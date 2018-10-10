Три матча в одном. "Салават Юлаев" одолел "Авангард"
Рекорд Юхи Метсолы, грубые ошибки защитников "Авангарда", незаметные легионеры, тактика Боба Хартли и продвинутая статистика - в материале Азамата Шавлукова.
Первый период (3:0). Фарту, масти
Иногда очень важные собеседования или экзамены проходят легче, чем думаешь и вселенная будто балует тебя: на эту должность нет других кандидатов, а в билете как раз то, что знаешь на отлично. Остается только воспользоваться "подарком судьбы".
Иначе действия защитников "Авангарда" вчера на "Уфа-Арене" никак не опишешь. Вторая команда Востока ведь приехала в гости к "Салавату Юлаева" фаворитом: один из самых бросающих и сбалансированных составов (лишь три игрока не набрали очков), тренер-победитель, все здорово. Оказывается, порой в Уфе штормит не только хозяев.
Не умаляя заслуг "юлаевцев", которые реализовали свалившиеся с неба момента, - две из трех шайб омичи фактически забили себе сами. Максим Чудинов просто взял и упал около своего лицевого борта, а опытный и раскрученный Алексей Емелин допускает детскую ошибку при приеме шайбы в зоне атаки.
На синей нужно быть особенно внимательным. И на "пятаке".#СЮЛАВГ pic.twitter.com/Z0dbto0g0u— КХЛ (@khl) 9 October 2018
В первом мини-матче "Салават" воспользовался контратаками и этого было достаточно - три шайбы за пять бросков. В остальное время достаточно было отсидеться в окопах. А что? "Авангард" подавлял количеством, но не качеством. Да, у них хорошая опека один в одного, да, когда бесхозная шайба катится по борту, в отбор с двух сторон от нее вступают два игрока, да, они много владеют шайбой и бросают. Но, во-первых, чего только Юха Метсола не видал в своей хабаровской жизни, во-вторых, гости даже не пытались продавить пятак или использовать рикошеты. Все броски были прямыми, дистанция была комфортной.
Метсола солидно и без суеты взял и побил рекорд КХЛ по отраженным броскам за матч. Но совсем не заморочился на этот счет и передал лисью шапку сделавшему дубль Дмитрию Кугрышеву. Хотя каждый, кто наблюдал за игрой, понимает - это просто скромность. Без Метсолы Уфу ждал бы угрюмый вечер.
Рекорд КХЛ по отражённым броскам за игру побит.— Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 9 October 2018
3 января 2017
Андрей Кареев (НХ) 61/61, НХ - СЮ 1:0Б
9 октября 2018
Юха Метсола (СЮ) 62/64, СЮ - Авангард 3:2
На самом деле, еще один корень успеха - игра центральных нападающих. Победить на вбрасываниях Минск или Новосибирск это одно, а "Авангард" - другое. Даже в глаза бросалось, что "юлаевцы" очень постарались преуспеть "на точке" именно в своей зоне.
|СЮ
|Авангард
|%СЮ
|Зона атаки
|3
|5
|37,50%
|Средняя зона
|5
|11
|31,25%
|Зона защиты
|23
|11
|67,65%
|5 на 5
|26
|22
|54,17%
|В целом
|31
|27
|53,45%
О дьяволе в деталях: две другие трети льда, однако, остались за гостями. Снова неважно действовал Петр Хохряков (3/8, лишь дважды в сезоне выигрывал более половины вбрасываний), во второй раз за домашнюю серию провалился Вячеслав Основин (3/11).
Кроме того, нельзя рассматривать статистику просто как значение показателя. Даже после выигранных единоборств, особенно, во втором и третьем периодах "юлаевцы" много теряли шайбу, отправляя ее по борту. Это объясняется уже упомянутым напористым отбором "Авангарда", о котором детальнее скажем ниже. Кроме того, посмотрите, как мало было стартов смен в чужой зоне - всего 8 из 58 вбрасываний за всю игру.
Плавно, подводя ко второй двадцатиминутке - единственное вбрасывание в атаке во втором игровом отрезке было проиграно и сразу после него последовало удаление, которое "Авангард" реализовал.
Второй период (0:2). "Матрица" берет свое
Рекорды Метсолы во многом сложились из фантастических событий второго сегмента встречи. Хотя это скорее антиутопия, нежели фантастика или привычный для уфимской публики психологический триллер. 0-28 по броскам в створ - это целый матч внутри матча.
