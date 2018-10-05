Логично и закономерно. «Салават Юлаев» справился со «Слованом»

Обратно к корням

Два подряд поражения заставили тренерский штаб поменять звенья и вернуть сочетания из прошлого сезона – Линус Умарк, Йоонас Кемппайнен и Тему Хартикайнен снова образовали ведущую тройку, Владимир Ткачев и Антон Бурдасов вновь в одной связке.

Легионеры сыграли в своих лучших традициях, но при этом по-новому. Хартикайнен чаще входил в зону первым, во время зонного розыгрыша Умарк появлялся периодически не на своем привычном правом борте. Эти трое провели успешный матч, они наслаждались игрой – как итог у каждого по +3 в графе «полезность» и по два очка, при этом все это было в равных составах. Матчи против слабых команд так и надо играть.

Впервые после проигранных игр Кемппайнен выиграл более половины вбрасываний (57,14%) и всего во второй раз в КХЛ у него такой плюс-минус. Первому центру очень важно вернуть былые кондиции. В октябре «зелено-бело-синих» ждет много трудных игр с лучшими командами, без Йоонаса будет тяжко.

Ничего у Ткачева с Бурдасовым особенного не вышло. Ткачев в свой день рождения получил -1 и удалился. Бурдасов действительно регулярно атаковал, но впечатлил лишь количеством бросков – семь. Если не забил, то это не круто и лишь в четырех из восьми игр в КХЛ, когда он бросал семь и более раз, он отличался голами.

Из примечательных действий – неожиданный пас от лицевого борта из-за чужих ворот как раз Ткачеву. Это нетипичный ход от Антона, полезно, что они с Владимиром хотят сыграть нетривиально. Если тренеры хотят результативной игры именно от такой формации, то с «Авангардом» нападающие снова сыграют вместе. Тем более, что для них обоих это будет особенный матч.

Назаревич бесполезен, Сергеев продолжает ошибаться

Пожалуй, хватит уже чего-то ждать от Илья Назаревича. Это был его шестой матч за «Салават», за все это время он совершенно не оправдал ожиданий, все быстрее приближаясь к статусу очередного топ-игрока ВХЛ, который растворился на более серьезном уровне. Он ничем не лучше Станислава Гареева, отправленного в ВХЛ.

Единственный момент «Слована», их единственный гол: на льду Назаревич и Артем Сергеев и ни один из них никак не помешал активному перемещению и выбору позиции нападающему гостей. Смешно же, что Патрик Вирта толкает Назаревича на пятаке, а не наоборот.

Как «Слован» давит на пятак: они делают набросы, они пытаются затолкнуть шайбу. Наряду с бросками «ради бросков» (то есть, с самых разных позиций, не факт, что удобных, то есть, просто ради вбрасывания, ради надежды на отскок и прочее) это был их второй инструмент в нехитром арсенале.

Тренерский штаб, имевший целых три полноценных дня на подготовку к матчу с последней командой Запада, обязан был предупредить защитников об этом. Тем более, об этом должен был знать Сергеев, который почти каждый матч играет более 20 минут, даже больше Филипа Ларсена.

Строго говоря, если бы не проблемы в линии обороны, Назаревич бы не играл, а Сергеев попал бы под ротацию. Однако, во-первых, очень невовремя для уфимцев заболели Сергей Терещенко и Алексей Семенов, во-вторых, в общем-то, большого выбора нет, это тоже не панацея. Возможно, стоит активизироваться скаутскому отделу и совершить обмен, однако, и у них немного возможностей. Сейчас осень, но с трудом верится, что с такой обороной «Салават» дойдет до финала или полуфинала.

Ремарка: «Слован» в КХЛ не нужен

В первые пять минут матча братиславская команда совершила два выхода два в одного. На этом все – все их последующие попытки в атаке уже были описаны выше. Немного разнообразило картину большинство, хотя в эти две минуты словаки нанесли лишь один бросок в створ и еще один – мимо.

Витиевато сыграть словаки тоже не могут – не позволяет состав. Лучшему бомбардиру Джеффу Таффе уже 37 лет, лидеру обороны, капитану Михалу Серсену – 32. Бизнесмены не вкладываются в клуб, вокруг команды стабильно возникают новости о долгах по зарплате. Особых спортивных результатов нет. Молодежь не «выстреливает». Звезд нет.

В итоге тренера Владимира Орсага даже и обвинить особо ни в чем не получается – что может, то делает, такова неблагоприятная среда. Вот и остается Братислава просто красивым городом на карте КХЛ в рамках сотрудничества, выгодного только самой лиге: упомянуть в ролике, использовать как визитную карточку ради большого мероприятия вроде Матча Звезд 2014 или грядущих игр в Цюрихе и Вене – мол, смотрите, лига-то международная.

