Пища для размышлений: «Салават Юлаев» проиграл «Ак Барсу»

Помимо такой явной ценности межсезонья как предварительное ознакомление с прообразом команд в «регулярке», это хоккейное лето интересно еще и изменениями в правилах КХЛ и смелым переходом многих клубов на узкий лед.

Теперь в Нур-Султане площадка 60 на 26, и для каждого участника Кубка Президента Республики Казахстан это дополнительная возможность привыкнуть к новому полю. Уфимцы в «регулярке» проведут на «канадском» льду девять матчей (по два с «Барысом», «Адмиралом», «Амуром», по одному со СКА, «Сочи» и московским «Динамо»). Надо уметь перестраиваться.

Турнир в столице Казахстана проходит в течение пяти дней. У «юлаевцев» и «Нефтехимика» самое неудобное расписание — четыре матча за четыре дня. Логично предположить, что на второй или третий матчи Кубка уфимцы выйдут в облегченном составе, чтобы не перегружать лидеров. Это дополнительный просмотр ближайших резервистов и в таких матчах необходимую практику должны получить в первую очередь второй вратарь Андрей Кареев и нападающие Владислав Лукин, Глеб Кузьмин и Родион Амиров.

Испытание начинается сразу с самого интересного — в первом матче команда Башкортостана скрестила клюшки с самым принципиальным соперником. Матч с «Ак Барсом» по определению не может быть рядовым и проходным. У игроков обеих команд нет права халтурить и беречься в таких противостояниях, это самые ожидаемые игры в соседних республиках, пусть в последний год иногда приходится слышать, что для Казани это менее важно.

Несмотря на катастрофический старт (0:2 и удаление Владислава Картаева до конца игры в первые 4 минуты и 17 секунд), это поражение совсем не вгоняет в тоску и ниже мы дадим более строгое обоснование этому заявлению. В двух словах — элементами игра получалась, плюс до старта «регулярки» 24 дня, в межсезонье не бывает судьбоносных результатов.

«Юлаевцы» оформили на игру почти оптимальную заявку. По решению тренеров матч пропустил Теему Хартикайнен. В остальном без особых сюрпризов. Штаб уфимцев предпочел сохранить вторую линию неизменной и дать возможность разыграться звену Александра Бурмистрова. Звено забросило единственную шайбу, однако, это был не командный гол — Сошников разобрался сам. Эта тройка до сих пор остается «подающей надежды». Все трое снова выходили во второй бригаде большинства с защитником Евгением Лисовцом и юным форвардом Родионом Амировым, однако, безуспешно.

Правым крайним в ведущем сочетании стал Максим Майоров. За исключением удаления, двусторонний нападающий вполне достойно влился в тройку. Майоров был одним из редких «юлаевцев», идущих в прессинг. Примерно в середине стартовой двадцатиминутки он поймал на неточной передаче в своей зоне Руслана Педана и почти сумел создать момент на «пятачке». В третьем большинстве команды он хорошо бросил в касание, также на нем фолили и он пробивал буллит, пусть и не забросил.

Сакари Маннинен уверенно смотрелся на вбрасываниях. С учетом потери Владислава Картаева, на ведущего центра выпала дополнительная нагрузка. Больше впечатлила цепкость и катание Сакари: у него на шее висят два казанца, а он все равно умудряется преодолеть чужую синюю линию и зарабатывает две минуты. В созидании, однако, от него явно ждут больше.

Владимир Ткачёв и его мягчайшие руки выводят нас вперёд🙌 pic.twitter.com/QaXCSu5TQ0 — ХК Ак Барс (@hcakbars) August 8, 2019

Линус Умарк провел встречу слабо. Звездный швед упустил Владимира Ткачева на левом борту, когда 55-й номер казанцев обыграл Григория Панина. Ткачев промчался мимо Умарка и забросил первую шайбу в матче. В том же первом периоде Умарк лишил команду полноценного шанса разыграть «лишнего». «Юлаевцы» отыграли 5 на 4 полторы минуты, но Линус не справился с прессингом Станислава Галиева на собственной синей линии и вынужден был задержать соперника не по правилам. Во втором периоде один из его пасов был перехвачен.

