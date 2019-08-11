Уфимцы никак не наладят игру в большинстве: «Салават Юлаев» проиграл «Барысу»

Первой тройке нужен Хартикайнен и, возможно, не нужен Маннинен

Вчера мы предлагали дать шанс 17-летнему нападающему во втором звене, но тренерский штаб Николая Цулыгина предложил Родиону позицию первого правого форварда. Сделать это с «Нефтехимиком» (когда вышли полудублерским составом и спустя 15 часов после предыдущей встречи) и против «Барыса» (хозяева турнира и победитель дивизиона Чернышева) — две большие разницы.

Первая тройка не впечатлила. Опыт для молодого нападающего — единственный реально полезный продукт, который они сегодня произвели. Сакари Маннинен пока не нашел взаимопонимания с Линусом Умарком. Если вы посмотрите, как Маннинен играл за «Йокерит» в прошлом сезоне, то удивитесь технике. Сейчас такого пока нет.

Фото: "Салават Юлаев"

Теему Хартикайнен не готов играть. Номер 70 привносит в игру уфимской команды качественный отбор, он нередко сам заходит с шайбой в зону, его чрезвычайно устойчивое катание делает его незаменимым в единоборствах, он физически силен и вынослив. Скорее всего, в товарищеских матчах в Уфе он сыграет. Возможно, первое звено оживет, но результат они должны давать уже сейчас.

А пока Умарк хандрит (вспомните его ошибки в предыдущих встречах), а Маннинен не в своей тарелке. Сакари сильно отличается от Йоонаса Кемппайнена, ушедшего в СКА и было ясно, что первое звено должно перестроиться. Было совсем не очевидно, что Маннинен вообще должен играть именно с Умарком и Харти. Еще не поздно отказаться от неработающего сочетания. «Бело-зелено-синим» требуется надежное звено.

Майоров, Бурмистров и Сошников — лучшие игроки «СЮ» в матче

Максим Майоров снова забросил и это снова было чертовски красиво. Правый форвард однозначно один из самых недооцененных игроков КХЛ. Долгие годы ему мешали толково заиграть травмы, а теперь он в числе неявных лидеров команды. Парень, который способен побиться в меньшинстве, лечь под бросок, контратаковать и бережно использовать редкий момент, — на вес золота.

Фото: "Барыс"

Александр Бурмистров не набрал очков, зато показал прогресс относительно прошлых матчей «предсезонки». Второй центр команды блекло играл в сезоне 18/19, ему нужно возвращаться в былое русло. В чем был выражен прогресс? В выигранных вбрасываниях и трех созданных моментах — один в первом периоде и два в овертайме. Третий примечателен. Бурмистров утянул за собой оппонентов и сумел из-под опеки сделать диагональный пас Артему Сергееву. В овертайме ценится хорошее катание.

Никита Сошников заслужил такую оценку небольшим авансом. Новый номер 90 не играл примерно 16 месяцев. Сейчас ему труднее, чем обычно. Сошников единственный в команде реализовал буллит. У него был выход 2 в 1 с Бурмистровым в овертайме. Понемногу эти двое нащупывают игру. Из их линии выпадает Дмитрий Кугрышев — логична замена, например, на Амирова или Майорова.

Подписание Пашнина пока выглядит неоднозначным

Экс-защитник ЦСКА и «Локомотива» раньше славился как один из самых жестких игроков в России. В 4 из 5 последних сезонов он проводил более 100 силовых приемов за «регулярку». Период 2014-2017 в Ярославле: 129 игр, 406 хитов — это потрясающий показатель. В «регулярке» 15/16 он третий по хитам, в 16/17 — второй, в 17/18 — восьмой. А потом Михаил попал в ЦСКА в ротацию и в Уфе, где потенциал для отбора корпусом не реализуется, он может реализовать свои лучшие качества.

