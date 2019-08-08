Пища для размышлений: «Салават Юлаев» проиграл «Ак Барсу»
Медиакорсеть анализирует стартовую игру «юлаевцев» на Кубке Президента Республики Казахстан.
Помимо такой явной ценности межсезонья как предварительное ознакомление с прообразом команд в «регулярке», это хоккейное лето интересно еще и изменениями в правилах КХЛ и смелым переходом многих клубов на узкий лед.
Теперь в Нур-Султане площадка 60 на 26, и для каждого участника Кубка Президента Республики Казахстан это дополнительная возможность привыкнуть к новому полю. Уфимцы в «регулярке» проведут на «канадском» льду девять матчей (по два с «Барысом», «Адмиралом», «Амуром», по одному со СКА, «Сочи» и московским «Динамо»). Надо уметь перестраиваться.
Турнир в столице Казахстана проходит в течение пяти дней. У «юлаевцев» и «Нефтехимика» самое неудобное расписание — четыре матча за четыре дня. Логично предположить, что на второй или третий матчи Кубка уфимцы выйдут в облегченном составе, чтобы не перегружать лидеров. Это дополнительный просмотр ближайших резервистов и в таких матчах необходимую практику должны получить в первую очередь второй вратарь Андрей Кареев и нападающие Владислав Лукин, Глеб Кузьмин и Родион Амиров.
Испытание начинается сразу с самого интересного — в первом матче команда Башкортостана скрестила клюшки с самым принципиальным соперником. Матч с «Ак Барсом» по определению не может быть рядовым и проходным. У игроков обеих команд нет права халтурить и беречься в таких противостояниях, это самые ожидаемые игры в соседних республиках, пусть в последний год иногда приходится слышать, что для Казани это менее важно.
Несмотря на катастрофический старт (0:2 и удаление Владислава Картаева до конца игры в первые 4 минуты и 17 секунд), это поражение совсем не вгоняет в тоску и ниже мы дадим более строгое обоснование этому заявлению. В двух словах — элементами игра получалась, плюс до старта «регулярки» 24 дня, в межсезонье не бывает судьбоносных результатов.
«Юлаевцы» оформили на игру почти оптимальную заявку. По решению тренеров матч пропустил Теему Хартикайнен. В остальном без особых сюрпризов. Штаб уфимцев предпочел сохранить вторую линию неизменной и дать возможность разыграться звену Александра Бурмистрова. Звено забросило единственную шайбу, однако, это был не командный гол — Сошников разобрался сам. Эта тройка до сих пор остается «подающей надежды». Все трое снова выходили во второй бригаде большинства с защитником Евгением Лисовцом и юным форвардом Родионом Амировым, однако, безуспешно.
Правым крайним в ведущем сочетании стал Максим Майоров. За исключением удаления, двусторонний нападающий вполне достойно влился в тройку. Майоров был одним из редких «юлаевцев», идущих в прессинг. Примерно в середине стартовой двадцатиминутки он поймал на неточной передаче в своей зоне Руслана Педана и почти сумел создать момент на «пятачке». В третьем большинстве команды он хорошо бросил в касание, также на нем фолили и он пробивал буллит, пусть и не забросил.
Сакари Маннинен уверенно смотрелся на вбрасываниях. С учетом потери Владислава Картаева, на ведущего центра выпала дополнительная нагрузка. Больше впечатлила цепкость и катание Сакари: у него на шее висят два казанца, а он все равно умудряется преодолеть чужую синюю линию и зарабатывает две минуты. В созидании, однако, от него явно ждут больше.
Владимир Ткачёв и его мягчайшие руки выводят нас вперёд🙌 pic.twitter.com/QaXCSu5TQ0— ХК Ак Барс (@hcakbars) August 8, 2019
Линус Умарк провел встречу слабо. Звездный швед упустил Владимира Ткачева на левом борту, когда 55-й номер казанцев обыграл Григория Панина. Ткачев промчался мимо Умарка и забросил первую шайбу в матче. В том же первом периоде Умарк лишил команду полноценного шанса разыграть «лишнего». «Юлаевцы» отыграли 5 на 4 полторы минуты, но Линус не справился с прессингом Станислава Галиева на собственной синей линии и вынужден был задержать соперника не по правилам. Во втором периоде один из его пасов был перехвачен.
5 на 4 «юлаевцы» сыграли всего 7 минут и 14 секунд, 5 на 3 еще две минуты, также был штрафной бросок и 15 секунд со снятым вратарем в концовке. При этом во втором игровом отрезке у подопечных Дмитрия Квартальнова было два штрафа подряд с интервалом в 53 секунды. Проще говоря — более, чем достаточно шансов, чтобы все-таки забросить. Но игры в большинстве у уфимцев просто не было. Много катания, много передач, много потерь и мало бросков.
