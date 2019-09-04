«Салават Юлаев» улучшил дисциплину и взял реванш у «Куньлунь Ред Стар»
«Сухарь» Юхи Метсолы, повышенная плотность в опеке, проблемная первая спецбригада и занимательная физика — в обзоре Медиакорсети.
Как писал великий Скотти Боумен, подготовка к новому матчу начинается с разбора предыдущего. «Салават Юлаев» произвел работу над ошибками. Накануне игроки «Куньлуня» делали на «пятаке» гостей что хотели. Сегодня уже не вышло. Достойное внимания давление на пятак было лишь в паре редких «позиционок» примерно на 42-43-й минутах.
Уфимцы в целом значительно плотнее сыграли в своей зоне. По числу бросков не скажешь, но именно на второй период пришелся пик попыток команды Курта Фрейзера расположиться в зоне «юлаевцев». Удалось плохо. Раскат сработал лишь в 17 случаях из 28, а вброс удался лишь один раз за четыре попытки. У «бело-зеленых» 16/21 и 0/1 соответственно.
Так что первая причина реванша — качественные действия в своей зоне. Напор тоже улучшился. Если накануне «СЮ» удалось использовать лишь примерно 51% из всех возможностей сыграть на части поля соперника, то сегодня уже почти 66% и это потрясающий показатель.
|СЮ
|КРС
|Corsi
|64
|60
|Corsi for, %
|51,61%
|48,39%
|Голы 5 на 5
|1
|0
|Броски в створ 5 на 5
|23
|30
|Точность 5 на 5, %
|4,35%
|0,00%
|PDO, %
|104,35%
|95,65%
|Броски мимо створа (БМ)
|37
|23
|Броски в створ (БВ)
|34
|36
|Доля БВ в общем числе бросков
|47,89%
|61,02%
|БВ за минуту в атаке
|1,768
|3,081
|Блокшоты за минуту в защите
|0,856
|0,728
|БВ после выигранного вбрасывания 5 на 5
|2
|2
|БВ со входа в зону 5 на 5
|7
|10
|БВ защитников
|6
|8
|Пробросы
|1
|4
|Вход в зону через раскат (владение) 5 на 5
|33
|39
|Брак при раскате 5 на 5
|13
|15
|Успешный раскат, %
|71,74%
|72,22%
|Вброс в зону 5 на 5
|2
|2
|Брак при вбросе 5 на 5
|6
|9
|Успешный вброс, %
|25,00%
|18,18%
|Раскат+вброс 5 на 5
|35
|41
|Доля использования раската 5 на 5, %
|94,29%
|95,12%
|Раскат+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 с учетом отбора
|54
|51
|Раскат+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|82
|92
|Использованные смены в атаке, %
|65,85%
|55,43%
Вторая причина всем известна: это невысокий улыбчивый финн в «рамках» команды из Башкирии. Полевые игроки хорошо постарались, чтобы упростить жизнь Юхе Метсоле, однако пропустили выход Кори Кейна 1 в 0 и, в принципе, в начале матча легко допускали контратаки. Выделим еще маневр Войтека Вольски на девятой минуте. Но Юха был неумолим.
Красивое совпадение: сегодня был его 200-й матч и 20-й «сухарь» в регулярках КХЛ. Плюс сотая победа в лиге. Этот парень не зря весной расстроил Владислава Третьяка, забрав приз лучшему вратарю КХЛ.
Третья причина — хорошая реализация немногочисленных моментов, что немного напомнило матч Кубка Открытия между ЦСКА и «Авангардом», в обоих случаях победителям не требовалось рвать и метать, чтобы добыть два очка. Первый гол: Михаил Пашнин и партнеры поймали момент, когда можно выйти на ударную позицию. Второй гол: классическое добивание при игре 5 на 4. Просто и понятно.
Кстати, о подключении защитников. Комментатор КХЛ ТВ Владимир Гучек удивлялся тому, что, казалось бы, «домосед» Пашнин берет и сам заходит в зону, чтобы обыграть вратаря. Немудрено, полгода назад в это бы никто не поверил. Однако в Пашнине неожиданно разглядели универсального защитника, и он все лето тренировал этот маневр и как-то даже отличился.
