Хоккей вернулся в Уфу. «Салават» без олимпийцев победил «Нефтехимик» 3:0

Вспышка ковида, перенос матчей, приостановка регулярки, голосование 16 из 24 клубов против игры во время Олимпиады, решение играть после нее, отмена технического поражения от «Трактора» и наконец фактическая отмена оставшихся встреч.
В абзаце выше сконцентрированы ключевые событие, беспокоившие хоккейную общественность после 5 января, когда «юлаевцы» победили дома рижское «Динамо». Никто не подозревал, что этот матч окажется последним перед паузой в 36 дней.
Формально решение о досрочном окончании «гладкого» этапа еще не принято, однако в клубах уже говорят о нем как о факте. Нет сомнений, что ФХР и совет директоров КХЛ одобрят это предложение. Мотивированное, конечно, Олимпиадой — если бы боялись ковида, не давали бы добро на товарищеские матчи и турниры.
Турнир без НХЛ по определению не может выявить сильнейших, однако лигу снова прогнули «в интересах сборной». До 1 марта официальных матчей не будет. Речь о том, чтобы почти на два месяца отменить хоккей в стране ради встреч уровня Евротура и борьбы за медали с приставкой «без участия лучших».
Восемь команд внепланово закончили сезон. Сражающихся за место в плей-офф лишили шансов. Тысячи болельщиков остались без любимого зрелища больше, чем на месяц. Клубы не досчитались заработка и возвращают деньги за билеты. Юристы ломают голову о вычислении бонусов, премий и зарплат.
Чтобы совсем не заржаветь перед плей-офф, команды вынуждены были сами организовывать себе товарищеские матчи и турниры, пусть это и не сравнится с борьбой на финише «регулярки». Но они нужны — с таким же сумбуром и браком, как сегодня, начинать плей-офф преступно.
После отмены «технаря» и ранжирования команд по проценту набранных очков новым соперником «юлаевцев» в плей-офф стала «Сибирь». Новосибирцы имеют очень скромный кубковый опыт, не могли похвастаться ровной «регуляркой», но как раз уфимцев дважды победили и оба раза забрасывали в большинстве.
Наставник «зелено-белых» отметил игру в неравных составах и системный хоккей команды Андрея Мартемьянова:
«Они играют в простую систему, навязывают много борьбы, это весьма скоростная команда с хорошей вратарской линией, поэтому нам весьма непросто будет против них. И, как я уже говорил, в плей-офф на первый план выходит игра в неравных составах, поэтому мы стараемся делать на этом акцент. Мы две встречи в регулярке им проиграли. В каком-то смысле это может помочь нам. Мы увидели, как соперник действует, понимаем, к чему готовиться»
Николай Кулемин сказал, что хоккеисты уже начали изучать соперника:
«Хорошая и неуступчивая команда. Они здорово работают в обороне и используют контратаки. Сейчас мы готовимся к ним, просматриваем видео»
В отсутствие финской тройки, Шакира Мухамадуллина и Александра Кадейкина автоматически встают вызовы в созидании. Так же фундаментален вопрос о физической форме игроков. Сформулируем несколько вопросов, которые будут нас интересовать до окончания перерыва:
Не исключено, что после этого сезона Уфу покинут как Теему Хартикайнен, так и Александр Кадейкин. Истекает контракт Маркуса Гранлунда. Теоретически, уйти могут сразу три ведущих форварда и надо быть готовыми играть без них.
У «СЮ» не так много «олимпиоников», чтобы кардинально обновить сочетания. Изменились только первая пятерка и вторая линия нападения:
Петр Хохряков не блистал на вбрасываниях, но впечатлил активностью в начале атак. Статистики нет, но видно, что четырежды заставлял Александр Судницина вступать в игру, бросая почти сразу после пересечения синей линии. Так же во втором периоде у него был шанс добить после рикошета от лицевого борта.