Пока этого не происходит, несмотря на предсезонный статус матчей. Он почти незаметен в силовой борьбе. Он вдруг идет в обводку и бросает сам со входа в зону, он делает ассист Майорову, он опять пробрасывается, он играет в меньшинстве. Однако, он не играет в тело. В 30 лет мало кто решает стать универсалом, а команде Николая Цулыгина требуется силовой защитник. Все остальное способен делать и хоккеист из фарм-клуба.

Хороший второй период и высокие скорости

События первых шести минут второй двадцатиминутки «Юлаев» может смело занести в актив. На короткое время встреча стала матчем уровня регулярного чемпионата: хороший пас, четкое преодоление синей линии, приличные моменты. В это же время уфимцы сравняли счет и вышли вперед по броскам.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 СЮ 0 3 3 6 8 12 16 18 19 21 21 25 28 Барыс 3 4 6 7 9 13 14 16 17 19 21 25 27 Разница БВ -3 -1 -3 -1 -1 -1 2 2 2 2 0 0 1 БВ СЮ за отрезок 0 3 0 3 2 4 4 2 1 2 0 4 3 БВ БАР за отрезок 3 1 2 1 2 4 1 2 1 2 2 4 2 Разница БВ за отрезок -3 2 -2 2 0 0 3 0 0 0 -2 0 1 Голы СЮ за отрезок 1 Голы БАР за отрезок 1 %БВ СЮ за отрезок 50% %БВ БАР за отрезок 50%

Фото: Азамат Шавлуков, Медиакорсеть

Ключевая причина доминирования в этот отрезок — изменившаяся манера игры в средней зоне. «Юлаевцы» выключили откат и стали встречать соперника между красной и чужой синей линиями, следовали быстрые переводы на свободное пространство, более активно подключались защитники (в том числе, пасами из глубины). Это застопорило «Барыс», который привык на высокой скорости преодолевать нейтральную территорию по флангам.

Что потом сломалось? Случился проброс, проиграли вбрасывание, потом сыграл фактор дальней скамейки, секунд 40 играли в своей зоне и удалились. В меньшинстве отыграли очень добротно (Кадейкин и вовсе увез шайбу секунд на 15 в чужой угол и воевал с тремя-четырьмя), но потом вернуться на прежний уровень не вышло.

Фото: "Салават Юлаев"

Слишком много пробросов

Пробросы неожиданно стали проблемой. За матч уфимцы допустили их целых восемь, при том, что даже четыре-пять за игру — это довольно много. После описанных выше событий их случилось еще целых три, а следующий даже произошел в большинстве, концовка попытки была испорчена.

В результате — проигранное в своей зоне вбрасывание и собственное нарушение за секунду до конца розыгрыша. А ведь игра в своей зоне «на точке» и так не клеилась: был период с 11 поражениями в 12 единоборствах. Ни к чему лишняя смена в своей зоне без возможности смениться.

СЮ Барыс %СЮ Зона атаки 11 6 64,71% Средняя зона 10 8 55,56% Зона защиты 10 15 40% 5 на 5 21 22 48,84% В целом 31 29 51,67%

Фото: Азамат Шавлуков, Медиакорсеть

В большинстве игр турнира команда Николая Цулыгина испытывает ощутимые проблемы с прохождением средней зоны при действиях 5 на 5, допускается много брака. На сей раз удалось улучшить вброс шайбы в зону (было порядка 20-25%). Немного снизился уровень входа через раскат. В совокупности удалось поиграть в чужой зоне в 40 из 84 возможных эпизодов, что, очевидно, мало.

СЮ Барыс Разница Corsi 38 33 5 Corsi for, % 53,52% 46,48% 7,04% Голы 5 на 5 1 0 1 Броски в створ 5 на 5 21 14 7 Точность 5 на 5, % 4,76% 0,00% 4,76% PDO, % 104,76% 95,24% 9,52% Броски мимо створа 12 20 -8 БВ 28 27 1 Доля БВ 70,00% 57,45% 12,55% БВ за минуту в атаке 2,534 2,718 -0,184 Блокшоты за минуту в защите 0,705 0,543 0,162 БВ после выигранного вбрасывания 2 1 1 БВ со входа в зону 5 на 5 1 5 -4 Пробросы 8 3 5 Вход в зону 5 на 5 21 19 2 Брак при входе 5 на 5 12 7 5 Успешный вход, % 63,64% 73,08% -9,44% Вброс в зону 5 на 5 11 7 4 Брак при вбросе 5 на 5 20 11 9 Успешный вброс, % 35,48% 38,89% -3,41% Вход+вброс 5 на 5 32 26 6 Вход, % 65,63% 73,08% -7,45% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 с учетом отбора 40 37 3 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 84 72 12 Смены в атаке, % 47,62% 51,39% -3,77%

