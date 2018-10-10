Три матча в одном. "Салават Юлаев" одолел "Авангард"

Первый период (3:0). Фарту, масти

Иногда очень важные собеседования или экзамены проходят легче, чем думаешь и вселенная будто балует тебя: на эту должность нет других кандидатов, а в билете как раз то, что знаешь на отлично. Остается только воспользоваться "подарком судьбы".

Иначе действия защитников "Авангарда" вчера на "Уфа-Арене" никак не опишешь. Вторая команда Востока ведь приехала в гости к "Салавату Юлаева" фаворитом: один из самых бросающих и сбалансированных составов (лишь три игрока не набрали очков), тренер-победитель, все здорово. Оказывается, порой в Уфе штормит не только хозяев.

Не умаляя заслуг "юлаевцев", которые реализовали свалившиеся с неба момента, - две из трех шайб омичи фактически забили себе сами. Максим Чудинов просто взял и упал около своего лицевого борта, а опытный и раскрученный Алексей Емелин допускает детскую ошибку при приеме шайбы в зоне атаки.

На синей нужно быть особенно внимательным. И на "пятаке".#СЮЛАВГ pic.twitter.com/Z0dbto0g0u — КХЛ (@khl) 9 October 2018

В первом мини-матче "Салават" воспользовался контратаками и этого было достаточно - три шайбы за пять бросков. В остальное время достаточно было отсидеться в окопах. А что? "Авангард" подавлял количеством, но не качеством. Да, у них хорошая опека один в одного, да, когда бесхозная шайба катится по борту, в отбор с двух сторон от нее вступают два игрока, да, они много владеют шайбой и бросают. Но, во-первых, чего только Юха Метсола не видал в своей хабаровской жизни, во-вторых, гости даже не пытались продавить пятак или использовать рикошеты. Все броски были прямыми, дистанция была комфортной.

Метсола солидно и без суеты взял и побил рекорд КХЛ по отраженным броскам за матч. Но совсем не заморочился на этот счет и передал лисью шапку сделавшему дубль Дмитрию Кугрышеву. Хотя каждый, кто наблюдал за игрой, понимает - это просто скромность. Без Метсолы Уфу ждал бы угрюмый вечер.

Рекорд КХЛ по отражённым броскам за игру побит.



3 января 2017

Андрей Кареев (НХ) 61/61, НХ - СЮ 1:0Б



9 октября 2018

Юха Метсола (СЮ) 62/64, СЮ - Авангард 3:2 — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 9 October 2018

На самом деле, еще один корень успеха - игра центральных нападающих. Победить на вбрасываниях Минск или Новосибирск это одно, а "Авангард" - другое. Даже в глаза бросалось, что "юлаевцы" очень постарались преуспеть "на точке" именно в своей зоне.

СЮ Авангард %СЮ Зона атаки 3 5 37,50% Средняя зона 5 11 31,25% Зона защиты 23 11 67,65% 5 на 5 26 22 54,17% В целом 31 27 53,45%

Фото: https://twitter.com/MrShavlukov

О дьяволе в деталях: две другие трети льда, однако, остались за гостями. Снова неважно действовал Петр Хохряков (3/8, лишь дважды в сезоне выигрывал более половины вбрасываний), во второй раз за домашнюю серию провалился Вячеслав Основин (3/11).

Кроме того, нельзя рассматривать статистику просто как значение показателя. Даже после выигранных единоборств, особенно, во втором и третьем периодах "юлаевцы" много теряли шайбу, отправляя ее по борту. Это объясняется уже упомянутым напористым отбором "Авангарда", о котором детальнее скажем ниже. Кроме того, посмотрите, как мало было стартов смен в чужой зоне - всего 8 из 58 вбрасываний за всю игру.

Плавно, подводя ко второй двадцатиминутке - единственное вбрасывание в атаке во втором игровом отрезке было проиграно и сразу после него последовало удаление, которое "Авангард" реализовал.

Фото: ХК "Авангард"

Второй период (0:2). "Матрица" берет свое

Рекорды Метсолы во многом сложились из фантастических событий второго сегмента встречи. Хотя это скорее антиутопия, нежели фантастика или привычный для уфимской публики психологический триллер. 0-28 по броскам в створ - это целый матч внутри матча.

