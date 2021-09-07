Молодость, хардкор. Как «Салават Юлаев» разгромил «Магнитку» звеном Пименова

Вечно не может такого быть, что у игроков в другой форме нет мысли в атаке или они не могут проснуться на старте матча. Как и в двух других встречах, тоже был отрезок, когда «Металлург» представлял из себя что-то и даже превратил 0:4 в 2:4. Но не более.