Игры в большинстве просто нет

«Салават» словно разучился забрасывать в большинстве. В играх против «Нефтехимика» голы были, когда защитник набрасывал на пятак, контролируемый Амировым. Амиров опять выходил в большинстве, но набросов было мало. Не то, что набросов, вообще бросков было мало — и это уже привычно.

Фото: "Салават Юлаев"

Все те же проблемы. Опять «бело-зелено-синие» возят шайбу по периметру, дают пас за ворота, очень долго выверяют позицию. Зачем это все? Это продолжается примерно с зимы, это не работало раньше, это не будет работать сейчас. 7 бросков в створ за 5:59 в большинстве. В последней попытке вообще по воротам не бросили. «Барыс» 8 раз выбросил шайбу и трижды потерю перед синей линией совершила Уфа.

Сейчас 5 на 4 первой спецбригадой выходят Умарк, Маннинен, Амиров, Хохряков и Ларсен. Почему они? Легионерский статус не гарантирует места в спецсоставе. Когда выходила тройка Бурмистрова, Лисовец и Амиров, «Салават» забивал. Можно использовать в большинстве Кадейкина — надежно играет «на точке», способен сделать хитрый пас и обвести. Есть Майоров с хорошей скоростью и высокой реализацией.

Было бы интересно посмотреть на сочетание Умарк-Кадейкин-Амиров-Лисовец-Майоров в качестве основного специального состава. Учитывая, что «юлаевцы» и так мало забрасывают (и почти всегда первыми пропускают), нужно скорее наладить большинство. На летние тесты еще пять матчей. Повышение эффективности атаки становится главной задачей.

Следующий матч 17 августа в Уфе: «Салават Юлаев» — «Трактор» 16:30

Товарищеский матч это всегда немного легче, чем игра турнира. Давления из-за результата и занятого места, впрочем, не было и в Казахстане — команды летом не рвут жилы, однако, турнирами легче измерять успехи, это игра в условиях неудобного графика и это обогащает историю клубов. Жаль, что в Уфе отказались от Кубка Республики Башкортостан — одного из немногих турниров, способных потягаться с магнитогорским Мемориалом Ромазана по возрасту и истории.

Стоит ждать возвращения Теему Хартикайнена. Кого-то наверняка вызовут из команд системы. Игроки выйдут в лучшей, чем в Нур-Султане, физической форме и получат больше возможностей для восстановления. У тренерского штаба будет время для всестороннего анализа игры в неравенстве. Игра должна немного измениться. Уфимцам важно грамотно начать стартовый период и забросить первыми.

Итоговая таблица Кубка Президента Республики Казахстан

Команда И В ВО (ВБ) ПО (ПБ) П Ш О 1 Барыс 4 3 1 0 0 16-7 11 2 Автомобилист 4 2 1 0 1 14-9 8 3 Ак Барс 4 2 0 1 1 11-12 7 4 Салават Юлаев 4 0 1 1 2 6-8 3 5 Нефтехимик 4 0 0 1 3 6-17 1

Бомбардиры «СЮ» в межсезонье-2019

Амиров 4+0 Майоров 3+0 Лисовец 0+3 Сошников 1+1 Бурмистров 1+1 Гареев 0+2 Кугрышев 0+2 Сергеев 0+1 Гиматов 0+1 Кадейкин 0+1 Умарк 0+1 Ларсен 0+1 Пашнин 0+1