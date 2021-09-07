Молодость, хардкор. Как «Салават Юлаев» разгромил «Магнитку» звеном Пименова

Если игра приходится на 7 сентября, то обзор встречи невозможно начать с другого. Ровно десять лет назад мы потеряли ярославский «Локомотив». Самолет с ярославской командой разбился на вылете в Минск на матч с местным «Динамо».
Мне 16 лет. Я уже прибежал домой со школы и быстро поел. В моей голове нет и мысли о ЕГЭ или контрольных. Какие уроки? Сегодня хоккей, наши с «Атлантом» играют! Кубок открытия и старт сезона КХЛ — ничего не может мне испортить настроение в этот день.
Мое воодушевление перед экраном старого телевизора сгорает за несколько минут. Родители и комментаторы со смесью недоверия и волнения говорит странные вещи. Я в недоумении. Самолет разбился? Да бросьте, наверное, какая-то грязная «утка». Игра же идет.
Следующий абзац я печатаю после минутной передышки и не с первой попытки.
За 5 минут и 16 секунд до окончания третьего периода судья дает свисток. Следующие три минуты я не забуду никогда.
Следующие три дня — напротив, свились в клубок из черных траурных лент, кадров крушения, официальных заявлений и собственных попыток восстановить ДНК обычного дня. В одночасье хоккейное сообщество потерпело страшную утрату.
Это горе было для всех, у каждого — свое. Для хоккея — топ-клуб, финалист 2008 и 2009, полуфиналист 2010 и 2011. Для Уфы — тот самый соперник по легендарному золотому финалу-2008. Для меня — это новая команда Яна Марека, главного антагониста моего любимчика Александра Радулова.
Когда были игры с ЦСКА, «Магниткой», «Атлантом» и сборной Чехии, я прямо ждал, когда этот чертовски мастеровитый и злющий чешский нападающий закусится с Радуловым. А потом они пожмут руки после матча. Два элитных форварда, два харизматичных лидера.
У меня нет красивых слов. Я не хочу их подбирать. Памяти этих парней, этого очень сильного состава, посвящены стихи, песни, фильмы, статьи. Мне хочется, чтобы их хоккей и их личности помнили люди и дальше. Они этого достойны.
За эти десять лет вы побывали в разных местах и встретили новых людей. Вы меняли место работы и учебы, получали дипломы и повышения. Вы терпели крах и поднимались заново. Вы прослушали много классных альбомов, прочитали сильные книги и впечатлились кино. И было много матчей.
Жизнь кипит, течет, мчит. И 7 сентября — тоже день, когда мы живем. Есть желание, чтобы мы как хоккейное сообщество усвоили уроки трагедии и чаще были друг другу братьями и сестрами, уважали соперника, уважали чужую фан-базу, любили и совершенствовали игру.
Каждый из вас представлял, что, если бы разбились не они. Что, если бы разбилась ваша любимая команда? 7 сентября мы хотя бы виртуально разделяем шрам «Локомотива» сегодняшнего дня. И помним не только ушедших ребят, но и то, что нам следует жить. Их хоккей навсегда останется с нами.
Три победы в трех матчах и 16 заброшенных шайб — успех. Это факт. «Барыс», «Автомобилист» и «Магнитка» поразительно сырые — тоже факт. Не преуменьшая заслуг «Салавата», надо держать в уме, что каждый из оппонентов вышел уже в процессе полураспада.
Вечно не может такого быть, что у игроков в другой форме нет мысли в атаке или они не могут проснуться на старте матча. Как и в двух других встречах, тоже был отрезок, когда «Металлург» представлял из себя что-то и даже превратил 0:4 в 2:4. Но не более.
— Оценивать особенно нечего. Сегодня были на пол-секунды медленнее везде.
Наставник хозяев Илья Петрович Воробьев был настолько мрачным, что Тим Бертон позвал бы его играть злодея. Но за эмоциями — суть. Скорости у уральцев не было. Кажется, циклы физподготовки наложились очень удачно для «СЮ»: уфимцы были легкими и быстрыми.
«Магнитка» была настолько сонной и медленной, что при некоторых попытках вброса шайбы в зоне уже успевали заранее расставиться на откат два «юлаевца». Команде из Башкирии контроль особенно удавался в первой трети встречи — 10 минут и 18 секунд с игровым снарядом.
Когда стало известно, что в воротах сыграет не Юха Метсола, а Александр Шарыченков, я мысленно приготовился выделить пункт дебюту вратаря за клуб. Но написать нечего — «сталевары» были в атаке безопасны, словно «Салават» против «Ак Барса» в плей-офф.