Защитники команды Николая Цулыгина в совокупности нанесли всего шесть бросков в створ за матч (четыре — в первом периоде), хотя поначалу казалось, что будет больше: игроки обороны стали более активно набрасывать на ворота, а не доставлять шайбу в глубину. Тоже логично: вчера «драконы» проявили хорошую спортивную злость в единоборствах.
Один из самых интересных вопросов до матча: как на сей раз «юлаевцы» сыграют в большинстве? В первую очередь интересовала первая спецбригада (четыре иностранца и Петр Хохряков), накануне они были второстепенными персонажами. Хозяева снова много удалялись (включая 5+20 и нарушение численного состава), и снова картина была примерно той же.
Вторая спецбригада снова отличилась. На сей раз Родион Амиров выходил не на все смены, и его заменил Максим Майоров, в итоге он же и добился успеха. Но первый состав просто разочаровал. Временные переходы на схему 2-1-2 при углублении в зону атаки - это все, что было интересно. Ну, бросает Филипп Ларсен от синей линии, и что? Ведь никто не добивает, не переправляет с «пятака».
Рассказать-то не о чем. Приходится постараться, чтобы вообще разглядеть Сакари Маннинена в розыгрыше, я лично не понимаю, где его позиция и в чем роль. Линус Умарк и Теему Хартикайнен ищут, кому дать пас, но не находят вариантов, а их излюбленный маневр с передачей от лицевого борта на замыкание сегодня не прошел.
В конце игры легионеры пытались забросить чуть ли не три с половиной минуты, и это выглядело ужасно. Они не просто с огромным трудом возвращались на часть площадки хозяев, но и даже пропускали контратаки. Нонсенс: «Ред Стар» три раза (!) зашли в зону «юлаевцев» и даже попытались разыграть комбинацию. В этом, впрочем, виноват не один Сакари.
Маннинен не понравился и на точке вбрасываний, он выиграл лишь 5 «точек» из 12, а ведь мы говорим о первом центре команды, человеке, который должен быть самым надежным. А вот Петр Хохряков, проигравший вчера все восемь единоборств, реабилитировался (6/10) и помог «бело-зеленым» взять реванш по этому показателю, хотя «точка» в своей зоне все еще не ахти.
|СЮ
|КРС
|%СЮ
|Зона атаки
|14
|6
|70,00%
|Средняя зона
|8
|3
|72,73%
|Зона защиты
|7
|12
|36,84%
|5 на 5
|24
|13
|64,86%
|В целом
|29
|21
|58,00%
Жаль, что в КХЛ не ведется детального таймлайна всех игровых событий, как это реализовано в НХЛ. Было бы интересно посмотреть, какие звенья наиболее активно участвовали в оказании давления в те пятиминутки времени, когда уфимцы отличились.
|5
|10
|15
|20
|25
|30
|35
|40
|45
|50
|55
|60
|СЮ
|1
|7
|9
|11
|14
|16
|17
|19
|21
|21
|28
|34
|КРС
|3
|5
|6
|7
|10
|12
|14
|19
|26
|30
|34
|36
|Разница БВ
|-2
|2
|3
|4
|4
|4
|3
|0
|-5
|-9
|-6
|-2
|БВ СЮ за отрезок
|1
|6
|2
|2
|3
|2
|1
|2
|2
|0
|7
|6
|БВ КРС за отрезок
|3
|2
|1
|1
|3
|2
|2
|5
|7
|4
|4
|2
|Разница БВ за отрезок
|-2
|4
|1
|1
|0
|0
|-1
|-3
|-5
|-4
|3
|4
|Голы СЮ за отрезок
|1
|1
|Голы КРС за отрезок
|%БВ СЮ за отрезок
|16,67%
|14,29%
|%БВ КРС за отрезок
Зато в КХЛ теперь в шайбах и свитерах игроков специальные чипы, измеряющие скорость и пройденный путь. Данные по «пробегу» и максимальной скорости можно смотреть в приложении КХЛ и послематчевых протоколах. Пока эта технология работает не идеально: вчера, например, отсчет начался очень поздно, а в Новосибирске статистику и вовсе не собрали.
Зато сегодня все было в порядке. И мы переходим от занимательной математики к занимательной физике.
