«Салават Юлаев» улучшил дисциплину и взял реванш у «Куньлунь Ред Стар»

Как писал великий Скотти Боумен, подготовка к новому матчу начинается с разбора предыдущего. «Салават Юлаев» произвел работу над ошибками. Накануне игроки «Куньлуня» делали на «пятаке» гостей что хотели. Сегодня уже не вышло. Достойное внимания давление на пятак было лишь в паре редких «позиционок» примерно на 42-43-й минутах.

Уфимцы в целом значительно плотнее сыграли в своей зоне. По числу бросков не скажешь, но именно на второй период пришелся пик попыток команды Курта Фрейзера расположиться в зоне «юлаевцев». Удалось плохо. Раскат сработал лишь в 17 случаях из 28, а вброс удался лишь один раз за четыре попытки. У «бело-зеленых» 16/21 и 0/1 соответственно.

Так что первая причина реванша — качественные действия в своей зоне. Напор тоже улучшился. Если накануне «СЮ» удалось использовать лишь примерно 51% из всех возможностей сыграть на части поля соперника, то сегодня уже почти 66% и это потрясающий показатель.

СЮ КРС Corsi 64 60 Corsi for, % 51,61% 48,39% Голы 5 на 5 1 0 Броски в створ 5 на 5 23 30 Точность 5 на 5, % 4,35% 0,00% PDO, % 104,35% 95,65% Броски мимо створа (БМ) 37 23 Броски в створ (БВ) 34 36 Доля БВ в общем числе бросков 47,89% 61,02% БВ за минуту в атаке 1,768 3,081 Блокшоты за минуту в защите 0,856 0,728 БВ после выигранного вбрасывания 5 на 5 2 2 БВ со входа в зону 5 на 5 7 10 БВ защитников 6 8 Пробросы 1 4 Вход в зону через раскат (владение) 5 на 5 33 39 Брак при раскате 5 на 5 13 15 Успешный раскат, % 71,74% 72,22% Вброс в зону 5 на 5 2 2 Брак при вбросе 5 на 5 6 9 Успешный вброс, % 25,00% 18,18% Раскат+вброс 5 на 5 35 41 Доля использования раската 5 на 5, % 94,29% 95,12% Раскат+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 с учетом отбора 54 51 Раскат+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 82 92 Использованные смены в атаке, % 65,85% 55,43%

Вторая причина всем известна: это невысокий улыбчивый финн в «рамках» команды из Башкирии. Полевые игроки хорошо постарались, чтобы упростить жизнь Юхе Метсоле, однако пропустили выход Кори Кейна 1 в 0 и, в принципе, в начале матча легко допускали контратаки. Выделим еще маневр Войтека Вольски на девятой минуте. Но Юха был неумолим.

Красивое совпадение: сегодня был его 200-й матч и 20-й «сухарь» в регулярках КХЛ. Плюс сотая победа в лиге. Этот парень не зря весной расстроил Владислава Третьяка, забрав приз лучшему вратарю КХЛ.

Третья причина — хорошая реализация немногочисленных моментов, что немного напомнило матч Кубка Открытия между ЦСКА и «Авангардом», в обоих случаях победителям не требовалось рвать и метать, чтобы добыть два очка. Первый гол: Михаил Пашнин и партнеры поймали момент, когда можно выйти на ударную позицию. Второй гол: классическое добивание при игре 5 на 4. Просто и понятно.

Кстати, о подключении защитников. Комментатор КХЛ ТВ Владимир Гучек удивлялся тому, что, казалось бы, «домосед» Пашнин берет и сам заходит в зону, чтобы обыграть вратаря. Немудрено, полгода назад в это бы никто не поверил. Однако в Пашнине неожиданно разглядели универсального защитника, и он все лето тренировал этот маневр и как-то даже отличился.

