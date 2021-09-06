Боевая медитация. «Салават» проявил хладнокровие во встрече с «Автомобилистом»

В прошлом тексте мы посвятили целый пункт тому, что номер 33 провел слабый матч и может быть заменен в составе Евгением Лисовцом. Сомневаюсь, что Томи Ламса каждый день проводит Mkset через гугл-переводчик, но он поступил буквально так, как мы и написали.