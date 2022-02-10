Хоккей вернулся в Уфу. «Салават» без олимпийцев победил «Нефтехимик» 3:0

«Они играют в простую систему, навязывают много борьбы, это весьма скоростная команда с хорошей вратарской линией, поэтому нам весьма непросто будет против них. И, как я уже говорил, в плей-офф на первый план выходит игра в неравных составах, поэтому мы стараемся делать на этом акцент. Мы две встречи в регулярке им проиграли. В каком-то смысле это может помочь нам. Мы увидели, как соперник действует, понимаем, к чему готовиться»