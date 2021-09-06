Боевая медитация. «Салават» проявил хладнокровие во встрече с «Автомобилистом»

Посол финского хоккея в Башкирии пропустил матч в Нур-Султане из-за дисквалификации и словно спешил поскорее компенсировать свое отсутствие. Теему Хартикайнен, самый уважаемый номер 70 в КХЛ, изменил счет мощным щелчком уже на 31-й секунде.
Появление Харти вытолкнуло Джеффа Плэтта в четвертую тройку, но это не сказалось на качестве игры. Пока канадец не портит каши в сочетании со Степаном Санниковым и Данилом Алалыкиным. Вероятно, тренеры рассчитывают, что юный номер 61 наберется опыта у ветеранов.
Еще возвращение Теему восстановило предсезонную конфигурацию первой спецбригады большинства: три финна, Николай Кулемин и Филипп Ларсен. Таким составом оформили победный гол, пусть бросок Сакари Маннинена и был прямым.
Любопытно, что в самой первой попытке вместо датчанина выходил Шакир Мухамадуллин. Но, как оказалось, это была лишь импровизация, потому что Филиппу запретил выйти на лед арбитр — свитер должен быть заправлен по регламенту (да, там прописано даже это).
Мы продолжаем наблюдать за успехами во втором отряде. На сей раз в него были включены Динар Хафизуллин, Джефф Плэтт, Данил Башкиров, Александр Кадейкин и Сергей Шмелев. Но они почти не играли, потому что полноценное большинство было лишь одно.
На результативности Кадейкина перевод во второй юнит не сказался — об этом ниже. Есть другая тема для обсуждения пятерок — в состав не прошел защитник Михаил Науменков.
В прошлом тексте мы посвятили целый пункт тому, что номер 33 провел слабый матч и может быть заменен в составе Евгением Лисовцом. Сомневаюсь, что Томи Ламса каждый день проводит Mkset через гугл-переводчик, но он поступил буквально так, как мы и написали.
Тренер подчеркнул, что это именно ротация — травмы нет. Возможно, наставник «бело-зеленых» за лето стал жестче и строже и решил активнее создавать конкуренцию за место в составе. Если так — абсолютно здравое и верное решение.
За рулем, вроде, не ученик. Билл Питерс был в штабе сборной Канады на Кубке Мира 2016, у него колоссальный энхаэловский опыт, состав позволяет быть в топ-5 Востока.
Но игры у Екатеринбурга в первой половине не было. «Барыс», например, допускал брак, но хотя бы был активен и упорен. Обитатели КРК «Уралец» смотрелись очень сыро и суетливо:
По некоторым выделенным показателям хозяева обошли «юлаевцев». Да, пожалуйста — статистика это про количество в первую очередь, а не про качество. Качества не было. А успех — во многом благодаря ударному отрезку.
|СЮ
|Автомобилист
|Δ
|Corsi for (CF)
|38
|47
|-9
|CF, %
|44,71%
|55,29%
|-10,59%
|Голы 5 на 5
|3
|2
|1
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|22
|24
|-2
|PDO, %
|105,30%
|94,70%
|10,61%
|Броски мимо створа
|13
|20
|-7
|БВ вообще
|25
|29
|-4
|Доля БВ в общем числе бросков
|65,79%
|59,18%
|6,61%
|БВ за минуту в атаке
|2,96
|2,75
|0,21
|Блокшоты за минуту в защите
|0,76
|0,71
|0,05
|БВ после ВВбр 5 на 5
|1
|0
|1
|БВ со входа в зону 5 на 5
|2
|4
|-2
|БВ первой тройки
|6
|8
|-2
|БВ защитников
|9
|10
|-1
|Пробросы 5 на 5
|3
|3
|0
|ВВбр после пробросов
|1
|5
|-4
|Вход 5 на 5
|19
|22
|-3
|Брак при входе 5 на 5
|17
|15
|2
|Эффективные попытки входа, %
|52,78%
|59,46%
|-6,68%
|Вброс 5 на 5
|3
|8
|-5
|Брак при вбросе 5 на 5
|16
|17
|-1
|Эффективные попытки вброса, %
|15,79%
|32,00%
|-16,21%
|Использование входа 5 на 5, %
|65,45%
|59,68%
|5,78%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|23
|29
|-6
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|63
|65
|-2
|Эффективные смены в атаке, %
|36,51%
|44,62%
|-8,11%
|Вход 5 на 5 с БВ
|11
|15
|-4
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|30,56%
|40,54%
|-9,98%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|3
|6
|-3
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|15,79%
|24,00%
|-8,21%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|18
|23
|-5
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|20,93%
|24,47%
|-3,54%
Из хорошего для болельщиков команды в красном — только период после шайбы Джеффа Плэтта. Примерно 10 минут «Автомобилист» действительно проявлял характер:
Стало ясно, что в третьем периоде будут решать хладнокровие и характер. Не секрет, как часто «юлаевцы» изводили своих болельщиков, с поразительной регулярностью упуская удобнейший перевес в счете.
