Молодость, хардкор. Как «Салават Юлаев» разгромил «Магнитку» звеном Пименова

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Молодость, хардкор. Как «Салават Юлаев» разгромил «Магнитку» звеном Пименова
Молодость, хардкор. Как «Салават Юлаев» разгромил «Магнитку» звеном Пименова
Сегодня, 00:19Азамат ШавлуковФото: «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» разгромил «Металлург» 7:2 в гостях

Невзрачный матч Кадейкина, неготовый «Металлург» и топ-вечер молодых форвардов.

Десять лет без «Локомотива»

Если игра приходится на 7 сентября, то обзор встречи невозможно начать с другого. Ровно десять лет назад мы потеряли ярославский «Локомотив». Самолет с ярославской командой разбился на вылете в Минск на матч с местным «Динамо».

Мне 16 лет. Я уже прибежал домой со школы и быстро поел. В моей голове нет и мысли о ЕГЭ или контрольных. Какие уроки? Сегодня хоккей, наши с «Атлантом» играют! Кубок открытия и старт сезона КХЛ — ничего не может мне испортить настроение в этот день.

Мое воодушевление перед экраном старого телевизора сгорает за несколько минут. Родители и комментаторы со смесью недоверия и волнения говорит странные вещи. Я в недоумении. Самолет разбился? Да бросьте, наверное, какая-то грязная «утка». Игра же идет.

Следующий абзац я печатаю после минутной передышки и не с первой попытки.

За 5 минут и 16 секунд до окончания третьего периода судья дает свисток. Следующие три минуты я не забуду никогда.

Следующие три дня — напротив, свились в клубок из черных траурных лент, кадров крушения, официальных заявлений и собственных попыток восстановить ДНК обычного дня. В одночасье хоккейное сообщество потерпело страшную утрату.

Это горе было для всех, у каждого — свое. Для хоккея — топ-клуб, финалист 2008 и 2009, полуфиналист 2010 и 2011. Для Уфы — тот самый соперник по легендарному золотому финалу-2008. Для меня — это новая команда Яна Марека, главного антагониста моего любимчика Александра Радулова.

Когда были игры с ЦСКА, «Магниткой», «Атлантом» и сборной Чехии, я прямо ждал, когда этот чертовски мастеровитый и злющий чешский нападающий закусится с Радуловым. А потом они пожмут руки после матча. Два элитных форварда, два харизматичных лидера.

У меня нет красивых слов. Я не хочу их подбирать. Памяти этих парней, этого очень сильного состава, посвящены стихи, песни, фильмы, статьи. Мне хочется, чтобы их хоккей и их личности помнили люди и дальше. Они этого достойны.

За эти десять лет вы побывали в разных местах и встретили новых людей. Вы меняли место работы и учебы, получали дипломы и повышения. Вы терпели крах и поднимались заново. Вы прослушали много классных альбомов, прочитали сильные книги и впечатлились кино. И было много матчей.

Жизнь кипит, течет, мчит. И 7 сентября — тоже день, когда мы живем. Есть желание, чтобы мы как хоккейное сообщество усвоили уроки трагедии и чаще были друг другу братьями и сестрами, уважали соперника, уважали чужую фан-базу, любили и совершенствовали игру.

Каждый из вас представлял, что, если бы разбились не они. Что, если бы разбилась ваша любимая команда? 7 сентября мы хотя бы виртуально разделяем шрам «Локомотива» сегодняшнего дня. И помним не только ушедших ребят, но и то, что нам следует жить. Их хоккей навсегда останется с нами.

Фото:«Салават Юлаев»

Соперник «СЮ» снова выходит не готовым. Это не проблема Уфы, но ограничивает оптимизм

Три победы в трех матчах и 16 заброшенных шайб — успех. Это факт. «Барыс», «Автомобилист» и «Магнитка» поразительно сырые — тоже факт. Не преуменьшая заслуг «Салавата», надо держать в уме, что каждый из оппонентов вышел уже в процессе полураспада.

Вечно не может такого быть, что у игроков в другой форме нет мысли в атаке или они не могут проснуться на старте матча. Как и в двух других встречах, тоже был отрезок, когда «Металлург» представлял из себя что-то и даже превратил 0:4 в 2:4. Но не более.

— Оценивать особенно нечего. Сегодня были на пол-секунды медленнее везде.

Фото:«Салават Юлаев»

Наставник хозяев Илья Петрович Воробьев был настолько мрачным, что Тим Бертон позвал бы его играть злодея. Но за эмоциями — суть. Скорости у уральцев не было. Кажется, циклы физподготовки наложились очень удачно для «СЮ»: уфимцы были легкими и быстрыми.

«Магнитка» была настолько сонной и медленной, что при некоторых попытках вброса шайбы в зоне уже успевали заранее расставиться на откат два «юлаевца». Команде из Башкирии контроль особенно удавался в первой трети встречи — 10 минут и 18 секунд с игровым снарядом.

Когда стало известно, что в воротах сыграет не Юха Метсола, а Александр Шарыченков, я мысленно приготовился выделить пункт дебюту вратаря за клуб. Но написать нечего — «сталевары» были в атаке безопасны, словно «Салават» против «Ак Барса» в плей-офф.