Это тупик. Самому «Словану» будет гораздо лучше вернуться в свою Экстралигу. Там команда хотя бы не будет мальчиками для битья.

«Салават» воспользовался вбрасываниями

И снова автор о своем любимом компоненте статистики. Ранее в сезоне скорее соперники «юлаевцев» обращали выигранные вбрасывания в полезные действия. Разумеется, ярче всего это сделал «Ак Барс». На сей раз наконец сам «Салават» провел быстрый розыгрыш после успешного единоборства «на точке», так был забит первый гол.

СЮ Соперник %СЮ Зона атаки 45 39 53,57% Средняя зона 51 43 54,26% Зона защиты 27 74 26,73% 5 на 5 85 108 44,04% В целом 123 163 43,01%

В общем и в целом расклад по вбрасываниям неплохой, ибо в текущей «регулярке» подопечные Николая Цулыгина обычно чаще проигрывают в этом компоненте. На сей раз общая картина положительная, хотя в чужой зоне центры, несмотря на гол, могли сработать лучше. Кроме того, были проиграны последние три вбрасывания в зоне атаке вообще и 11 из 18 единоборств» в третьем игровом отрезке.

Закономерная бестолковость атаки «Слована»

Озвученные ранее тезисы неплохо иллюстрируются статистикой.

СЮ Слован Разница Corsi 61 67 -6 Corsi for, % 47,66% 52,34% -4,69% Голы 5 на 5 4 1 3 Броски в створ 5 на 5 28 25 3 Точность 5 на 5, % 14,29% 4,00% 10,29% PDO, % 110,29% 89,71% 20,57% Броски в створ за минуту в атаке 1,928 3,035 -1,107

Напомним, что Corsi в КХЛ полезен как индекс продуктивного владения шайбой – это все те броски в створ и свои заблокированные броски команды при игре 5 на 5. Учитывая, что братиславцы зачастую бросали откровенно примитивно и, как мы уже заметили, просто ради того, чтобы нагрузить Юху Метсолу (серьезно? После того, что он прошел, играя за «Амур»?), небольшое отставание логично – другое дело, что ни во что оно не вылилось. PDO (сумма процента отраженных и реализованных бросков) более 100%, это критерий победителя.

К тому же, если уж решили бросать побольше, то делайте это хотя бы равномерно и стабильно, не давайте голкиперу. Согласно приведенным расчетам, большая нагрузка была лишь в два пятиминутных сегмента встречи: как раз тогда, когда и забили гол и в 30-35-ые минуты игры.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 БВ СЮ 0 3 8 10 12 16 18 22 22 28 31 33 БВ Слована 4 4 5 11 11 12 18 20 21 21 24 26 Разница БВ -4 -1 3 -1 1 4 0 2 1 7 7 7 БВ СЮ за отрезок 0 3 5 2 2 4 2 4 0 6 3 2 БВ Слована за отрезок 4 0 1 6 0 1 6 2 1 0 3 2 Разница БВ за отрезок -4 3 4 -4 2 3 -4 2 -1 6 0 0 Голы СЮ за отрезок 2 1 1 Голы Слована за отрезок 1 %БВ СЮ за отрезок 40,00% 50,00% 16,67% %БВ Слована за отрезок 16,67%

Короткой строкой

Вернувшийся Захар Арзамасцев допустил ошибку при приеме шайбы и «Слован» получил численное преимущество в атаке, хоть и не использовал его. Тем не менее, пропустивший очень немало защитник сыграл в целом достаточно надежно. Ему нужно скорее восстанавливать кондиции.

Григорий Панин обошелся без штрафа, забил гол и не провалился в защите. Да, это «Слован», а не ЦСКА или «Локомотив», однако, все равно это небольшой прогресс после ошибочных действий ранее.

Павел Шэн сыграл девять секунд. Это удивительно – когда еще ему собираются дать поиграть в хоккей? Зачем вы держите парня на скамейке? Это матч с последним клубом Запада, счет 4:1, дайте ему хотя бы три-четыре смены. Иначе формально «Салават Юлаев» уже давно не уфимский.

«Юлаевцам» нужны были два очка – они их взяли. Немного буднично, без фейерверка, пусть и с некритичными огрехами, но взяли. ЦСКА тоже можно было бы победить при должной подготовке. «Слован» надо было побеждать предельно хладнокровно и в любом случае. Это была подготовка. В понедельник ждет «Авангард».