5 на 4 «юлаевцы» сыграли всего 7 минут и 14 секунд, 5 на 3 еще две минуты, также был штрафной бросок и 15 секунд со снятым вратарем в концовке. При этом во втором игровом отрезке у подопечных Дмитрия Квартальнова было два штрафа подряд с интервалом в 53 секунды. Проще говоря — более, чем достаточно шансов, чтобы все-таки забросить. Но игры в большинстве у уфимцев просто не было. Много катания, много передач, много потерь и мало бросков.

Фото: "Ак Барс"

Не похоже, что тренеры за лето разобрались с розыгрышем «лишнего». Как были проблемы, так и остались. Первое большинство — 0 бросков в створ (и 1 от «Ак Барса»). 5 на 3 — 0 бросков в створ. Следующая попытка — бросок Майорова в конце попытки, добивание от Умарка. Понадобилось более пяти минут игры с численным преимуществом, чтобы наконец бросить. Потом добавили скорости и первая спецбригада (звено Маннинена, Ларсен и Хохряков) стала выходить больше. Но потом как назло Казань больше не удалялась.

Возможно, команде Николая Цулыгина стоит отказаться от расстановки 1-3-1? В прошлом регулярном сезоне «Автомобилист» здорово играл «конвертом» 2-1-2. У Уфы тоже есть мастера возвратного паса. Никаких принципиальных отличий в манере розыгрыша по периметру не последовало. Без Йоонаса Кемппайнена почему-то не следуют пасы от лицевого борта на «пятак», мало набросов и прострелов. Не похоже, что Сакари Маннинен (еще бы, с ростом в 170 см) или кто-то другой успешно закрывает обзор вратарю.

Мало того, что «бело-зелено-синие» (правда, сегодня скорее просто «бело-синие») мало бросали, так еще и соперник постоянно совершал выброс шайбы из зоны. Сами «юлаевцы» таким похвастаться не могли. За 9:29 «большинства» уфимцев «Ак Барс» совершил 16 выбросов. У номинальных хозяев было 5:57, за которые «Салават» произвел 3 выброса. Пока лето, так статично и пассивно играть в своей зоне еще дозволительно, но в сезоне — ни в коем случае. Давления, прессинга и форчека уфимцам отчаянно не хватает и 5 на 5.

Вообще, именно команда матч провела слабо. Игра спецбригад, вход в зону, кобминации в атаке, разгоняющие передачи защитников, расположение в средней зоне, возврат в защиту — все это требует хорошего взаимопонимания и следования плану на матч. В этих компонентах у «юлаевцев» наблюдались явные сложности. Пока их можно списать на неоптимальную форму. Тот же «Ак Барс» вчера проиграл «Барысу» 1:6 — всякое бывает. Правда, уфимцы не меняли пол-состава.

Отрезками «юлаевцы» действовали добротно. Пожалуй, лучшими эпизодами было время с 9 по 18 минуты и условный рубеж второго и третьего периодов. В сущности, постепенно команда оправилась от ледяного душа на старте. Легко видеть, что на конец второго и начало третьего сегмента матча пришелся не только гол Никиты Сошникова, но и повышенная бросковая активность. После оглушительных 23-7 в первом периоде (правда, 14 бросков у Казани было в большинстве), «бело-зелено-синие» почти догнали «Ак Барс» по броскам.

Фото: Азамат Шавлуков, Медиакорсеть

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 СЮ 2 3 7 7 10 15 16 22 24 25 26 27 Ак Барс 9 17 21 23 23 23 24 25 26 29 31 34 Разница БВ -7 -14 -14 -16 -13 -8 -8 -3 -2 -4 -5 -7 БВ СЮ за отрезок 2 1 4 0 3 5 1 6 2 1 1 1 БВ АБ за отрезок 9 8 4 2 0 0 1 1 1 3 2 3 Разница БВ за отрезок -7 -7 0 -2 3 5 0 5 1 -2 -1 -2 Голы СЮ за отрезок 1 Голы АБ за отрезок 2 %БВ СЮ за отрезок 50% %БВ АБ за отрезок 22,22%

Еще один успех уфимской команды — игра на вбрасываниях. Казалось, что потеря центрального нападающего Владислава Картаева ухудшит этот показатель. Вовсе нет, остальные центры справились успешно. Справедливости ради, в последние минуты встречи в чужой зоне «юлаевцы» выиграли только 3 из 6 единоборств «на точке» — в самый нужный момент требуется больше контроля шайбы. Кроме того, с таким гандикапом ожидается больше бросков после вбрасываний (а было 2-2).