Детализируем этот аспект встречи в табличной и графической форме.

Фото: https://twitter.com/MrShavlukov

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 БВ СЮ 1 1 3 5 5 5 5 5 5 10 11 11 БВ АВГ 4 10 13 15 19 23 32 43 51 54 60 64 Разница БВ -3 -9 -10 -10 -14 -18 -27 -38 -46 -44 -49 -53 БВ СЮ за отрезок 1 0 2 2 0 0 0 0 0 5 1 0 БВ АВГ за отрезок 4 6 3 2 4 4 9 11 8 3 6 4 Разница БВ за отрезок -3 -6 -1 0 -4 -4 -9 -11 -8 2 -5 -4 Голы СЮ за отрезок 2 1 Голы АВГ за отрезок 1 1

На самом деле, уфимцы не бросали по воротам "Авангарда" больше 20 минут. После третьей шайбы Игорь Бобков сменился в "рамках" на Алексея Мурыгина, что произошло на отметке в 15:38. Впервые Мурыгин вступил в игру на моменте 45:18, то есть, по воротам гостей уфимцы вообще никак не угрожали 29 минут и 40 секунд, практически половину матча.

Как вообще так вышло, что омичи не дали "Салавату" разогнуться? Казалось бы, класс команд примерно одинаков, плюс "юлаевцы" имели больше времени на отдых и выступают в родных стенах. Самое время коротко описать хоккей, который поставил "ястребам" Боб Хартли и что изменилось относительно первого периода.

Фото: ХК "Авангард"

В гостях не ЦСКА. Они не тупо вбрасывают шайбу и будь, что будет. Если перед нападающими "Авангарда" чистый лед, они самостоятельно войдут в зону. Скоростные (и, кстати, силовые) качества того же Ильи Михеева это позволяют. Польза от вброса ясна: омичи хорошо понимают, где их партнер. Игрокам "Авангарда" не надо искать передачу, им не надо видеть партнера глазами, они уже знают, где он будет, куда поедет и чего ожидать.

Очевидно, что наибольший объем катания в "Салавате" обычно у первой тройки атаки (которая вчера не дала ни повода написать о себе). Это связано не только с высоким игровым временем. Виражи, которые они закладывают, позволяют игроку, владеющему шайбой, стянуть на себя обороняющихся хоккеистов соперника и затем передать снаряд свободному партнеру. У "Авангарда" ведущие форварды тоже так умеют.

Однако, больше хочется написать не о Михееве и Денисе Зернове (который, в отличие от того же Основина, после "предсезонки" не ушел в тень), а о четвертом звене гостей. В первую очередь с ними связано то, что в оставшиеся 40 минут матча гости начали грузить пятак. Давид Деарне, наверно, играл около ворот уфимцев чаще, чем иные защитники.

Награда на настойчивость - шайба в воротах соперника! Деарне эпизод довёл до этого момента! #СЮЛАВГ pic.twitter.com/PW3Da1nX2K — ХК Авангард (@hcavangardomsk) 9 October 2018

Нельзя так много бросать, если не выигрывать борьбу за шайбу. А в борьбу нельзя вступить, если твои игроки не накрывает максимум площади. Как и летом, "Авангард" хорош в прессинге. Они продемонстрировали великолепный отбор и перехват. Даже привыкшие к "чистому" хоккею мастера вроде Александра Пережогина участвуют в форчекинге: едва потеряв шайбу в зоне "Салавата" они могут очень быстро снова ее отнять и конструировать угрозу воротам. Даже когда Метсола останавливал шайбу за своими воротами, его накрывал форвард гостей.

Поэтому критики заслужили и защитники "Салавата" тоже. И первый на очереди - Григорий Панин. Капитан команды не удалился только раз в сезоне, в предыдущем матче со "Слованом". Раньше мы считали, что Панин перезапустил в Уфе карьеру, но в последнее время копятся дурацкие штрафы, повреждения, ошибки. Возможно, он так и не отошел от последней травмы. Контракт у него до 2021 года - в худшем сценарии решение продлить соглашение с клубом обернется головной болью для "Салавата".

Кстати, о бросках - бросок по воротам не всегда означает сэйв, после которого следует пауза с возможностью смениться. Во втором периоде у "Авангарда" было большинство и несколько затяжных атак - смысл этих действий еще и в том, чтобы измотать соперника.