Детализируем этот аспект встречи в табличной и графической форме.
|5
|10
|15
|20
|25
|30
|35
|40
|45
|50
|55
|60
|БВ СЮ
|1
|1
|3
|5
|5
|5
|5
|5
|5
|10
|11
|11
|БВ АВГ
|4
|10
|13
|15
|19
|23
|32
|43
|51
|54
|60
|64
|Разница БВ
|-3
|-9
|-10
|-10
|-14
|-18
|-27
|-38
|-46
|-44
|-49
|-53
|БВ СЮ за отрезок
|1
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|1
|0
|БВ АВГ за отрезок
|4
|6
|3
|2
|4
|4
|9
|11
|8
|3
|6
|4
|Разница БВ за отрезок
|-3
|-6
|-1
|0
|-4
|-4
|-9
|-11
|-8
|2
|-5
|-4
|Голы СЮ за отрезок
|2
|1
|Голы АВГ за отрезок
|1
|1
На самом деле, уфимцы не бросали по воротам "Авангарда" больше 20 минут. После третьей шайбы Игорь Бобков сменился в "рамках" на Алексея Мурыгина, что произошло на отметке в 15:38. Впервые Мурыгин вступил в игру на моменте 45:18, то есть, по воротам гостей уфимцы вообще никак не угрожали 29 минут и 40 секунд, практически половину матча.
Как вообще так вышло, что омичи не дали "Салавату" разогнуться? Казалось бы, класс команд примерно одинаков, плюс "юлаевцы" имели больше времени на отдых и выступают в родных стенах. Самое время коротко описать хоккей, который поставил "ястребам" Боб Хартли и что изменилось относительно первого периода.
В гостях не ЦСКА. Они не тупо вбрасывают шайбу и будь, что будет. Если перед нападающими "Авангарда" чистый лед, они самостоятельно войдут в зону. Скоростные (и, кстати, силовые) качества того же Ильи Михеева это позволяют. Польза от вброса ясна: омичи хорошо понимают, где их партнер. Игрокам "Авангарда" не надо искать передачу, им не надо видеть партнера глазами, они уже знают, где он будет, куда поедет и чего ожидать.
Очевидно, что наибольший объем катания в "Салавате" обычно у первой тройки атаки (которая вчера не дала ни повода написать о себе). Это связано не только с высоким игровым временем. Виражи, которые они закладывают, позволяют игроку, владеющему шайбой, стянуть на себя обороняющихся хоккеистов соперника и затем передать снаряд свободному партнеру. У "Авангарда" ведущие форварды тоже так умеют.
Однако, больше хочется написать не о Михееве и Денисе Зернове (который, в отличие от того же Основина, после "предсезонки" не ушел в тень), а о четвертом звене гостей. В первую очередь с ними связано то, что в оставшиеся 40 минут матча гости начали грузить пятак. Давид Деарне, наверно, играл около ворот уфимцев чаще, чем иные защитники.
Награда на настойчивость - шайба в воротах соперника! Деарне эпизод довёл до этого момента! #СЮЛАВГ pic.twitter.com/PW3Da1nX2K— ХК Авангард (@hcavangardomsk) 9 October 2018
Нельзя так много бросать, если не выигрывать борьбу за шайбу. А в борьбу нельзя вступить, если твои игроки не накрывает максимум площади. Как и летом, "Авангард" хорош в прессинге. Они продемонстрировали великолепный отбор и перехват. Даже привыкшие к "чистому" хоккею мастера вроде Александра Пережогина участвуют в форчекинге: едва потеряв шайбу в зоне "Салавата" они могут очень быстро снова ее отнять и конструировать угрозу воротам. Даже когда Метсола останавливал шайбу за своими воротами, его накрывал форвард гостей.
Поэтому критики заслужили и защитники "Салавата" тоже. И первый на очереди - Григорий Панин. Капитан команды не удалился только раз в сезоне, в предыдущем матче со "Слованом". Раньше мы считали, что Панин перезапустил в Уфе карьеру, но в последнее время копятся дурацкие штрафы, повреждения, ошибки. Возможно, он так и не отошел от последней травмы. Контракт у него до 2021 года - в худшем сценарии решение продлить соглашение с клубом обернется головной болью для "Салавата".
Кстати, о бросках - бросок по воротам не всегда означает сэйв, после которого следует пауза с возможностью смениться. Во втором периоде у "Авангарда" было большинство и несколько затяжных атак - смысл этих действий еще и в том, чтобы измотать соперника.
