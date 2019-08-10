В поисках себя: «Салавату Юлаеву» не хватает цельности

Как и ожидалось, состав на матч отличался от заявки на предшествующую встречу с «Ак Барсом». В частности, матч пропустило звено Александра Бурмистрова и это удивило — это сочетание и надо наигрывать, оно новое, они же составляют вторую спецбригаду большинства. Евгений Лисовец, отметившийся тремя передачами в матче с «Нефтехимиком» и выходивший во второй спецбригаде ранее, тоже пропустил встречу. Прочие замены вполне ожидаемы.

Вновь не играл Теему Хартикайнен и снова позицию правого крайнего занял Максим Майоров. «Предсезонку» Майоров проводит стабильно качественно. 16-й номер сыграл продуктивно и забросил первую шайбу «юлаевцев» в матче. Однако, к этому моменту он уже выходил с другими партнерами: автором голевой передачи стал Александр Кадейкин. За исключением удаления, центр смотрелся уверенно: сам входил в зону и бросал сходу, выигрывал вбрасывания и борьбу и борта.

Линус Умарк отметился передачей, однако, она была «вторичной». Ассистент капитана снова допускал ошибки. В первой двадцатиминутке он опять позволил обыграть себя у борта. В первом большинстве его небрежность позволила оппонентам выйти 2 в 1. Третье большинство он испортил тем, что удалился и команда не получила полноценной попытки. Ясно, что у него непривычные партнеры, вот только речь про индивидуальный брак.

О первом периоде СЮ-Авто.



1. СЮ сначала много вбрасывал, но примерно к середине периода сделал акцент на вход (6/7 попытки входа в первые 10, 9/4 вторые; вброс 2/7 и 0-2).

2. Это помогло провести хорошую позиционку с 3 БВ (8 всего).

3. Умарка снова проходят у борта: pic.twitter.com/lOVazJbCxT — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) August 9, 2019

Выделились Филип Ларсен и Родион Амиров. Датчанин совершил качественный наброс от синей линии, а рослый Амиров успешно «экранировал» Якуба Коваржа и переправил шайбу в ворота. У 17-летнего нападающего уже три шайбы в трех матчах «предсезонки» и он лучший бомбардир команды этим летом. Он заслуживает игровое время и в сезоне. Возможно, у уфимцев наклевывается вариант для стандартного положения — так же он забросил одну из шайб «Нефтехимику».

У Юхи Метсолы накопилось уже шесть пропущенных шайб за две встречи в Нур-Султане. Это не беда. Финн не пропускает «бабочки» и к нему уж точно не может быть особых претензий. Возьмем, к примеру, второй гол «Автомобилиста», ведь такое тяжело предугадать. Уральцы мощно послали шайбу из своей зоны во владения «юлаевцев», после подбора был мощный бросок по стеклу за воротами, отскок прямо к Александру Кучерявенко и добивание.

Все это были рассуждения об индивидуальной игре. И это закономерно, ведь именно командные действия в созидании пока у башкирской команды хромают. Снова речь пойдет про реализацию большинства. Было три попытки, включая 5 на 3. На сей раз бросков было больше, чем с Казанью (6 на 6:29 времени), однако, снова соперник часто совершал перехват или отбор и затем выброс (10 и одна собственная ошибка). Снова розыгрыш идет преимущественно по периметру и позиция для броска ищется долго.

У Екатеринбурга грамотное расположение в обороне 4 на 5. «Салават Юлаев» играет схеме 1-3-1. Андрей Мартемьянов ставит своих хоккеистов вытянутым ромбом так, что игроки в центре зоны играют чуть ли не между троих уфимцев, а двое на вершинах ромба контролируют оставшихся. Так «Авто» лишает соперника свободы выбора при совершении передач и пасы по периметру становятся самыми действенными.

Не только в большинстве команде Николая Цулыгина нужно больше скорости, возвратных передач, набросов, бросков и давления на пятак. Якуб Коварж однозначно один из лучших вратарей КХЛ, так просто его не поразить. Однако, в плей-офф же удалось. Он изучен. Не нужны Йоонас Кемппайнен и Теему Хартикайнен, чтобы ему забрасывать, если алгоритм известен. Мы пока не знаем, насколько хорош новый тренер вратарей в аналитике, однако, форварды ею явно не воспользовались.

Фото: "Салават Юлаев"

«Юлаевцы», однако, улучшили прохождение средней зоны. Интересно, что в первые минут десять команда чуть чаще вбрасывала шайбу в зону атаки, чем входила через контроль, но два быстрых пропущенных гола (опять!) изменили манеру. Примерно с 10 по 45-ую минуты встречи уфимцы использовали вброс лишь трижды. При счете 1:2 обострилась необходимость упростить игру и вброс вернулся. В целом, он не получился, зато вход через контроль шайбы команде удался лучше, чем с «Ак Барсом», хотя уральцы поначалу довольно плотно встречали на своей территории.