Не похоже, что тренеры за лето разобрались с розыгрышем «лишнего». Как были проблемы, так и остались. Первое большинство — 0 бросков в створ (и 1 от «Ак Барса»). 5 на 3 — 0 бросков в створ. Следующая попытка — бросок Майорова в конце попытки, добивание от Умарка. Понадобилось более пяти минут игры с численным преимуществом, чтобы наконец бросить. Потом добавили скорости и первая спецбригада (звено Маннинена, Ларсен и Хохряков) стала выходить больше. Но потом как назло Казань больше не удалялась.
Возможно, команде Николая Цулыгина стоит отказаться от расстановки 1-3-1? В прошлом регулярном сезоне «Автомобилист» здорово играл «конвертом» 2-1-2. У Уфы тоже есть мастера возвратного паса. Никаких принципиальных отличий в манере розыгрыша по периметру не последовало. Без Йоонаса Кемппайнена почему-то не следуют пасы от лицевого борта на «пятак», мало набросов и прострелов. Не похоже, что Сакари Маннинен (еще бы, с ростом в 170 см) или кто-то другой успешно закрывает обзор вратарю.
Мало того, что «бело-зелено-синие» (правда, сегодня скорее просто «бело-синие») мало бросали, так еще и соперник постоянно совершал выброс шайбы из зоны. Сами «юлаевцы» таким похвастаться не могли. За 9:29 «большинства» уфимцев «Ак Барс» совершил 16 выбросов. У номинальных хозяев было 5:57, за которые «Салават» произвел 3 выброса. Пока лето, так статично и пассивно играть в своей зоне еще дозволительно, но в сезоне — ни в коем случае. Давления, прессинга и форчека уфимцам отчаянно не хватает и 5 на 5.
Вообще, именно команда матч провела слабо. Игра спецбригад, вход в зону, кобминации в атаке, разгоняющие передачи защитников, расположение в средней зоне, возврат в защиту — все это требует хорошего взаимопонимания и следования плану на матч. В этих компонентах у «юлаевцев» наблюдались явные сложности. Пока их можно списать на неоптимальную форму. Тот же «Ак Барс» вчера проиграл «Барысу» 1:6 — всякое бывает. Правда, уфимцы не меняли пол-состава.
Отрезками «юлаевцы» действовали добротно. Пожалуй, лучшими эпизодами было время с 9 по 18 минуты и условный рубеж второго и третьего периодов. В сущности, постепенно команда оправилась от ледяного душа на старте. Легко видеть, что на конец второго и начало третьего сегмента матча пришелся не только гол Никиты Сошникова, но и повышенная бросковая активность. После оглушительных 23-7 в первом периоде (правда, 14 бросков у Казани было в большинстве), «бело-зелено-синие» почти догнали «Ак Барс» по броскам.
|5
|10
|15
|20
|25
|30
|35
|40
|45
|50
|55
|60
|СЮ
|2
|3
|7
|7
|10
|15
|16
|22
|24
|25
|26
|27
|Ак Барс
|9
|17
|21
|23
|23
|23
|24
|25
|26
|29
|31
|34
|Разница БВ
|-7
|-14
|-14
|-16
|-13
|-8
|-8
|-3
|-2
|-4
|-5
|-7
|БВ СЮ за отрезок
|2
|1
|4
|0
|3
|5
|1
|6
|2
|1
|1
|1
|БВ АБ за отрезок
|9
|8
|4
|2
|0
|0
|1
|1
|1
|3
|2
|3
|Разница БВ за отрезок
|-7
|-7
|0
|-2
|3
|5
|0
|5
|1
|-2
|-1
|-2
|Голы СЮ за отрезок
|1
|Голы АБ за отрезок
|2
|%БВ СЮ за отрезок
|50%
|%БВ АБ за отрезок
|22,22%
Еще один успех уфимской команды — игра на вбрасываниях. Казалось, что потеря центрального нападающего Владислава Картаева ухудшит этот показатель. Вовсе нет, остальные центры справились успешно. Справедливости ради, в последние минуты встречи в чужой зоне «юлаевцы» выиграли только 3 из 6 единоборств «на точке» — в самый нужный момент требуется больше контроля шайбы. Кроме того, с таким гандикапом ожидается больше бросков после вбрасываний (а было 2-2).
