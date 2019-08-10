Амиров снова нокаутирует «Нефтехимик»: «Салават» одержал первую победу в Нур-Султане

В заявке было много молодежи. Состав похож на тот, что был в первой игре против нижнекамцев в Паюлахти (4:2). Матч прошел без легионеров и много шансов себя проявить получило звено Александра Бурмистрова с Никитой Сошниковым и Дмитрием Кугрышевым по краям. Вернулись в заявку Евгений Лисовец и Михаил Пашнин. Место в воротах занял Андрей Кареев.

Кареев не сплоховал. Вратарь не пропустил ни разу во время буллитной серии, а гол в матче — сущая нелепость, шайбу забили «с мясом». Там больше претензия к игрокам обороны, «пятак» должен быть адом для всякого, кто туда сунется. К Андрею нет вопросов, пусть соперник и был не слишком сильным. Но ему нужна практика. Удивительно вообще, что он остался в команде, в которой ему не дают играть. Наверное, пообещали 20 матчей в сезоне.

Названная тройка Бурмистрова плюс Евгений Лисовец и Родион Амиров снова вышли в большинстве и снова забросили. У 17-летнего Амирова уже 4 шайбы на «предсезонке». На сей раз он отличился с добивания. Позднее он реализовал первый из двух буллитов «юлаевцев». Амиров очень настойчиво стучится в основной состав. У него есть рост, настырность, он сам может войти в зону, может добить. Парень заслуживает начать сезон в основе. Его спецбригада лучше легионерской.

Почему бы не посмотреть на него в звене Бурмистрова вместо Дмитрия Кугрышева? Он и так занимает позицию правого нападающего, когда Бурмистров выходит на вбрасывание. Не сказать, что 47-й номер прямо-таки зажигает весь матч, но он стабилен. Будет преступлением отказаться от его услуг, когда начнется сезон.

Со знаком «минус» себя проявил Алексей Семенов. Возрастной защитник дважды удалился и допустил проброс. Его первое удаление особенно примечательно: «юлаевцы» играют 5 на 3, а он взял и просто свалил вратаря «Нефтехимика» в ворота. Все еще неясно, зачем с ним продлили контракт весной.

Игра в большинстве была проблемой позавчера и вчера. Сыграли лучше, раз забросили. Да, на добивании, не с розыгрыша, но это тоже гол. Все-таки полной уверенности при реализации «лишнего» нет. Это все те же 1-3-1, это все то же малое количество бросков в створ (8 за 8:02 минуты при 10 выбросах). По крайней мере, когда выходит Амиров, команда начинает оказывать давление на «пятак» оппонента.

Бросать надо больше и 5 на 5. Весь матч формальные хозяева были впереди по броскам. Даже если они неопасны, при счете 1:1 лучше атаковать, чем не атаковать. «Нефтехимик», конечно, простой, как три копейки, но это их стиль, они забросили в основное время столько же, сколько Уфа. А «Салават» очень мало забрасывает и это начинает складываться в тренд.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 СЮ 2 4 7 10 13 15 15 19 20 21 23 23 24 Нефтехимик 6 7 7 14 17 17 22 28 30 35 35 42 49 Разница БВ -4 -3 0 -4 -4 -2 -7 -9 -10 -14 -12 -19 -25 БВ СЮ за отрезок 2 2 3 3 3 2 0 4 1 1 2 0 1 БВ НХ за отрезок 6 1 0 7 3 0 5 6 2 5 0 7 7 Разница БВ за отрезок -4 1 3 -4 0 2 -5 -2 -1 -4 2 -7 -6 Голы СЮ за отрезок 1 Голы НХ за отрезок 1 %БВ СЮ за отрезок 33,33% %БВ НХ за отрезок 16,67%

Фото: Азамат Шавлуков, Медиакорсеть

Другая проблема бросков — их низкое качество. Менее 44% бросков долетали до ворот Александра Шарыченкова. Подопечные Николая Цулыгина очень часто промахивались. При этом не было бездумных попыток, напротив, часто пытались что-то разыграть. Как и ранее, команда в бело-синем («зеленым» такой «Салават» не назвать) отстала от соперника по числу бросков за минуту в чужой зоне. Более, чем на два броска — антирекорд турнира.

«Нефтехимик» дарил шанс за шансом, но и уфимцы постоянно удалялись. Чуть ли не тренировка неравенства весь матч. Было и 5 на 3, и 3 на 5. Хоккеистам, которые в сезоне будут выходить «убивать» большинство соперника тоже нужна практика. Это также возможность получше посмотреть на возможности Михаила Пашнина. Некогда один из самых жестких защитников КХЛ пока остается игроком-загадкой.