Это главный плюс матча. Две заброшенные шайбы так же стали плодом комбинаций — так и надо обычно забрасывать. Это тоже плюс. Завершающий штрих - отсутствие удалений. В остальном матч не слишком удался и был похож на стартовую встречу турнира с казанцами. Снова ощутимое отставание по удельному числу бросков в створ за минуту в чужой зоне, хотя всего бросков у номинальных гостей меньше. «Автомобилист» сыграл более эффективно, пусть и дал слабину в третьей двадцатиминутке.

СЮ Автомобилист Разница Corsi 55 38 17 Corsi for, % 59,14% 40,86% 18,28% Голы 5 на 5 2 3 -1 Броски в створ 5 на 5 26 24 2 Точность 5 на 5, % 7,69% 12,50% -4,81% PDO, % 95,19% 104,81% -9,62% Броски мимо створа 24 11 13 БВ 32 31 1 Доля БВ 57,14% 73,81% -16,67% БВ за минуту в атаке 2,602 4,009 -1,407 Блокшоты за минуту в защите 0,647 0,894 -0,248 Пробросы 0 3 -3 БВ после выигранного вбрасывания 0 0 0 БВ со входа в зону 5 4 1 Вход в зону 5 на 5 37 33 4 Брак при входе 5 на 5 20 10 10 Успешный вход, % 64,91% 76,74% -11,83% Вброс в зону 5 на 5 5 7 -2 Брак при вбросе 5 на 5 16 14 2 Успешный вброс, % 23,81% 33,33% -9,52% Вход+вброс 5 на 5 42 40 2 Вход, % 88,10% 82,50% 5,60% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 с учетом отбора 50 47 3 Вход+вброс+брак+ВБр в атаке 5 на 5 99 83 16 Смены в атаке, % 50,51% 56,63% -6,12%

Неспроста в качестве плюса мы не называем выигранные вбрасывания. Да, «юлаевцы» оказались здесь сильнее. Однако, в своей зоне команда Николая Цулыгина одержала верх лишь в 5 из 13 единоборствах. Так что начатый 8 августа разговор об эффективности использования шайбы продолжается. Если вбрасываний выигрывается больше, почему бы сразу не бросить по воротам? Было две попытки, но оба раза мимо створа.

СЮ Автомобилист %СЮ Зона атаки 12 9 57,14% Средняя зона 11 6 64,71% Зона защиты 5 8 38,46% 5 на 5 23 17 57,50% В целом 28 23 54,90%

Фото: Азамат Шавлуков, Медиакорсеть

Подобное относится и к бросковой динамике. Второй матч удается добавить в активности после медленного старта, это полезно, однако, в принципе такое не нужно допускать. Истории о камбэках красивы и воля к победе это здорово, но лучше всего выигрывать матчи без особых приключений и действовать более прагматично. Это болельщикам весело, что с 0:2 отыгрались, а на деле это лишние траты энергии в очень плотном графике, срочный переход на три пятерки и тайм-ауты с суетливыми объяснениями.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 СЮ 2 4 7 8 10 14 21 25 29 30 32 32 Автомобилист 2 6 7 9 14 20 21 25 25 26 29 31 Разница БВ 0 -2 0 -1 -4 -6 0 0 4 4 3 1 БВ СЮ за отрезок 2 2 3 1 2 4 7 4 4 1 2 0 БВ АВТО за отрезок 2 4 1 2 5 6 1 4 0 1 3 2 Разница БВ за отрезок 0 -2 2 -1 -3 -2 6 0 4 0 -1 -2 Голы СЮ за отрезок 1 1 Голы АВТО за отрезок 1 1 1 %БВ СЮ за отрезок %БВ АВТО за отрезок 25% 16,67% 25% 50% 50%

Фото: Азамат Шавлуков., Медикорсеть

«Автомобилист» сыграл летом на матч больше, однако, оптимальный состав играл не так много. Уральцы смотрятся более сыгранно. В межсезонье «СЮ» провел уже 3 из 10 матчей и к этому моменту особых достижений нет. Впрочем, будет корректно учесть и статус предсезонки, и непривычный размер площадки, и, возможно, нагрузку игроков тренировками. Остается еще два матча турнира, чтобы наметить прогресс в решении проблем. Игрокам надо скорее возвращать былую «химию», а тренерам - наладить конфигурацию нападения.