Первый гол — просто курьезный отскок от Никиты Коростелева. Экс-армеец после взятия ворот сидел на скамейке с каменным лицом. Второй гол можно было предотвратить при скором перемещении, но Брендэн Лайпсик все равно приложился крайне мощно.
Суть ошибок Магнитогорска — в шайбе Маркуса Гранлунда. С такими потерями осиротевшие без Сергея Мозякина «металлурги» не заслуживали победы.
Почти вся расширенная статистика за «СЮ». Единственный важный показатель, по которому подопечные Томи Ламсы были хуже хозяев — вбрасывания. И то, в третьем периоде гости забрали все четыре «точки» в своей зоне.
|СЮ
|ММг
|Δ
|Corsi for (CF)
|54
|52
|2
|CF, %
|50,94%
|49,06%
|1,89%
|Голы 5 на 5
|6
|0
|6
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|26
|20
|6
|PDO, %
|123,08%
|76,92%
|46,15%
|Броски мимо створа
|22
|28
|-6
|БВ вообще
|32
|25
|7
|Доля БВ в общем числе бросков
|59,26%
|47,17%
|12,09%
|БВ за минуту в атаке
|2,94
|3,03
|-0,09
|Блокшоты за минуту в защите
|1,58
|1,10
|0,47
|БВ после ВВбр 5 на 5
|0
|1
|-1
|БВ со входа в зону 5 на 5
|2
|1
|1
|БВ первой тройки
|10
|6
|4
|БВ защитников
|6
|5
|1
|Пробросы 5 на 5
|1
|5
|-4
|ВВбр после пробросов
|3
|3
|0
|Вход 5 на 5
|22
|19
|3
|Брак при входе 5 на 5
|18
|23
|-5
|Эффективные попытки входа, %
|55,00%
|45,24%
|9,76%
|Вброс 5 на 5
|5
|0
|5
|Брак при вбросе 5 на 5
|4
|5
|-1
|Эффективные попытки вброса, %
|55,56%
|0,00%
|55,56%
|Использование входа 5 на 5, %
|81,63%
|89,36%
|-7,73%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|31
|21
|10
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|64
|55
|9
|Эффективные смены в атаке, %
|48,44%
|38,18%
|10,26%
|Вход 5 на 5 с БВ
|16
|7
|9
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|40,00%
|16,67%
|23,33%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|4
|0
|4
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|44,44%
|0,00%
|44,44%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|21
|10
|11
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|22,11%
|13,16%
|8,95%
Невозможно постоянно быть на высоте. Досадно писать этот абзац, потому что номер 78 наряду с Теему Хартикайненом — важнейший игрок команды последних двух-трех сезонов. Но лишь 30% выигранных вбрасываний и некоторые ненужные потери — факт.
К сожалению, этого не видно на видео, но одна из потерь — из-за попытки пойти в обводку. При всех своих минусах «Магнитка» это команда с зубами и на подборе даже в темные времена работает сносно. Вероятно, уже в следующем матче центрфорвард постарается сыграть надежнее.
Впрочем, даже невзрачный матч Александр смог скрасить. Спасибо Николаю Кулемину за сочную передачу от лицевого борта.
Первому 20 лет, второму 25, третьему 21 и они оформили три шайбы из семи. В кои-то веки за главную команду региона красиво и много забрасывают молодые ребята. Жаль лишь, что действительно продукт «юлаевской» системы только Артем Пименов — двое других в клубе недавно.
Это не портит их успеха во встрече с «Магниткой». Данил Башкиров впервые в карьере набрал 3 (1+2) за матч КХЛ, гол Артема Пименова — победный, шайба Алексея Пустозерова просто эффектна и очень своевременная.
Гол Пустозерова родился в зонной обороне:
За победную шайбу надо сказать спасибо бывшему защитнику «Витязя». Здесь обсуждать нечего — после заброса Михаила Науменкова Линус Хультстрем неожиданно потерял шайбу, а Башкиров быстро нашел Пименова.
Главный герой матча в предыдущих встречах никак не мог реализовать выходы 1 в 0. Но тренировки дают плоды. А если эти плоды срывать при игре 4 на 5 — они особенно сладки. А еще Башкиров может лишить Егора Яковлева капитанской нашивки.
Благодаря победе уфимцы вышли на первое место Востока. Интересно, что в следующем матче гостем «Уфа-Арены» выступит как раз лидер Запада — «Спартак» тоже не знает горечи поражений.