Первый гол — просто курьезный отскок от Никиты Коростелева. Экс-армеец после взятия ворот сидел на скамейке с каменным лицом. Второй гол можно было предотвратить при скором перемещении, но Брендэн Лайпсик все равно приложился крайне мощно.

Суть ошибок Магнитогорска — в шайбе Маркуса Гранлунда. С такими потерями осиротевшие без Сергея Мозякина «металлурги» не заслуживали победы.

Почти вся расширенная статистика за «СЮ». Единственный важный показатель, по которому подопечные Томи Ламсы были хуже хозяев — вбрасывания. И то, в третьем периоде гости забрали все четыре «точки» в своей зоне.

СЮ ММг Δ
Corsi for (CF) 54 52 2
CF, % 50,94% 49,06% 1,89%
Голы 5 на 5 6 0 6
Броски в створ 5 на 5 (БВ) 26 20 6
PDO, % 123,08% 76,92% 46,15%
Броски мимо створа 22 28 -6
БВ вообще 32 25 7
Доля БВ в общем числе бросков 59,26% 47,17% 12,09%
БВ за минуту в атаке 2,94 3,03 -0,09
Блокшоты за минуту в защите 1,58 1,10 0,47
БВ после ВВбр 5 на 5 0 1 -1
БВ со входа в зону 5 на 5 2 1 1
БВ первой тройки 10 6 4
БВ защитников 6 5 1
Пробросы 5 на 5 1 5 -4
ВВбр после пробросов 3 3 0
Вход 5 на 5 22 19 3
Брак при входе 5 на 5 18 23 -5
Эффективные попытки входа, % 55,00% 45,24% 9,76%
Вброс 5 на 5 5 0 5
Брак при вбросе 5 на 5 4 5 -1
Эффективные попытки вброса, % 55,56% 0,00% 55,56%
Использование входа 5 на 5, % 81,63% 89,36% -7,73%
Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 31 21 10
Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 64 55 9
Эффективные смены в атаке, % 48,44% 38,18% 10,26%
Вход 5 на 5 с БВ 16 7 9
Вход 5 на 5 с БВ, % 40,00% 16,67% 23,33%
Вброс 5 на 5 с БВ 4 0 4
Вброс 5 на 5 с БВ, % 44,44% 0,00% 44,44%
Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 21 10 11
Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 22,11% 13,16% 8,95%

Матч у Кадейкина не получился

Невозможно постоянно быть на высоте. Досадно писать этот абзац, потому что номер 78 наряду с Теему Хартикайненом — важнейший игрок команды последних двух-трех сезонов. Но лишь 30% выигранных вбрасываний и некоторые ненужные потери — факт.

К сожалению, этого не видно на видео, но одна из потерь — из-за попытки пойти в обводку. При всех своих минусах «Магнитка» это команда с зубами и на подборе даже в темные времена работает сносно. Вероятно, уже в следующем матче центрфорвард постарается сыграть надежнее.

Впрочем, даже невзрачный матч Александр смог скрасить. Спасибо Николаю Кулемину за сочную передачу от лицевого борта.

Башкиров, Пименов и Пустозеров — три звезды матча

Первому 20 лет, второму 25, третьему 21 и они оформили три шайбы из семи. В кои-то веки за главную команду региона красиво и много забрасывают молодые ребята. Жаль лишь, что действительно продукт «юлаевской» системы только Артем Пименов — двое других в клубе недавно.

Это не портит их успеха во встрече с «Магниткой». Данил Башкиров впервые в карьере набрал 3 (1+2) за матч КХЛ, гол Артема Пименова — победный, шайба Алексея Пустозерова просто эффектна и очень своевременная.

Гол Пустозерова родился в зонной обороне:

  • Капитан магнитогорцев Егор Яковлев щелкнул, Башкиров заблокировал бросок и повернул корпус направо. Это важно, он стартовал уже с опцией создать дистанцию с защитником и он видел, куда отскочила шайба.
  • Параллельно рванул с места Алексей Пустозеров. Примечательно, что номер 92 «подрезал» Яковлева и в худшем случае у Башкирова перед Василием Кошечкиным был бы только Артем Земченок. Пустозеров успел посмотреть направо и не попал в офсайд.
  • Земченок указал Яковлеву держать Пустозерова, а сам попытался встретить Башкирова. В общем, это верно — Яковлев уже не догонял Данила, но мог хотя бы справиться с Алексеем.
  • Но номер 19 видел, что его коллега слишком быстр для соперника и снабдил его пасом в касание. При этом он перебирал шайбу, заставляя голкипера держать в уме возможный бросок.

За победную шайбу надо сказать спасибо бывшему защитнику «Витязя». Здесь обсуждать нечего — после заброса Михаила Науменкова Линус Хультстрем неожиданно потерял шайбу, а Башкиров быстро нашел Пименова.

Главный герой матча в предыдущих встречах никак не мог реализовать выходы 1 в 0. Но тренировки дают плоды. А если эти плоды срывать при игре 4 на 5 — они особенно сладки. А еще Башкиров может лишить Егора Яковлева капитанской нашивки.

Благодаря победе уфимцы вышли на первое место Востока. Интересно, что в следующем матче гостем «Уфа-Арены» выступит как раз лидер Запада — «Спартак» тоже не знает горечи поражений.

Следующий матч: 9 сентября, 19:00. «Салават Юлаев» — «Спартак». БСТ, Матч ТВ, KHL, KHL Prime

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