Фото: "Барыс"

Вообще, матч получился во многом хаотичным. Было огромное количество брака. Масса неточных передач и перехватов, оффсайды, пробросы, промахи, нелепые удаления. Если нижнекамцы получили удаления за задержку времени игры и нарушение численного состава, то у «Салавата» был выброс шайбы за пределы площадки. Словом, межсезонье во всей красе. На сей раз это можно объяснить облегченной версией состава и неоптимальной формой игроков.

Прессинг у «юлаевцев» по-прежнему редкое явление. Изредка пойдет один человек. У «Нефтехимика» пару раз за матч прессинговало даже сразу двое. Да, это риск, а как иначе? Лучшие команды последних лет всегда отличаются здоровой агрессией при отборе и созданием максимальных помех сопернику уже за чужой синей линией.

На сей раз уфимцы слабее сыграли на вбрасываниях. Впрочем, с таким составом это не было сюрпризом. Сюрпризом стало то, что 30 из 59 вбрасываний были в зоне башкирской команды. Обычно распределение бывает более равномерным. Для молодежи это хорошая практика оборонительных действий. А вообще нельзя допускать так много смен на своей территории. Нападающие посильнее обязательно накажут.

СЮ Нефтехимик %СЮ Зона атаки 8 7 53,33% Средняя зона 5 9 35,71% Зона защиты 13 17 43,33% 5 на 5 10 16 38,46% В целом 26 33 44,07%

Фото: Азамат Шавлуков, Медиакорсеть

Постепенно улучшается качество входа в зону соперника через владение шайбы. На сей раз целых 75%, это даже в «регулярке» очень высокий показатель. Большой успех для такой версии «Юлаева». Вброс остается слабым, на уровне 20-25%, как и обычно на этом турнире. Интересно, как будет на площадке 60 на 30.

СЮ Нефтехимик Разница Corsi 55 56 -1 Corsi for, % 49,55% 50,45% -0,90% Голы 5 на 5 0 1 -1 Броски в створ 5 на 5 13 25 -12 Точность 5 на 5, % 0% 4% -4% PDO, % 96% 104% -8% Броски мимо створа 31 25 6 БВ 24 49 -25 Доля БВ 43,64% 66,22% -22,58% БВ за минуту в атаке 1,967 4,212 -2,245 Блокшоты за минуту в защите 1,375 1,721 -0,346 БВ после выигранного вбрасывания 1 1 0 БВ со входа в зону 5 на 5 5 3 2 Пробросы 3 0 3 Вход в зону 5 на 5 24 18 6 Брак при входе 5 на 5 8 9 -1 Успешный вход, % 75% 66,67% 8,33% Вброс в зону 5 на 5 4 11 -7 Брак при вбросе 5 на 5 15 15 0 Успешный вброс, % 21,05% 42,31% -21,26% Вход+вброс 5 на 5 28 29 -1 Вход, % 85,71% 62,07% 23,65% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 с учетом отбора 30 37 -7 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 59 75 -16 Смены в атаке, % 50,85% 49,33% 1,51%

Маловероятно, что такой «полуторный» состав сыграл бы при более свободном расписании команды в межсезонье, однако, это интересный эксперимент. Грубо говоря, сейчас есть две сыроватые версии заявки: оптимальная и молодая. Но выигрывает при этом пока только молодой «Салават», он же забрасывает в большинстве. Хотя «Нефтехимик» явно более слабый соперник, чем «Ак Барс» или «Автомобилист».

Кубок Президента Казахстана уфимская команда уже не выиграет и даже не войдет в тройку. Зато удалось прервать серию поражений и забросить в большинстве. Большую часть времени матч с «Нефтехимиком» был очень тяжелым, суетливым и неказистым, но все равно удалось немного улучшить игру. Значит, задача-минимум выполнена.

Следующий матч: 11 августа 16:00 «Салават Юлаев» — «Барыс», КХЛ ТВ HD

Завтрашний матч с «Барысом» станет последним шансом легионеров наладить свою игру в Казахстане. Интересно будет посмотреть на действия тройки Бурмистрова. По-прежнему актуален вопрос реализации численного преимущества. Несомненно, особое внимание будет приковано к Родиону Амирову.

Турнира таблица Кубка Президента Республики Казахстан

Команда И В ВО (ВБ) ПО (ПБ) П Ш О 1 Барыс 2 2 0 0 0 11-4 6 2 Автомобилист 2 0 0 0 0 8-3 6 3 Ак Барс 3 2 0 0 1 8-8 6 4 Салават Юлаев 3 0 1 0 2 5-6 2 5 Нефтехимик 4 0 0 1 3 6-17 1

Бомбардиры СЮ в межсезонье 2019