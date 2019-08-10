Амиров снова нокаутирует «Нефтехимик»: «Салават» одержал первую победу в Нур-Султане
«Юлаевцы» одолели «Нефтехимик» в третьей игре Кубка Президента Республики Казахстан. Успешная игра 17-летнего нападающего, плюсы и минусы в игре команды и список лучших бомбардиров «СЮ» этим летом — в материале Медиакорсети.
В заявке было много молодежи. Состав похож на тот, что был в первой игре против нижнекамцев в Паюлахти (4:2). Матч прошел без легионеров и много шансов себя проявить получило звено Александра Бурмистрова с Никитой Сошниковым и Дмитрием Кугрышевым по краям. Вернулись в заявку Евгений Лисовец и Михаил Пашнин. Место в воротах занял Андрей Кареев.
Кареев не сплоховал. Вратарь не пропустил ни разу во время буллитной серии, а гол в матче — сущая нелепость, шайбу забили «с мясом». Там больше претензия к игрокам обороны, «пятак» должен быть адом для всякого, кто туда сунется. К Андрею нет вопросов, пусть соперник и был не слишком сильным. Но ему нужна практика. Удивительно вообще, что он остался в команде, в которой ему не дают играть. Наверное, пообещали 20 матчей в сезоне.
Названная тройка Бурмистрова плюс Евгений Лисовец и Родион Амиров снова вышли в большинстве и снова забросили. У 17-летнего Амирова уже 4 шайбы на «предсезонке». На сей раз он отличился с добивания. Позднее он реализовал первый из двух буллитов «юлаевцев». Амиров очень настойчиво стучится в основной состав. У него есть рост, настырность, он сам может войти в зону, может добить. Парень заслуживает начать сезон в основе. Его спецбригада лучше легионерской.
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Наши шайбы в матче против «Нефтехимика» 🎯
Публикация от ХК «Салават Юлаев» (@hcsalavat)
Почему бы не посмотреть на него в звене Бурмистрова вместо Дмитрия Кугрышева? Он и так занимает позицию правого нападающего, когда Бурмистров выходит на вбрасывание. Не сказать, что 47-й номер прямо-таки зажигает весь матч, но он стабилен. Будет преступлением отказаться от его услуг, когда начнется сезон.
Со знаком «минус» себя проявил Алексей Семенов. Возрастной защитник дважды удалился и допустил проброс. Его первое удаление особенно примечательно: «юлаевцы» играют 5 на 3, а он взял и просто свалил вратаря «Нефтехимика» в ворота. Все еще неясно, зачем с ним продлили контракт весной.
Игра в большинстве была проблемой позавчера и вчера. Сыграли лучше, раз забросили. Да, на добивании, не с розыгрыша, но это тоже гол. Все-таки полной уверенности при реализации «лишнего» нет. Это все те же 1-3-1, это все то же малое количество бросков в створ (8 за 8:02 минуты при 10 выбросах). По крайней мере, когда выходит Амиров, команда начинает оказывать давление на «пятак» оппонента.
Бросать надо больше и 5 на 5. Весь матч формальные хозяева были впереди по броскам. Даже если они неопасны, при счете 1:1 лучше атаковать, чем не атаковать. «Нефтехимик», конечно, простой, как три копейки, но это их стиль, они забросили в основное время столько же, сколько Уфа. А «Салават» очень мало забрасывает и это начинает складываться в тренд.
|5
|10
|15
|20
|25
|30
|35
|40
|45
|50
|55
|60
|65
|СЮ
|2
|4
|7
|10
|13
|15
|15
|19
|20
|21
|23
|23
|24
|Нефтехимик
|6
|7
|7
|14
|17
|17
|22
|28
|30
|35
|35
|42
|49
|Разница БВ
|-4
|-3
|0
|-4
|-4
|-2
|-7
|-9
|-10
|-14
|-12
|-19
|-25
|БВ СЮ за отрезок
|2
|2
|3
|3
|3
|2
|0
|4
|1
|1
|2
|0
|1
|БВ НХ за отрезок
|6
|1
|0
|7
|3
|0
|5
|6
|2
|5
|0
|7
|7
|Разница БВ за отрезок
|-4
|1
|3
|-4
|0
|2
|-5
|-2
|-1
|-4
|2
|-7
|-6
|Голы СЮ за отрезок
|1
|Голы НХ за отрезок
|1
|%БВ СЮ за отрезок
|33,33%
|%БВ НХ за отрезок
|16,67%
Другая проблема бросков — их низкое качество. Менее 44% бросков долетали до ворот Александра Шарыченкова. Подопечные Николая Цулыгина очень часто промахивались. При этом не было бездумных попыток, напротив, часто пытались что-то разыграть. Как и ранее, команда в бело-синем («зеленым» такой «Салават» не назвать) отстала от соперника по числу бросков за минуту в чужой зоне. Более, чем на два броска — антирекорд турнира.
«Нефтехимик» дарил шанс за шансом, но и уфимцы постоянно удалялись. Чуть ли не тренировка неравенства весь матч. Было и 5 на 3, и 3 на 5. Хоккеистам, которые в сезоне будут выходить «убивать» большинство соперника тоже нужна практика. Это также возможность получше посмотреть на возможности Михаила Пашнина. Некогда один из самых жестких защитников КХЛ пока остается игроком-загадкой.
Вообще, матч получился во многом хаотичным. Было огромное количество брака. Масса неточных передач и перехватов, оффсайды, пробросы, промахи, нелепые удаления. Если нижнекамцы получили удаления за задержку времени игры и нарушение численного состава, то у «Салавата» был выброс шайбы за пределы площадки. Словом, межсезонье во всей красе. На сей раз это можно объяснить облегченной версией состава и неоптимальной формой игроков.
