В поисках себя: «Салавату Юлаеву» не хватает цельности
Уфимцы проиграли «Автомобилисту» 2:3 во втором матче Кубка Президента Казахстана. Проблемы Линуса Умарка, прогресс при входе в зону атаки и неработающая игра в большинстве — в обзоре Медиакорсети.
Как и ожидалось, состав на матч отличался от заявки на предшествующую встречу с «Ак Барсом». В частности, матч пропустило звено Александра Бурмистрова и это удивило — это сочетание и надо наигрывать, оно новое, они же составляют вторую спецбригаду большинства. Евгений Лисовец, отметившийся тремя передачами в матче с «Нефтехимиком» и выходивший во второй спецбригаде ранее, тоже пропустил встречу. Прочие замены вполне ожидаемы.
Вновь не играл Теему Хартикайнен и снова позицию правого крайнего занял Максим Майоров. «Предсезонку» Майоров проводит стабильно качественно. 16-й номер сыграл продуктивно и забросил первую шайбу «юлаевцев» в матче. Однако, к этому моменту он уже выходил с другими партнерами: автором голевой передачи стал Александр Кадейкин. За исключением удаления, центр смотрелся уверенно: сам входил в зону и бросал сходу, выигрывал вбрасывания и борьбу и борта.
Линус Умарк отметился передачей, однако, она была «вторичной». Ассистент капитана снова допускал ошибки. В первой двадцатиминутке он опять позволил обыграть себя у борта. В первом большинстве его небрежность позволила оппонентам выйти 2 в 1. Третье большинство он испортил тем, что удалился и команда не получила полноценной попытки. Ясно, что у него непривычные партнеры, вот только речь про индивидуальный брак.
О первом периоде СЮ-Авто.— Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) August 9, 2019
1. СЮ сначала много вбрасывал, но примерно к середине периода сделал акцент на вход (6/7 попытки входа в первые 10, 9/4 вторые; вброс 2/7 и 0-2).
2. Это помогло провести хорошую позиционку с 3 БВ (8 всего).
3. Умарка снова проходят у борта: pic.twitter.com/lOVazJbCxT
Выделились Филип Ларсен и Родион Амиров. Датчанин совершил качественный наброс от синей линии, а рослый Амиров успешно «экранировал» Якуба Коваржа и переправил шайбу в ворота. У 17-летнего нападающего уже три шайбы в трех матчах «предсезонки» и он лучший бомбардир команды этим летом. Он заслуживает игровое время и в сезоне. Возможно, у уфимцев наклевывается вариант для стандартного положения — так же он забросил одну из шайб «Нефтехимику».
У Юхи Метсолы накопилось уже шесть пропущенных шайб за две встречи в Нур-Султане. Это не беда. Финн не пропускает «бабочки» и к нему уж точно не может быть особых претензий. Возьмем, к примеру, второй гол «Автомобилиста», ведь такое тяжело предугадать. Уральцы мощно послали шайбу из своей зоны во владения «юлаевцев», после подбора был мощный бросок по стеклу за воротами, отскок прямо к Александру Кучерявенко и добивание.
Все это были рассуждения об индивидуальной игре. И это закономерно, ведь именно командные действия в созидании пока у башкирской команды хромают. Снова речь пойдет про реализацию большинства. Было три попытки, включая 5 на 3. На сей раз бросков было больше, чем с Казанью (6 на 6:29 времени), однако, снова соперник часто совершал перехват или отбор и затем выброс (10 и одна собственная ошибка). Снова розыгрыш идет преимущественно по периметру и позиция для броска ищется долго.
У Екатеринбурга грамотное расположение в обороне 4 на 5. «Салават Юлаев» играет схеме 1-3-1. Андрей Мартемьянов ставит своих хоккеистов вытянутым ромбом так, что игроки в центре зоны играют чуть ли не между троих уфимцев, а двое на вершинах ромба контролируют оставшихся. Так «Авто» лишает соперника свободы выбора при совершении передач и пасы по периметру становятся самыми действенными.
Не только в большинстве команде Николая Цулыгина нужно больше скорости, возвратных передач, набросов, бросков и давления на пятак. Якуб Коварж однозначно один из лучших вратарей КХЛ, так просто его не поразить. Однако, в плей-офф же удалось. Он изучен. Не нужны Йоонас Кемппайнен и Теему Хартикайнен, чтобы ему забрасывать, если алгоритм известен. Мы пока не знаем, насколько хорош новый тренер вратарей в аналитике, однако, форварды ею явно не воспользовались.
«Юлаевцы», однако, улучшили прохождение средней зоны. Интересно, что в первые минут десять команда чуть чаще вбрасывала шайбу в зону атаки, чем входила через контроль, но два быстрых пропущенных гола (опять!) изменили манеру. Примерно с 10 по 45-ую минуты встречи уфимцы использовали вброс лишь трижды. При счете 1:2 обострилась необходимость упростить игру и вброс вернулся. В целом, он не получился, зато вход через контроль шайбы команде удался лучше, чем с «Ак Барсом», хотя уральцы поначалу довольно плотно встречали на своей территории.