Защитники команды Николая Цулыгина в совокупности нанесли всего шесть бросков в створ за матч (четыре — в первом периоде), хотя поначалу казалось, что будет больше: игроки обороны стали более активно набрасывать на ворота, а не доставлять шайбу в глубину. Тоже логично: вчера «драконы» проявили хорошую спортивную злость в единоборствах.

Один из самых интересных вопросов до матча: как на сей раз «юлаевцы» сыграют в большинстве? В первую очередь интересовала первая спецбригада (четыре иностранца и Петр Хохряков), накануне они были второстепенными персонажами. Хозяева снова много удалялись (включая 5+20 и нарушение численного состава), и снова картина была примерно той же.

Вторая спецбригада снова отличилась. На сей раз Родион Амиров выходил не на все смены, и его заменил Максим Майоров, в итоге он же и добился успеха. Но первый состав просто разочаровал. Временные переходы на схему 2-1-2 при углублении в зону атаки - это все, что было интересно. Ну, бросает Филипп Ларсен от синей линии, и что? Ведь никто не добивает, не переправляет с «пятака».

Фото: "Куньлунь Ред Стар"

Рассказать-то не о чем. Приходится постараться, чтобы вообще разглядеть Сакари Маннинена в розыгрыше, я лично не понимаю, где его позиция и в чем роль. Линус Умарк и Теему Хартикайнен ищут, кому дать пас, но не находят вариантов, а их излюбленный маневр с передачей от лицевого борта на замыкание сегодня не прошел.

В конце игры легионеры пытались забросить чуть ли не три с половиной минуты, и это выглядело ужасно. Они не просто с огромным трудом возвращались на часть площадки хозяев, но и даже пропускали контратаки. Нонсенс: «Ред Стар» три раза (!) зашли в зону «юлаевцев» и даже попытались разыграть комбинацию. В этом, впрочем, виноват не один Сакари.

Маннинен не понравился и на точке вбрасываний, он выиграл лишь 5 «точек» из 12, а ведь мы говорим о первом центре команды, человеке, который должен быть самым надежным. А вот Петр Хохряков, проигравший вчера все восемь единоборств, реабилитировался (6/10) и помог «бело-зеленым» взять реванш по этому показателю, хотя «точка» в своей зоне все еще не ахти.

СЮ КРС %СЮ Зона атаки 14 6 70,00% Средняя зона 8 3 72,73% Зона защиты 7 12 36,84% 5 на 5 24 13 64,86% В целом 29 21 58,00%

Фото: Азамат Шавлуков, Медиакорсеть

Жаль, что в КХЛ не ведется детального таймлайна всех игровых событий, как это реализовано в НХЛ. Было бы интересно посмотреть, какие звенья наиболее активно участвовали в оказании давления в те пятиминутки времени, когда уфимцы отличились.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 СЮ 1 7 9 11 14 16 17 19 21 21 28 34 КРС 3 5 6 7 10 12 14 19 26 30 34 36 Разница БВ -2 2 3 4 4 4 3 0 -5 -9 -6 -2 БВ СЮ за отрезок 1 6 2 2 3 2 1 2 2 0 7 6 БВ КРС за отрезок 3 2 1 1 3 2 2 5 7 4 4 2 Разница БВ за отрезок -2 4 1 1 0 0 -1 -3 -5 -4 3 4 Голы СЮ за отрезок 1 1 Голы КРС за отрезок %БВ СЮ за отрезок 16,67% 14,29% %БВ КРС за отрезок

Фото: Азамат Шавлуков, Медиакорсеть

Зато в КХЛ теперь в шайбах и свитерах игроков специальные чипы, измеряющие скорость и пройденный путь. Данные по «пробегу» и максимальной скорости можно смотреть в приложении КХЛ и послематчевых протоколах. Пока эта технология работает не идеально: вчера, например, отсчет начался очень поздно, а в Новосибирске статистику и вовсе не собрали.

Зато сегодня все было в порядке. И мы переходим от занимательной математики к занимательной физике.

