Перепись населения в 2020 году: станет ли меньше русских в Башкирии?

Кто бы мог подумать, что мультфильм режиссера Владимира Дегтярева «Козленок, который считал до десяти» (экранизация в 1968 году детского рассказа норвежца Альфа Прёйсена) мог бы так точно охарактеризовать проводимые в стране мероприятия, связанные с переписью населения. Чего только стоит фраза «Он нас посчитал, а ему никто не дал на это право!», прозвучавшая с экранов через несколько лет после разрешения на аборты в Советском Союзе и за год до принятия Кодекса законов о семье в 1969-м.

Перепись населения в стране никогда ранее не предполагала полностью аполитичной процедуры. Этот процесс, к сожалению, был и остается неким регулятором взаимоотношений между теми или иными народами. Самым «черным» в истории статистов является 1937 год, когда участвовавших в учете населения работников арестовали, а их исследования засекретили, объявив перепись «вредительской».

Далекие от истории страны читатели, возможно, возразят: при Сталине многое было мрачным. Однако, стоит напомнить, что информация по численности населения всегда подвергалась требуемой политическому деятелю или партии власти корректировке. Снижались точные данные по смертности, скрывалась общая численность населения СССР, избегали сведений по количеству безработных.

В регионах велись свои игры с цифрами.

Так, многим российским социологам известны исследования, опубликованные Дмитрием Горенбургом в 1999 году в США после изучения вопросов идентичности в Башкирии. В его огромной статье рассматривается динамика численности татар и башкир в зоне этнических контактов. Автор работы «Татары — башкиры — снова татары: изменения этнической идентичности в Башкортостане» предположил, что политика государства и институциональные факторы стали причиной, побудившей людей, населявших Башкирию менять этничность. «Советские этнологи вплоть до 1990-х годов были уверены в том, что, несмотря на политические и экономические изменения, этнос стабилен во времени и пространстве. Тем самым отрицалась возможность искусственного формирования этничности, внедрения ее „сверху“ государством», - пишет Дмитрий Горенбург.

Собравшись в Казани в июле 2019 года на XIII Конгрессе этнологов России, за год до очередной переписи населения в 2020 году, учеными и депутатами Государственной Думы России была озвучена необходимость обсуждения методов, принципов и ценностей переписи населения. Так, например, ученые в своих выступлениях не скрывали своей обеспокоенности в связи с вопросами о сдвоенной идентичности и возможного разделения татарского народа на подгруппы.

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На профессиональном форуме выступил и научный руководитель Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, академик Валерий Тишков, который в прежние годы уже предлагал внедрить двойную этническую идентичность на приграничных районах между Татарией и Башкирией. Однако его предложение называться татаро-башкирами или башкиро-татарами тогда не нашло практического применения.

Татарстанский историк Дамир Исхаков поделился своими ощущениями, сказав, что «готовится неправильный ход. После появления этой общности „татаро-башкир“ встанет вопрос, на каком языке её представителей обучать в школах».

Кандидат исторических наук уфимского института этнологии Ильдар Габдрафиков вызвал интерес к своему докладу, предложив «снижать напряженность из-за махинаций при переписи населения в следующем году». Он выразил опасения по поводу соотношения численности татар и башкир и убыванию доли русского населения в регионе. «В ход для убеждения татар записываться башкирами идут различного рода генетические исследования и этностатистика дореволюционной России», — рассказал своим коллегам уфимский ученый.

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Он также напомнил собравшимся, что на Уфу в Башкирии традиционно смотрят как на русский город, однако, доля русского населения за последние три десятилетия неуклонно падает.

В 1989 году численность русских в городе составляла 586 тысяч человек, в 2002-м — 530 тысяч, а в 2010 году — 489,5 тысячи человек, то есть за 20 лет их стало меньше почти на 100 тысяч человек.

При этом башкиры свою численность в столице республики увеличивают: 122, 154 и 171 тысяча человек. А вот доля татар колеблется — 291, 294 и 284 тысячи человек.

«Анализ ситуации в Башкирии в период проведения переписи населения в 1989 году, а также двух переписей 2002 и 2010 годов подтверждают, что результаты текущей политики всегда влияли на численное соотношение проживающих в республике народов, прежде всего татар и башкир. На фоне многих других регионов Башкирия выделялась своим особым отношением к переписи как политическому событию. Переписи напоминали скорее избирательную кампанию, когда те или иные силы борются за голоса избирателей, занимаются „промыванием мозгов“. Переписные кампании создают ненужную межэтническую напряженность как в республике, так и на межреспубликанском уровне. Объектом статистических манипуляций становятся пограничные зоны расселения этнических групп (территориально — это сельские районы, расположенные к западу Уфы), страдают из-за этого в основном татаро-башкирские отношения. К тому же, в Башкирии более 1/3 детей рождаются в национально смешанных семьях. Естественно, у значительной их смешанное смешанное самосознание. Однако инструментарии переписи (переписной лист) требуют с человека определиться в рамках только одной национальности. Излишней политизации можно избежать, т. к. политизации и даже эскалации межэтнической напряженности во многом способствует сам инструментарий переписи, который не учитывает, что человек может иметь двойственную или нечеткую этническую идентичность», — резюмировал Ильдар Габдрафиков.

Если до переписи есть еще год, то до выборов главы региона осталось чуть менее двух месяцев. Опыт Башкирии последних трех десятилетий показывает, что национальный фактор в ее политической жизни имеет первостепенное значение. Поэтому все понимают, что любая политика без соблюдения национального и конфессионального баланса в республике обречена на провал. В регионе исторически проживают представители трех наиболее крупных этнических групп — башкир, русских и татар, а также около 10% населения составляют относительно малочисленные группы. Думается, что нынешнее руководство республики хорошо осознает важность соблюдения этого самого баланса в своей повседневной деятельности. Отсюда и ранее не проводимые дни Татарстана в Башкирии, долгожданное открытие памятника Габдулле Тукаю, памятной доски Марьям Султановой-Акчуриной. Таким образом, временное руководство региона пошло навстречу татарскому населению, из числа которых и прежний глава региона Рустэм Хамитов, который в конце 1990-х был делегатом на Конгрессе татарского народа, а получив назначение в качестве Главы Башкортостана стал называть себя башкиром.