Это главный плюс матча. Две заброшенные шайбы так же стали плодом комбинаций — так и надо обычно забрасывать. Это тоже плюс. Завершающий штрих - отсутствие удалений. В остальном матч не слишком удался и был похож на стартовую встречу турнира с казанцами. Снова ощутимое отставание по удельному числу бросков в створ за минуту в чужой зоне, хотя всего бросков у номинальных гостей меньше. «Автомобилист» сыграл более эффективно, пусть и дал слабину в третьей двадцатиминутке.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Наши шайбы в ворота @hcavtomobilist 🚗
Публикация от ХК «Салават Юлаев» (@hcsalavat)
|СЮ
|Автомобилист
|Разница
|Corsi
|55
|38
|17
|Corsi for, %
|59,14%
|40,86%
|18,28%
|Голы 5 на 5
|2
|3
|-1
|Броски в створ 5 на 5
|26
|24
|2
|Точность 5 на 5, %
|7,69%
|12,50%
|-4,81%
|PDO, %
|95,19%
|104,81%
|-9,62%
|Броски мимо створа
|24
|11
|13
|БВ
|32
|31
|1
|Доля БВ
|57,14%
|73,81%
|-16,67%
|БВ за минуту в атаке
|2,602
|4,009
|-1,407
|Блокшоты за минуту в защите
|0,647
|0,894
|-0,248
|Пробросы
|0
|3
|-3
|БВ после выигранного вбрасывания
|0
|0
|0
|БВ со входа в зону
|5
|4
|1
|Вход в зону 5 на 5
|37
|33
|4
|Брак при входе 5 на 5
|20
|10
|10
|Успешный вход, %
|64,91%
|76,74%
|-11,83%
|Вброс в зону 5 на 5
|5
|7
|-2
|Брак при вбросе 5 на 5
|16
|14
|2
|Успешный вброс, %
|23,81%
|33,33%
|-9,52%
|Вход+вброс 5 на 5
|42
|40
|2
|Вход, %
|88,10%
|82,50%
|5,60%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 с учетом отбора
|50
|47
|3
|Вход+вброс+брак+ВБр в атаке 5 на 5
|99
|83
|16
|Смены в атаке, %
|50,51%
|56,63%
|-6,12%
Неспроста в качестве плюса мы не называем выигранные вбрасывания. Да, «юлаевцы» оказались здесь сильнее. Однако, в своей зоне команда Николая Цулыгина одержала верх лишь в 5 из 13 единоборствах. Так что начатый 8 августа разговор об эффективности использования шайбы продолжается. Если вбрасываний выигрывается больше, почему бы сразу не бросить по воротам? Было две попытки, но оба раза мимо створа.
|СЮ
|Автомобилист
|%СЮ
|Зона атаки
|12
|9
|57,14%
|Средняя зона
|11
|6
|64,71%
|Зона защиты
|5
|8
|38,46%
|5 на 5
|23
|17
|57,50%
|В целом
|28
|23
|54,90%
Подобное относится и к бросковой динамике. Второй матч удается добавить в активности после медленного старта, это полезно, однако, в принципе такое не нужно допускать. Истории о камбэках красивы и воля к победе это здорово, но лучше всего выигрывать матчи без особых приключений и действовать более прагматично. Это болельщикам весело, что с 0:2 отыгрались, а на деле это лишние траты энергии в очень плотном графике, срочный переход на три пятерки и тайм-ауты с суетливыми объяснениями.
|5
|10
|15
|20
|25
|30
|35
|40
|45
|50
|55
|60
|СЮ
|2
|4
|7
|8
|10
|14
|21
|25
|29
|30
|32
|32
|Автомобилист
|2
|6
|7
|9
|14
|20
|21
|25
|25
|26
|29
|31
|Разница БВ
|0
|-2
|0
|-1
|-4
|-6
|0
|0
|4
|4
|3
|1
|БВ СЮ за отрезок
|2
|2
|3
|1
|2
|4
|7
|4
|4
|1
|2
|0
|БВ АВТО за отрезок
|2
|4
|1
|2
|5
|6
|1
|4
|0
|1
|3
|2
|Разница БВ за отрезок
|0
|-2
|2
|-1
|-3
|-2
|6
|0
|4
|0
|-1
|-2
|Голы СЮ за отрезок
|1
|1
|Голы АВТО за отрезок
|1
|1
|1
|%БВ СЮ за отрезок
|%БВ АВТО за отрезок
|25%
|16,67%
|25%
|50%
|50%
«Автомобилист» сыграл летом на матч больше, однако, оптимальный состав играл не так много. Уральцы смотрятся более сыгранно. В межсезонье «СЮ» провел уже 3 из 10 матчей и к этому моменту особых достижений нет. Впрочем, будет корректно учесть и статус предсезонки, и непривычный размер площадки, и, возможно, нагрузку игроков тренировками. Остается еще два матча турнира, чтобы наметить прогресс в решении проблем. Игрокам надо скорее возвращать былую «химию», а тренерам - наладить конфигурацию нападения.
Следующий матч: 10 августа, 12:00, «Нефтехимик» — «Салават Юлаев»
Посмотреть эту публикацию в Instagram
💪🏼Сегодня победа за нами! . . . 🚨Шайбы забросили: 0:1 ⚡Плэтт (Холланд, Секстон) 0:2 ⚡Кучерявенко (Белоусов, Гуркин) 1:2 — Майоров (Кадейкин) 2:2 — Амиров (Умарк, Ларсен) 2:3 ⚡Холланд (Секстон) 🥅Ворота защищали: Юха Метсола и Якуб Коварж . . . 📊Статистика матча: Броски: 56-42 ; Броски в створ: 32-31 ; Голы: 2-3 ; Вбрасывания: 28-23 ; Блокированные броски: 5-11 ; Силовые приемы: 9-19 ; Время в атаке: 12:18-07:44 ; Штраф: 4-10
Публикация от ХК «Автомобилист» (@hcavtomobilist)