Зная пройденный каждым полевым игроком путь, мы можем разделить их «пробег» на игровое время и вычислить среднюю скорость. Далее, пользуясь как средней, так и максимальной скоростями и зная массу тела хоккеиста, мы легко вычисляем производимую им кинетическую энергию и импульс. Упрощенно, полагая каждого хоккеиста одной большой частицей и без учета угловой скорости и прочего.

Смысл в силовой борьбе. Зная законы сохранения энергии и логику упругого столкновения тел на уровне старшей школы, тренер или аналитик объяснит хоккеисту принцип удара, и тот сможет проводить хиты чаще и более эффективно. Нужны правильные угол и скорость, вот и всё. Вернемся к этой теме через 10-15 рассчитанных матчей, а пока просто смотрим. Жирным выделены лидеры.

Масса тела m (кг) Макс. скорость v (м/с) Макс. импульс p (кг*м/с) Макс. кин. энергия Ek (Дж) Средняя v (м/с) Средний p (кг*м/с) Средняя Ek (Дж) Кадейкин 99 9.622 952.600 4,583.064 4.644 459.748 1,067.515 Жарков 96 8.764 841.333 3,686.676 4.348 417.391 907.372 Гиматов 89 8.958 797.292 3,571.202 4.320 384.444 830.323 Амиров 76 9.381 712.922 3,343.803 4.607 350.143 806.579 Майоров 90 9.014 811.250 3,656.259 4.188 376.952 789.403 Пашнин 92 9.031 830.811 3,751.343 4.012 369.113 740.458 Мухамадуллин 77 7.122 548.411 1,952.953 4.348 334.783 727.788 Бурмистров 85 8.822 749.889 3,307.843 4.128 350.910 724.340 Кугрышев 85 8.739 742.806 3,245.648 4.048 344.072 696.385 Умарк 82 8.631 707.706 3,053.946 4.059 332.809 675.376 Хартикайнен 106 9.664 1,024.372 4,949.710 3.557 377.019 670.487 Коледов 96 9.406 902.933 4,246.295 3.711 356.220 660.901 Семенов 114 8.281 943.983 3,908.353 3.352 382.159 640.551 Гареев 98 8.597 842.528 3,621.699 3.570 349.889 624.605 Хохряков 79 9.136 721.753 3,297.007 3.946 311.749 615.110 Сошников 80 8.931 714.444 3,190.193 3.761 300.848 565.685 Сергеев 94 9.503 893.261 4,244.231 3.411 320.646 546.883 Маннинен 79 9.972 787.806 3,928.086 3.644 287.897 524.587 Ларсен 83 9.083 753.917 3,424.038 3.527 292.781 516.390 Панин 79 8.794 694.761 3,055.019 3.482 275.104 479.001

Краткие выводы: Маннинен самый быстрый на короткой дистанции, Семенов и Панин неожиданно в хвосте рейтинга, Кадейкин и Хартикайнен очень быстры и мощны. С максимальными показателями за первый матч можно ознакомиться здесь.

Рано или поздно аналитика станет играть в КХЛ важную роль. Возможно, 1 сентября наш хоккей сделал к этому первый шаг, и это, действительно, историческое событие.

Следующий матч: 7 сентября, 15:30, «Сибирь» — «Салават Юлаев». Прямые трансляции: КХЛ ТВ, КХЛ ТВ HD, БСТ

Вопросы перед «дерби уфимских тренеров»:

Достигнет ли Умарк отметки в 300 очков в "регулярках" КХЛ?

Начнет ли первая спецбригада розыгрыш сразу с расстановки 2-1-2?

Станет ли команда Николая Цулыгина чаще попадать по воротам, чем промахиваться?

Состоится ли дебют Евгения Лисовца и первый матч в сезоне для Захара Арзамасцева?

Продолжат ли защитники "разгонять" атаки?