Командированный из «Тороса» Александр Комаров был заметен и вовсе не из-за роста 190 см. Судя по словам главного тренера Томи Ламсы, номер 8 был на радарах тренерского штаба еще с прошлой осени:
«Впервые с игрой Комарова я познакомился прошлой осенью, когда он выступал за молодёжную команду. … Отмечу его хоккейный ай-кью. Он очень габаритный игрок, поэтому привлекли его к тренировкам. … Он очень здорово себя проявил»
В конце первого периода новичок совершил перехват в зоне атаки после навязанной Виктором Тихоновым борьбы. На 23-й минуте защитник ждал на дальней штанге отскочившую к нему шайбу (но до броска не довел). На 41-й его бросок со стандарта был заблокирован.
Вторая тройка открыла счет, но выглядела совершенно непривычно. Обычно именно Кадейкин как входит в зону, так и совершает вброс. Возможно, он больше всех в принципе среди нападающих держит шайбу и находит партнеров. Его игра на «точке» гарантирует меньше борьбы после вбрасываний.
Мы уже касались вопроса зависимости игры Сергея Шмелева от партнеров: крайний форвард, в отличие от своего сочинского сезона, куда меньше именно инициирует моменты и больше участвует в завершении атак. В силу своей прописки на «пятаке» менее зависим от партнера Николай Кулемин.
Вот, что сказал номер 41 об изменениях в действиях второго сочетания:
«Думаю, сегодня Пименов справился со своей задачей — выигрывал вбрасывания, мы действовали сыгранно и создавали моменты. Играем тем составом, который есть. Тренеры смотрят всех игроков, которые могут сыграть в нужный момент. Не думаю, что наша игра поменялась. Мы работаем по системе, у каждого есть задачи и он их выполняет»
Конечно, Артему Пименову надо улучшать игру на вбрасываниях, но в целом он не сплоховал и на послематчевой пресс-конференции Кулемин его отметил. Тем не менее, любопытно, кто будет использован в качестве второго центра в оставшихся матчах «второй предсезонки».
У «юлаевцев» в планах четыре товарищеские встречи. Помимо уже состоявшегося матча против «Нефтехимика» две игры с «Автомобилистом» в Екатеринбурге 15 и 17 февраля и игра с минским «Динамо» 22 февраля в столице Беларуси.
Это седьмые клубы своих конференций и не пробившиеся в плей-офф уральцы (хоть и при Николае Заварухине выглядеть стали приличнее). Не слишком хорошо, что не будет матчей с более топовыми географическими соседями. «Магнитка», «Трактор» и «Ак Барс» — теоретические соперники по плей-офф.
Первые минуты игры с нижнекамцами вернули в август: неточные передачи, оффсайды, партнеры не очень видели направления движений друг друга. За исключением достаточно жесткой для «товарок» силовой борьбы — типичный матч межсезонья.
Хватит ли четырех игр, чтобы это исключить? Предугадать невозможно. Еще неизвестно, в каком состоянии вернутся из Пекина игроки сборных. Очень не хочется, чтобы в первых матчах плей-офф мы увидели травмы, хаос и брак.
Глядя на большое количество вброса поначалу, казалось, что «зелено-белые» намерены оттачивать простейшие базовые элементы игры. Логично, раз нет самых креативных форвардов. Но нет, это было просто влияние момента.
Конечно, в отсутствие финского звена и Кадейкина хоккей «Салавата» был менее красив. Тем не менее, зрителей порадовал завершением симпатичного розыгрыша Николай Кулемин. Наряду с Петром Хохряковым, Виктором Тихоновым и Данилом Алалыкиным ветеран казался наиболее готовым среди форвардов.
Забавно, что Джефф Плэтт не забрасывает даже в товарищеских матчах. Если бы не сдвиг ворот, то его гол могли бы отменить из-за движения ногой в сторону ворот.