Выше была динамика бросков. С некоторой погрешностью полезна еще и динамика времени, проведенного в чужой зоне.

Время в атаке*



5 минут матча: 1:40-0:37

10: 2:03-0:59

15: 2:58-2:43

20: 3:48-4:25 / обгон +1:42

25: 3:52-6:12

30: 4:06-6:45

35: 5:22-9:11 / +2:26

40: 5:31-12:35 / +3:24

45: 5:31-14:09

50: 7:07-16:11 / +2:02

55: 7:39-18:09 / +1:58

60: 7:55-19:33



*есть погрешность измерений — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 9 October 2018

Пусть мы еще ничего не написали о третьем периоде, это уже показывает, как резко поменялась картина на льду. Если предельно коротко: "ястребы" обратились ракетами и полетели в атаку.

Третий период (0:0). Форма есть пустота

Несмотря на то, что половину своих бросков гости нанесли за третий период, он получился уже не таким увлекательным и содержательным, как два предыдущих. Гости продолжали много владеть шайбой, но уже меньше, чем раньше - силы их покидали, а "Салават" явно не планировал отсиживаться в обороне. Прекрасную возможность отличиться упустил Петр Хохряков.

За 2 минуты и 2 секунды до третьей сирены гости заменили вратаря на шестого полевого, но за это время добились лишь броска от Коди Фрэнсона. Ущерб, нанесенный системе игры Боба Хартли в первом периоде, оказался слишком серьезным.

Сравняй они счет, вся эта статистика звучала бы куда круче. А сейчас она больше порадует уфимскую публику.

СЮ Авангард Разница Corsi 40 79 -39 Corsi for, % 33,61% 66,39% -32,77% Голы 5 на 5 3 1 2 Броски в створ 5 на 5 11 51 -40 Точность 5 на 5, % 27,27% 1,96% 25,31% PDO, % 125,31% 74,69% 50,62% Броски в створ за минуту в атаке 1,389 3,274 -1,884

Corsi доставляет нам информацию о бросковом перевесе при игре пять на пять и служит неплохим индикатором владения шайбой (к сожалению, само по себе оно не считается). Вопросов никаких - действительно, "ястребы" постоянно вели игру.

В большинстве и при пустых воротах "Авангард" нанес 13 бросков. Поэтому процент точности при равенстве на льду получился ничтожно малым и итоговое преимущество "юлаевцев" по PDO (сумма процента отраженных и реализованных бросков 5 на 5) логично и закономерно.

Эпилог. "Отскочили" ли уфимцы

Не совсем. Безусловно, не включи Метсола режим супергероя, счет был бы примерно 3:8, однако, надо ведь блокировать броски, вести силовую борьбу, выбрасывать шайбу из своей зоны, перехватывать передачи, заставлять оппонента удаляться. Работы много.

Фото: ХК "Авангард"

Вячеслав Солодухин, например, занес бы матч себе в актив даже если бы не забросил победную шайбу. Он все еще демонстрирует самоотверженную игру. На его счету вчера два заблокированных броска и оба раза он лег под шайбу, пущенную Максимом Чудиновым. Если вы не знаете, какой сильный у защитника "Авангарда" бросок, то вот просто факт: после второго броска, заблокированного ногой, из конька у Солодухина выпало лезвие.

Так что в плане терпеливости, конечно, "юлаевцы", были хороши. Другой вопрос, что бестолково отыграли легионеры в частности и два первых звена в целом. Удивительное рядом: Антон Бурдасов ни разу не бросил по воротам. С ним это впервые в сезоне. Еще недавно форварда хвалила пресса, а сам он в интервью обещал уехать за океан следующим летом. Тем временем, на земле у него полезность -3 в 5 играх и лишь один гол за 13 бросков. Кстати, защитник Филип Ларсен тоже не бросал по воротам - это, правда, во второй раз в сезоне.

Смотреть "Салават Юлаев" это примерно так же, как жить в России. Иногда, конечно, весело и адреналин хлещет, но если в целом посмотреть с замахом на Кубок и высокий уровень, то можно очень долго и бесплодно сидеть и думать, куда пошла погулять логика.

Уфимский хоккей - шоу для ироничных и храбрых.