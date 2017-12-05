Последствия кризиса: Что потеряли и приобрели банки Башкирии

Медиакорсеть решила проанализировать, как местные банки приспособились к работе в новых условиях.

Одним из последствий экономического кризиса 2014 года стала политика Центробанка, направленная на очищение банковского рынка от недостаточно устойчивых кредитных организаций. Это привело к резкому сокращению количества российских банков: 86 лицензий было отозвано в 2014 году, 93 - в 2015-м и 97 - в 2016-м. С начала текущего года Банк России отозвал лицензии у 41 банка. Это значительно меньше, чем в предыдущие годы, что дает основание представителям регулятора говорить о том, что процесс очищения рынка подходит к концу.

Наиболее частыми причинами отзыва лицензий являются нарушение банковского законодательства или нарушение нормативов ЦБ, несоблюдение норм законодательства о противодействии легализации преступных доходов, предоставление недостоверной отчетности и невыполнение обязательств перед кредиторами, в том числе вкладчиками.

В значительной степени этот процесс затронул небольшие, в том числе региональные банки. В частности, в Башкортостане количество банков с региональной пропиской за время кризиса сократилось с десяти до трех.

Результатом стала централизация банковской системы России: часть клиентов предпочла снизить риски, переместив свои средства в крупнейшие федеральные банки. Средства других оказались там же из-за отзыва лицензии тех банков, в которых они хранили деньги, после того как Агентство по страхованию вкладов назначало федеральные кредитные организации операторами по выплате застрахованных вкладов.

Впрочем, выяснилось, что несмотря на все сложности, местные банки имеют определенные преимущества, позволяющие им работать и в непростых условиях.

Трое из ларца

Из 55 банков, работающих на территории Башкортостана, региональную прописку имеют лишь три: «Башкомснаббанк», «Уралкапиталбанк» и «Промтрансбанк». Еще летом этого года их было на один больше, однако в сентябре контроль над «Социнвестбанком», находящемся в сложной финансовой ситуации, перешел к банку «Российский капитал».

В масштабах страны это некрупные кредитные организации. Они занимают позиции во второй и третьей сотнях банков России по размеру чистых активов. Cамый крупный региональный банк – «Башкомснаббанк» – является 158-м по размеру активов. Эта же кредитная организация лидирует по объемам деятельности среди региональных банков. По состоянию на ноябрь 2017 года на ее долю приходится две трети совокупного кредитного портфеля, остатков по вкладам физлиц и привлеченных корпоративных средств.

Все оставшиеся самостоятельными местные банки имеют в своей линейке продукты как для физических, так и для юридических лиц, однако специализация кредитных организаций различна.

На одном конце шкалы – банк «Уралкапиталбанк», ориентированный на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов. Кредитование физических лиц незначительно по объему – на него приходится 10-11% кредитного портфеля.

На другом конце шкалы – «Промтрансбанк», ориентированный на работу с населением. Объем кредитов физических лиц тут лишь незначительно опережает корпоративные (по состоянию на 1 ноября 2017 года – 2,2 против 1,9 млрд рублей соответственно). А с точки зрения привлечения ресурсов розничный сегмент приносит банку значительно больший объем депозитов, чем корпоративный. На ту же дату население хранит в банке 3,5 млрд рублей, а предприятия и организации – 1,3 млрд рублей, включая средства на текущих счетах.

С этой точки зрения «Башкомснаббанк» занимает промежуточное положение. Розничные вклады обеспечивают этой кредитной организации несравнимо большую долю активов, чем корпоративные (16 и 2 млрд рублей соответственно), однако кредитование банка на 94% сосредоточено в корпоративном сегменте.

Основной источник фондирования всех трех кредитных организаций – привлеченные средства клиентов (вклады физлиц и средства организаций). На сегодняшний день они обеспечивают 70-95% всего объема активов. Это как раз те источники средств, поступления которых оказались под угрозой в период активного отзыва лицензий: проводимая Банком России политика по расчистке банковского рынка привела не только к сокращению числа банков, но и к снижению доверия со стороны клиентов практически ко всем банкам, кроме федеральных банков. Поэтому экономические и регулятивные события на банковском рынке объективно не могли не сказаться на региональных банках.

Потери и приобретения

В совокупности региональные банки Башкортостана за время кризиса (с начала 2014 года) потеряли около 60% объемов привлечения корпоративных средств, зато смогли увеличить остатки по розничным вкладам вдвое. Но это общая цифра, во многом продиктованная результатами лидера – Башкомснаббанка. В то же время динамика показателей в двух других банках более драматична.

С меньшими потерями вышел Уралкапиталбанк, привлеченные средства клиентов в котором в совокупности снизились лишь на 5%: почти полный отток корпоративных средств (-97%) был компенсирован увеличением остатков на депозитных счетах физлиц (в 2,5 раза).

Кстати, Башкомснаббанк пошел по похожему пути. Там произошел отток средств юрлиц (на текущих счетах и в депозитах): их объем сократился на 13%, и он был с лихвой компенсирован притоком средств в розничные вклады. В итоге общий объем привлеченных ресурсов даже увеличился.

Промтрансбанк является исключением из правила: пока что портфель вкладов населения здесь ниже уровня начала 2014 годов на 20%, а средств юрлиц – и вовсе на 63%. Учитывая, что в сумме эти источники формируют почти 70% активов банка, такая ситуация угрожает его стабильности.

Назад, в 2013-й

Сложности в привлечении средств, которые принес кризис, сказались на объемах кредитования Промтрансбанка. Его кредитный портфель составляет сейчас 4 млрд рублей - это на 7% ниже уровня начала 2014 года. Такой результат достигнут уже с учетом некоторого роста в последние месяцы, а к началу текущего года спад составлял и вовсе 20%.

Другие два банка, сохранив ресурсную базу, смогли сохранить и даже увеличить объемы кредитования. Башкомснаббанк добился роста кредитного портфеля за счет серьезного увеличения корпоративного кредитования: действительно, в период кризиса заемные средства были необходимы бизнесу. В то же время розничное кредитование, не являющееся для банка приоритетным направлением работы, за этот же период сократилось почти на треть.

В свою очередь Уралкапиталбанк к началу текущего года не нарастил кредитный портфель, существовавший в январе 2013 года, но и не потерял его. А относительно стабильный 2017-й позволил кредитной организации даже нарастить объемы кредитования, и сейчас он выше докризисного на 15%.

Кризис имел для региональных банков ещё одно существенное последствие, а именно - рост просроченной задолженности: с начала 2013 года ее объем увеличился на 85%. Учитывая, что не у всех банков за это время кредитный портфель рос пропорциональными темпами, а даже напротив, снижался, это привело к ухудшению его качества.