Фото: Азамат Шавлуков, Медиакорсеть

СЮ Ак Барс %СЮ Зона атаки 11 7 61,11% Средняя зона 9 2 81,82% Зона защиты 11 7 61,11% 5 на 5 15 10 60% В целом 31 16 65,96%

Фото: "Ак Барс"

Контроль шайбы у «Салавата» порой действительно был и был приличным. Но как распорядиться шайбой — совсем другой вопрос. Меньше бросков, меньше бросков за минуту в чужой зоне, хуже вход в зону и, самое главное, очень мало реальных голевых шансов. «В последующем команда Николая Цулыгина действовала значительно старательнее соперника и создала немало моментов у чужих ворот, но забить больше не удалось» — так написано в новости на официальном сайте клуба исключительно ради такта.

Не стоит забывать, что «оправдание летним хоккеем» работает по обе стороны. Вряд ли «Ак Барс» будет так часто удаляться в сезоне. Это ломает ритм матча: перед удалением Романа Абросимова команда Татарстана провела 7 атак (6 начато входом в зону через владение шайбой), за тот же отрезок у «юлаевцев» лишь один вход и один неудачный вброс. Но последовало удаление и игра выровнялась.

СЮ Ак Барс Разница Corsi 44 21 23 Corsi for, % 67,69% 32,31% 35,38% Голы 5 на 5 1 1 0 Броски в створ 5 на 5 16 17 -1 Точность 5 на 5, % 6,25% 5,88% 0,37% PDO, % 100,37% 99,63% 0,74% Броски мимо створа 21 13 8 БВ 27 34 -7 Доля БВ 56,25% 72,34% -16,09% БВ за минуту в атаке 2,241 3,440 -1,199 Блокшоты за минуту в защите 0,506 0,996 -0,490 Пробросы 1 3 -2 БВ после выигранного вбрасывания 2 2 0 БВ со входа в зону 4 4 0 Вход в зону 5 на 5 20 25 -5 Брак при входе 5 на 5 18 4 14 Успешный вход, % 52,63% 86,21% -33,58% Вброс в зону 5 на 5 9 8 1 Брак при вбросе 5 на 5 17 14 3 Успешный вброс, % 34,62% 36,36% -1,75% Вход+вброс 5 на 5 29 33 -4 Вход, % 68,97% 75,76% -6,79% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 с учетом отбора 35 38 -3 Вход+вброс+брак+ВБр в атаке 5 на 5 79 66 13 Смены в атаке, % 44,30% 57,58% -13,27%

Постоянные читатели знакомы с такой таблицей. Напомним смысл показателей. Corsi складывается из нанесенных командой бросков в створ, мимо створа и тех бросков, что были заблокированы (все — строго 5 на 5, это ситуация «общего положения»). НХЛ предпочитает называть данный индекс shot attempts — бросковые попытки. PDO есть сумма точности броска 5 на 5 и процента сэйвов 5 на 5. Названия остальных метрик вполне исчерпывающие. Под браком при входе подразумевается быстрые потери, перехваты, оффсайды, быстро проигранная борьба. Брак при вбросе — подбор соперником и пробросы, быстро проигранная борьба.

Мотивация выбора для расчета именно этих показателей проста — они доставляют достаточно много информации о том, как команды проходят среднюю зону и контролируют шайбу. Грубо говоря, преодоление чужой синей линии и контроль шайбы — необходимые и достаточные условия для нанесения броска, без чего не будет гола.

Подытоживая, оценим поражение как полезное для анализа. Игроки проводят первый-второй матч этим летом и, конечно, ошибки случаются, порой нелепые — бывало, что Филип Ларсен, Станислав Гареев и Захар Арзамасцев после передачи им на синюю линию не могли толково принять пас и следовал выход шайбы в среднюю зону. Вплоть до 2 сентября «Салават Юлаев» может проигрывать каждый матч хоть 0:8, главное, чтобы потом следовал разбор ошибок и принимались решения по определению и повышению эффективности игровой модели.