Прессинг у «юлаевцев» по-прежнему редкое явление. Изредка пойдет один человек. У «Нефтехимика» пару раз за матч прессинговало даже сразу двое. Да, это риск, а как иначе? Лучшие команды последних лет всегда отличаются здоровой агрессией при отборе и созданием максимальных помех сопернику уже за чужой синей линией.
На сей раз уфимцы слабее сыграли на вбрасываниях. Впрочем, с таким составом это не было сюрпризом. Сюрпризом стало то, что 30 из 59 вбрасываний были в зоне башкирской команды. Обычно распределение бывает более равномерным. Для молодежи это хорошая практика оборонительных действий. А вообще нельзя допускать так много смен на своей территории. Нападающие посильнее обязательно накажут.
|СЮ
|Нефтехимик
|%СЮ
|Зона атаки
|8
|7
|53,33%
|Средняя зона
|5
|9
|35,71%
|Зона защиты
|13
|17
|43,33%
|5 на 5
|10
|16
|38,46%
|В целом
|26
|33
|44,07%
Постепенно улучшается качество входа в зону соперника через владение шайбы. На сей раз целых 75%, это даже в «регулярке» очень высокий показатель. Большой успех для такой версии «Юлаева». Вброс остается слабым, на уровне 20-25%, как и обычно на этом турнире. Интересно, как будет на площадке 60 на 30.
|СЮ
|Нефтехимик
|Разница
|Corsi
|55
|56
|-1
|Corsi for, %
|49,55%
|50,45%
|-0,90%
|Голы 5 на 5
|0
|1
|-1
|Броски в створ 5 на 5
|13
|25
|-12
|Точность 5 на 5, %
|0%
|4%
|-4%
|PDO, %
|96%
|104%
|-8%
|Броски мимо створа
|31
|25
|6
|БВ
|24
|49
|-25
|Доля БВ
|43,64%
|66,22%
|-22,58%
|БВ за минуту в атаке
|1,967
|4,212
|-2,245
|Блокшоты за минуту в защите
|1,375
|1,721
|-0,346
|БВ после выигранного вбрасывания
|1
|1
|0
|БВ со входа в зону 5 на 5
|5
|3
|2
|Пробросы
|3
|0
|3
|Вход в зону 5 на 5
|24
|18
|6
|Брак при входе 5 на 5
|8
|9
|-1
|Успешный вход, %
|75%
|66,67%
|8,33%
|Вброс в зону 5 на 5
|4
|11
|-7
|Брак при вбросе 5 на 5
|15
|15
|0
|Успешный вброс, %
|21,05%
|42,31%
|-21,26%
|Вход+вброс 5 на 5
|28
|29
|-1
|Вход, %
|85,71%
|62,07%
|23,65%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 с учетом отбора
|30
|37
|-7
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|59
|75
|-16
|Смены в атаке, %
|50,85%
|49,33%
|1,51%
Маловероятно, что такой «полуторный» состав сыграл бы при более свободном расписании команды в межсезонье, однако, это интересный эксперимент. Грубо говоря, сейчас есть две сыроватые версии заявки: оптимальная и молодая. Но выигрывает при этом пока только молодой «Салават», он же забрасывает в большинстве. Хотя «Нефтехимик» явно более слабый соперник, чем «Ак Барс» или «Автомобилист».
Кубок Президента Казахстана уфимская команда уже не выиграет и даже не войдет в тройку. Зато удалось прервать серию поражений и забросить в большинстве. Большую часть времени матч с «Нефтехимиком» был очень тяжелым, суетливым и неказистым, но все равно удалось немного улучшить игру. Значит, задача-минимум выполнена.
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Есть первая победа на Кубке Президента Республики Казахстан 🇰🇿🏆 В буллитной серии #HCSalavat переиграл @neftekhimik_hc 🐺 «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Салават Юлаев» (Уфа) 1:2Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1) 🎯Голы: 1:0 (04:07) – Булат Шафигуллин (Арсен Хисамутдинов); 1:1 (20:33) – Родион Амиров (Никита Сошников, Александр Бурмистров, бол.); 1:2 (65:00) – Родион Амиров (победный буллит); 🥅Вратари: Александр Шарыченков – Андрей Кареев
Публикация от ХК «Салават Юлаев» (@hcsalavat)
Следующий матч: 11 августа 16:00 «Салават Юлаев» — «Барыс», КХЛ ТВ HD
Завтрашний матч с «Барысом» станет последним шансом легионеров наладить свою игру в Казахстане. Интересно будет посмотреть на действия тройки Бурмистрова. По-прежнему актуален вопрос реализации численного преимущества. Несомненно, особое внимание будет приковано к Родиону Амирову.
Турнира таблица Кубка Президента Республики Казахстан
|Команда
|И
|В
|ВО (ВБ)
|ПО (ПБ)
|П
|Ш
|О
|1
|Барыс
|2
|2
|0
|0
|0
|11-4
|6
|2
|Автомобилист
|2
|0
|0
|0
|0
|8-3
|6
|3
|Ак Барс
|3
|2
|0
|0
|1
|8-8
|6
|4
|Салават Юлаев
|3
|0
|1
|0
|2
|5-6
|2
|5
|Нефтехимик
|4
|0
|0
|1
|3
|6-17
|1
Бомбардиры СЮ в межсезонье 2019
- Амиров 4+0
- Лисовец 0+3
- Майоров 2+0
- Сошников 1+1
- Бурмистров 1+1
- Гареев 0+2
- Кугрышев 0+2
- Сергеев 0+1
- Гиматов 0+1
- Кадейкин 0+1
- Умарк 0+1
- Ларсен 0+1