Любопытно, что Ламса сохранил порядок выхода звеньев на завершающую треть встречи. Теоретически он мог сыграть в наложение звеньев или застопорить продвижение соперника за счет акцента на две первых пятерки.
«Салават» не стал ни рисковать, ни сжиматься вокруг ворот. Было терпение, но попыток провести атаки было ровно столько же, сколько у оппонента (по 17 при игре 5 на 5). «Юлаевцам» постепенно удалось ответить на выросшие скорости и оперативно развивать контратаки.
С решением КХЛ часто можно не согласиться. Не в этот раз — номер 78 проявил себя как качественный двусторонний нападающий, оказав положительное влияние на исход как в своей зоне, так и у чужих ворот.
В третьем периоде значение каждого вбрасывания только возрастает. Александр внес весомый вклад в общий успех команды на «точке», а сам снова выиграл не менее половины единоборств (14 подряд «регулярных» встреч с учетом прошлого сезона).
Причем часто выходил против Патриса Кормье — одного из лучших специалистов в своем амплуа, которого сам Кадейкин ставит даже выше официально лучшего Корбэна Найта из «Авангарда». Даже после проигранных единоборств Кадейкин шел в отбор и смена могла пройти содержательно:
Следующие два видео — эффективная и эффектная игра в третьем периоде. Эти действия украли у хозяев немного тающего (как «деньги в бюджете», если цитировать комментаторов) времени.
В первой пятиминутке третьего сегмента встречи:
Оцените насыщенность этого короткого видео. За эту смену Александру не дадут премию и очков в статистике не добавится. Но каждый шаг был умным и быстрым, и это была своевременная и нужная по ходу матча контратака.
Следующее видео просто красивое — позволяя партнерам смениться, Кадейкин обхитрил уфимского воспитанника Алексея Василевского и привлек к себе внимание сразу четырех игроков хозяев. Как только прибежали партнеры — он запустил шайбу в глубину площадки.
Наконец, скажем о шайбе. Однозначно самое эффектное взятие ворот 5 сентября, потому что этот гол — плод стараний сразу четырех игроков. Мы намеренно встраиваем видео с архаичного плеера сайта КХЛ, чтобы, в отличие от других источников, это было лучше видно.
Эта шайба хорошо воплощает большую готовность и структуру в игре «юлаевцев» относительно оппонента. Взрывать салюты и ждать Кубок Гагарина, конечно, рано, но факт: пока «Салават» проводит выезд весьма цельно и уверенно. Впереди — первый большой соперник, «Металлург».
- По-видимому, уральцы — единственная команда без нашивки в честь 75-летия российского хоккея на свитерах. Вместо этого «Автомобилист» играет с эмблемой в честь аналогичного клубного юбилея.
- Днем «Толпар» победил «Реактор» 4:1 и встреча была показана на обоих ТВ-каналах КХЛ. «Молодежка» попала в прямой эфир главных телеканалов раньше «СЮ» — матч с «Барысом» транслировался лишь на БСТ.
- Евгений Бирюков сыграл 800-й матч в «регулярках» российских чемпионатов. На уровне КХЛ достиг второго места среди полевых игроков — это встреча номер 684. Вероятно, в родном Магнитогорске Бирюков сравняется с Сергеем Мозякиным, а рекорд падет в первом домашнем матче против «Спартака».
- Сергей Шмелев покорил отметку в 200 очков в регулярных сезонах КХЛ.
- Сакари Маннинен повторил личный рекорд по блокшотам за матч — 4. Также финский центр забросил 11-ю победную шайбу на уровне «регулярок».
- Павел Коледов в седьмой раз на «гладком» этапе заблокировал не менее 5 бросков соперника. Рекорд — 7 («СЮ» — «Трактор» 3:1, 24 сентября 2020).
- Два подряд матча «Салават» наносит в створ не менее 65% от общего числа бросков в сторону ворот.
Следующий матч: 7 сентября, 19:00. «Металлург» — «Салават Юлаев». БСТ, KHL, KHL Prime