|СЮ
|Ак Барс
|%СЮ
|Зона атаки
|11
|7
|61,11%
|Средняя зона
|9
|2
|81,82%
|Зона защиты
|11
|7
|61,11%
|5 на 5
|15
|10
|60%
|В целом
|31
|16
|65,96%
Контроль шайбы у «Салавата» порой действительно был и был приличным. Но как распорядиться шайбой — совсем другой вопрос. Меньше бросков, меньше бросков за минуту в чужой зоне, хуже вход в зону и, самое главное, очень мало реальных голевых шансов. «В последующем команда Николая Цулыгина действовала значительно старательнее соперника и создала немало моментов у чужих ворот, но забить больше не удалось» — так написано в новости на официальном сайте клуба исключительно ради такта.
Не стоит забывать, что «оправдание летним хоккеем» работает по обе стороны. Вряд ли «Ак Барс» будет так часто удаляться в сезоне. Это ломает ритм матча: перед удалением Романа Абросимова команда Татарстана провела 7 атак (6 начато входом в зону через владение шайбой), за тот же отрезок у «юлаевцев» лишь один вход и один неудачный вброс. Но последовало удаление и игра выровнялась.
|СЮ
|Ак Барс
|Разница
|Corsi
|44
|21
|23
|Corsi for, %
|67,69%
|32,31%
|35,38%
|Голы 5 на 5
|1
|1
|0
|Броски в створ 5 на 5
|16
|17
|-1
|Точность 5 на 5, %
|6,25%
|5,88%
|0,37%
|PDO, %
|100,37%
|99,63%
|0,74%
|Броски мимо створа
|21
|13
|8
|БВ
|27
|34
|-7
|Доля БВ
|56,25%
|72,34%
|-16,09%
|БВ за минуту в атаке
|2,241
|3,440
|-1,199
|Блокшоты за минуту в защите
|0,506
|0,996
|-0,490
|Пробросы
|1
|3
|-2
|БВ после выигранного вбрасывания
|2
|2
|0
|БВ со входа в зону
|4
|4
|0
|Вход в зону 5 на 5
|20
|25
|-5
|Брак при входе 5 на 5
|18
|4
|14
|Успешный вход, %
|52,63%
|86,21%
|-33,58%
|Вброс в зону 5 на 5
|9
|8
|1
|Брак при вбросе 5 на 5
|17
|14
|3
|Успешный вброс, %
|34,62%
|36,36%
|-1,75%
|Вход+вброс 5 на 5
|29
|33
|-4
|Вход, %
|68,97%
|75,76%
|-6,79%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 с учетом отбора
|35
|38
|-3
|Вход+вброс+брак+ВБр в атаке 5 на 5
|79
|66
|13
|Смены в атаке, %
|44,30%
|57,58%
|-13,27%
Постоянные читатели знакомы с такой таблицей. Напомним смысл показателей. Corsi складывается из нанесенных командой бросков в створ, мимо створа и тех бросков, что были заблокированы (все — строго 5 на 5, это ситуация «общего положения»). НХЛ предпочитает называть данный индекс shot attempts — бросковые попытки. PDO есть сумма точности броска 5 на 5 и процента сэйвов 5 на 5. Названия остальных метрик вполне исчерпывающие. Под браком при входе подразумевается быстрые потери, перехваты, оффсайды, быстро проигранная борьба. Брак при вбросе — подбор соперником и пробросы, быстро проигранная борьба.
Мотивация выбора для расчета именно этих показателей проста — они доставляют достаточно много информации о том, как команды проходят среднюю зону и контролируют шайбу. Грубо говоря, преодоление чужой синей линии и контроль шайбы — необходимые и достаточные условия для нанесения броска, без чего не будет гола.
Подытоживая, оценим поражение как полезное для анализа. Игроки проводят первый-второй матч этим летом и, конечно, ошибки случаются, порой нелепые — бывало, что Филип Ларсен, Станислав Гареев и Захар Арзамасцев после передачи им на синюю линию не могли толково принять пас и следовал выход шайбы в среднюю зону. Вплоть до 2 сентября «Салават Юлаев» может проигрывать каждый матч хоть 0:8, главное, чтобы потом следовал разбор ошибок и принимались решения по определению и повышению эффективности игровой модели.
Пока похоже, что «юлаевцы» будут действовать плюс-минус так же, как в прошлом сезоне. Все равно логично ожидать изменений в составе — завтра-послезавтра должны сыграть Хартикайнен, Семенов, Кареев, Лукин и другие. С каждым матчем команда должна постепенно меняться к лучшему.