Зная пройденный каждым полевым игроком путь, мы можем разделить их «пробег» на игровое время и вычислить среднюю скорость. Далее, пользуясь как средней, так и максимальной скоростями и зная массу тела хоккеиста, мы легко вычисляем производимую им кинетическую энергию и импульс. Упрощенно, полагая каждого хоккеиста одной большой частицей и без учета угловой скорости и прочего.
Смысл в силовой борьбе. Зная законы сохранения энергии и логику упругого столкновения тел на уровне старшей школы, тренер или аналитик объяснит хоккеисту принцип удара, и тот сможет проводить хиты чаще и более эффективно. Нужны правильные угол и скорость, вот и всё. Вернемся к этой теме через 10-15 рассчитанных матчей, а пока просто смотрим. Жирным выделены лидеры.
|Масса тела m (кг)
|Макс. скорость v (м/с)
|Макс. импульс p (кг*м/с)
|Макс. кин. энергия Ek (Дж)
|Средняя v (м/с)
|Средний p (кг*м/с)
|Средняя Ek (Дж)
|Кадейкин
|99
|9.622
|952.600
|4,583.064
|4.644
|459.748
|1,067.515
|Жарков
|96
|8.764
|841.333
|3,686.676
|4.348
|417.391
|907.372
|Гиматов
|89
|8.958
|797.292
|3,571.202
|4.320
|384.444
|830.323
|Амиров
|76
|9.381
|712.922
|3,343.803
|4.607
|350.143
|806.579
|Майоров
|90
|9.014
|811.250
|3,656.259
|4.188
|376.952
|789.403
|Пашнин
|92
|9.031
|830.811
|3,751.343
|4.012
|369.113
|740.458
|Мухамадуллин
|77
|7.122
|548.411
|1,952.953
|4.348
|334.783
|727.788
|Бурмистров
|85
|8.822
|749.889
|3,307.843
|4.128
|350.910
|724.340
|Кугрышев
|85
|8.739
|742.806
|3,245.648
|4.048
|344.072
|696.385
|Умарк
|82
|8.631
|707.706
|3,053.946
|4.059
|332.809
|675.376
|Хартикайнен
|106
|9.664
|1,024.372
|4,949.710
|3.557
|377.019
|670.487
|Коледов
|96
|9.406
|902.933
|4,246.295
|3.711
|356.220
|660.901
|Семенов
|114
|8.281
|943.983
|3,908.353
|3.352
|382.159
|640.551
|Гареев
|98
|8.597
|842.528
|3,621.699
|3.570
|349.889
|624.605
|Хохряков
|79
|9.136
|721.753
|3,297.007
|3.946
|311.749
|615.110
|Сошников
|80
|8.931
|714.444
|3,190.193
|3.761
|300.848
|565.685
|Сергеев
|94
|9.503
|893.261
|4,244.231
|3.411
|320.646
|546.883
|Маннинен
|79
|9.972
|787.806
|3,928.086
|3.644
|287.897
|524.587
|Ларсен
|83
|9.083
|753.917
|3,424.038
|3.527
|292.781
|516.390
|Панин
|79
|8.794
|694.761
|3,055.019
|3.482
|275.104
|479.001
Краткие выводы: Маннинен самый быстрый на короткой дистанции, Семенов и Панин неожиданно в хвосте рейтинга, Кадейкин и Хартикайнен очень быстры и мощны. С максимальными показателями за первый матч можно ознакомиться здесь.
Рано или поздно аналитика станет играть в КХЛ важную роль. Возможно, 1 сентября наш хоккей сделал к этому первый шаг, и это, действительно, историческое событие.
Следующий матч: 7 сентября, 15:30, «Сибирь» — «Салават Юлаев». Прямые трансляции: КХЛ ТВ, КХЛ ТВ HD, БСТ
Вопросы перед «дерби уфимских тренеров»:
- Достигнет ли Умарк отметки в 300 очков в "регулярках" КХЛ?
- Начнет ли первая спецбригада розыгрыш сразу с расстановки 2-1-2?
- Станет ли команда Николая Цулыгина чаще попадать по воротам, чем промахиваться?
- Состоится ли дебют Евгения Лисовца и первый матч в сезоне для Захара Арзамасцева?
- Продолжат ли защитники "разгонять" атаки?
Одерживаем победу в Шэньчжэне и в хорошем настроении отправляемся в Новосибирск ❄️ #ЗурХоккей pic.twitter.com/jmv73agz5g— ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) September 4, 2019