Тем не менее, этот момент показывает, насколько доминировал «Салават» после стартовой двадцатиминутки. Даже без пятерых игроков катание, опыт и работа клюшкой обеспечивали лучший контроль шайбы. Выход 2 в 1 на 37-й минуте — единственный сложный эпизод для Александра Шарыченкова в уфимских воротах.
К сожалению, на матче не работала бригада статистиков, но самостоятельно удалось установить, что «юлаевцы» без двух ведущих центров все равно выиграли вбрасывания, чаще начинали атаки, но общий процент успеха не так велик.
Вбрасывания 5 на 5, в неравенстве:
Начало атак 5 на 5:
Наконец, интересно было посмотреть на действия в большинстве. Совсем негусто: в первой попытке (нарушение Эдуарда Гиматова, уфимского воспитанника в составе «Нефтехимика») два броска в створ, во второй (фол, конечно, на Викторе Тихонове) — один.
Вероятно, после возвращения Филипа Ларсена сочетания изменятся. Вне зависимости от этого, в большинстве уфимцы не очень успешно контролировали шайбу и создали мало угроз. В первой конфигурации на бросок логично выводили Сергея Шмелева — возможно, это и есть главное оружие.
После перехода в башкирский клуб защитник провел 14 матчей — один голевой пас, полезность +3, 4 силовых приема и 8 блокшотов. У Виктора не самая плохая статистика, если не знать, что от номера 97 ждут помощи в большинстве и гораздо большего в целом. Но он так и не воскрешает свою карьеру.
Антипин бросает даже немного меньше, чем в то время, что выступал за «Витязь» — 1,2 броска за матч против 1,4. При этом он вновь получил место во второй бригаде большинства с Михаилом Науменковым.
Примечательно именно то, что его ставили с другим защитником. Использование двух игроков обороны одновременно в одной спецбригаде — архаизм. От этого уже несколько лет как отучили клубы НХЛ, с задержкой в 1-2 года вариант 1-3-1 избрали клубы КХЛ.
Визуально это, впрочем, все равно было больше похоже на 1-3-1: один защитник выкатывается к середине синей линии, другой в пол-оборота находится к партнеру и страхует отскоки, либо выступает разыгрывающим. Проблема в том, что Антипина не наигрывают ни в одной позиции, ни в другой.
«Думаю, его лучшие игровые дни впереди», — по-европейски тактично заявил Томи Ламса. Если такие дни настанут — контракт истекает 30 апреля. На данный момент нет ни одной причины заключать новое соглашение.
Его подписание выглядит эталоном «как не надо» — ни руководители, ни тренеры, ни сам игрок четко не объясняли, к чему было это решение. Такие трансферы — симптом хаотичного ведения трансферной политики.
8 февраля генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас в разговоре с журналистами The Athletic сказал, что их организация совместно с «Салаватом» изучает ситуацию со здоровьем «юлаевского» воспитанника, который был ими драфтован.
Родион мало играл после выздоровления, не был командирован в паузу в «Торос» и не принял участия в товарищеской встрече с «Нефтехимиком». На послематчевой пресс-конференции главный тренер Томи Ламса сказал, что «не думает», что номер 27 сыграет в плей-офф и подтвердил, что у него все еще травма.
Получается, 20-летний форвард де-факто завершил сезон 21/22. Сейчас крайний нападающий находится в «СЮ» на условиях аренды, которая может быть продлена. О поездке в систему «Мэйпл Лифс» этой весной, похоже, придется забыть. Если проблемы со здоровьем настолько серьезны, логично продлить аренду.
10 февраля. «Салават Юлаев» — «Нефтехимик» 3:0
15 февраля, 18:30. «Автомобилист» — «Салават Юлаев». KHL, KHL Prime
17 февраля, 13:00. «Автомобилист» — «Салават Юлаев». KHL, KHL Prime
22 февраля. «Динамо» Минск — «Салават Юлаев»