Выше была динамика бросков. С некоторой погрешностью полезна еще и динамика времени, проведенного в чужой зоне.
Время в атаке*— Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 9 October 2018
5 минут матча: 1:40-0:37
10: 2:03-0:59
15: 2:58-2:43
20: 3:48-4:25 / обгон +1:42
25: 3:52-6:12
30: 4:06-6:45
35: 5:22-9:11 / +2:26
40: 5:31-12:35 / +3:24
45: 5:31-14:09
50: 7:07-16:11 / +2:02
55: 7:39-18:09 / +1:58
60: 7:55-19:33
*есть погрешность измерений
Пусть мы еще ничего не написали о третьем периоде, это уже показывает, как резко поменялась картина на льду. Если предельно коротко: "ястребы" обратились ракетами и полетели в атаку.
Третий период (0:0). Форма есть пустота
Несмотря на то, что половину своих бросков гости нанесли за третий период, он получился уже не таким увлекательным и содержательным, как два предыдущих. Гости продолжали много владеть шайбой, но уже меньше, чем раньше - силы их покидали, а "Салават" явно не планировал отсиживаться в обороне. Прекрасную возможность отличиться упустил Петр Хохряков.
За 2 минуты и 2 секунды до третьей сирены гости заменили вратаря на шестого полевого, но за это время добились лишь броска от Коди Фрэнсона. Ущерб, нанесенный системе игры Боба Хартли в первом периоде, оказался слишком серьезным.
Сравняй они счет, вся эта статистика звучала бы куда круче. А сейчас она больше порадует уфимскую публику.
|СЮ
|Авангард
|Разница
|Corsi
|40
|79
|-39
|Corsi for, %
|33,61%
|66,39%
|-32,77%
|Голы 5 на 5
|3
|1
|2
|Броски в створ 5 на 5
|11
|51
|-40
|Точность 5 на 5, %
|27,27%
|1,96%
|25,31%
|PDO, %
|125,31%
|74,69%
|50,62%
|Броски в створ за минуту в атаке
|1,389
|3,274
|-1,884
Corsi доставляет нам информацию о бросковом перевесе при игре пять на пять и служит неплохим индикатором владения шайбой (к сожалению, само по себе оно не считается). Вопросов никаких - действительно, "ястребы" постоянно вели игру.
В большинстве и при пустых воротах "Авангард" нанес 13 бросков. Поэтому процент точности при равенстве на льду получился ничтожно малым и итоговое преимущество "юлаевцев" по PDO (сумма процента отраженных и реализованных бросков 5 на 5) логично и закономерно.
Эпилог. "Отскочили" ли уфимцы
Не совсем. Безусловно, не включи Метсола режим супергероя, счет был бы примерно 3:8, однако, надо ведь блокировать броски, вести силовую борьбу, выбрасывать шайбу из своей зоны, перехватывать передачи, заставлять оппонента удаляться. Работы много.
Вячеслав Солодухин, например, занес бы матч себе в актив даже если бы не забросил победную шайбу. Он все еще демонстрирует самоотверженную игру. На его счету вчера два заблокированных броска и оба раза он лег под шайбу, пущенную Максимом Чудиновым. Если вы не знаете, какой сильный у защитника "Авангарда" бросок, то вот просто факт: после второго броска, заблокированного ногой, из конька у Солодухина выпало лезвие.
Так что в плане терпеливости, конечно, "юлаевцы", были хороши. Другой вопрос, что бестолково отыграли легионеры в частности и два первых звена в целом. Удивительное рядом: Антон Бурдасов ни разу не бросил по воротам. С ним это впервые в сезоне. Еще недавно форварда хвалила пресса, а сам он в интервью обещал уехать за океан следующим летом. Тем временем, на земле у него полезность -3 в 5 играх и лишь один гол за 13 бросков. Кстати, защитник Филип Ларсен тоже не бросал по воротам - это, правда, во второй раз в сезоне.
Смотреть "Салават Юлаев" это примерно так же, как жить в России. Иногда, конечно, весело и адреналин хлещет, но если в целом посмотреть с замахом на Кубок и высокий уровень, то можно очень долго и бесплодно сидеть и думать, куда пошла погулять логика.
Уфимский хоккей - шоу для ироничных и храбрых.
Авторы голов в сегодняшнем матче 👇 #СЮЛАВГ pic.twitter.com/RG4N7G6K49— ХК Авангард (@hcavangardomsk) 9 October 2018