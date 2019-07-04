«Моя цель до 27 лет попасть в КХЛ». Истории уфимских хоккеистов в экзотических лигах

Фото: Coolbet Hokiliiga

Тимур Бараев, защитник, 28 лет

«Эверест» (Кохтла-Ярве), Эстония

16 игр, 4+4

Играл в Уфе до сезона 07/08, позже были команды системы СКА и 17 игр в ВХЛ за пермский «Молот-Прикамье». Сезон 13/14 Бараев отыграл за польский «Подхале», в следующем году защитник не играл, а в 16/17 были три встречи за «Торос» с общим игровым временем 9 минут и 16 секунд. Затем был еще один пропущенный сезон и вот — чемпионат Эстонии в форме «Эвереста». В новой команде защитник пришелся ко двору, пусть она и стала последней.

Формат и число клубов в чемпионате Эстонии постоянно меняются. В прошлом сезоне в лиге сыграли всего четыре команды, каждая из которых провела 18 матчей. «Эверест» участвует в турнире всего во второй раз и впервые с сезоне 13/14 — как и тогда, команда из маленького города Кохтла-Ярве (население менее 35 тысяч человек) стала последней, выиграв только в одном матче. Большая часть населения города — русские, однако, в команде почти все игроки эстонцы. Зато из россиян составлен тренерский штаб. Короткое время отыграл экс-вратарь «Салавата Юлаева» и звезда YouTube Андрей Гаврилов.

Вот, что Тимур Бараев рассказывает о своем опыте:

- Пропустил 14/15 из-за травмы спины. Издержки нашего спорта. Несколько операций с большими потерями крови и длительное восстановление отняли много времени, сил, денежных средств и, конечно, период моей профессиональной деятельности. Мне было тяжело вернуться в свою стезю. Пропущенный сезон делал свою работу и, конечно же, не оставалась без внимания и моя травма, но сдаваться я не собирался. Я до мозга костей живу хоккеем!

Просмотр в питерское «Динамо» не увенчался успехом. Попал на «предсезонку» в «Торос» благодаря своему первому тренеру К. А. Полозову, которому я по сей день благодарен за воспитание и любовь к хоккею. Был в команде около трех месяцев под руководством Василия Чижова (ныне — спортивный директор «Салавата Юлаева» — прим. ред.). С ним нас связывала хоккейная жизнь и раньше по 1991 году СДЮШОР, но, как оказалось, не очень удачно она сложилась и в этот раз.

При подписании контракта в тренерской с глазу на глаз, В. А. Чижов попросил выйти своих помощников и потребовал с меня взятку за то, что оставляет меня в составе команды. Я сделал вид, что не понял его.

Подписал рабочее соглашение на те «слёзы», которые он прописал для меня в виде денежной суммы и документ о том, что при повторной травме спины, я беру все расходы на себя. Выбора на тот момент у меня не было. Шансов, конечно, он мне никаких не дал. О том, чтобы провести полноценно сезон и набрать индивидуальные очки для продвижения дальше по карьерной лестнице, не могло быть и речи.

Сезон 16/17 получился неудачным. Возвращения на профессиональный уровень, как я его для себя представлял, не состоялось. Сроки дозаявки поджимали, а хоккеист без результата в текущем сезоне и пропуском сезона в прошлом никому не интересен. Агенты отказывали раз за разом, либо хотели денег до того, как трудоустроят в клуб.

Вернувшись в Москву, я продолжил свою подготовку самостоятельно. В качестве подработки вел индивидуальные тренировки с детишками на льду и в зале. Со всеми родителями детей поддерживаю общение. Накопленный опыт я черпал не только у хороших людей и специалистов, но и у людей, приведенных выше, стараясь выдергивать у них только лучшее для себя. И передавать этот опыт всем, кто в этом будет нуждаться, но ни в коем случае не навязывать его.

В эстонский чемпионат я попал благодаря своею лучшему другу и коллеге по цеху Андрею Гаврилову, одно время игравшему в «СЮ». Мы вдвоём пересекались в нескольких клубах: пермский «Молот-Прикамье», ново-таргский «MMKS Podhale» (Польша) и снова вместе начали сезон в кохтла-ярвском «Everest» (Coolbet Hokiliiga). Получается, что он сработал как мой «спортивный агент» уже дважды! И я его за это ценю и уважаю!

В лиге вполне достойный уровень, тем более когда играешь в самой слабой команде против состоявшихся хоккеистов и взрослых мужчин, а за твоей спиной мальчишки 16-19 лет и у них нет должного опыта. По мне самое то! 20 минут игрового времени за матч, по ходу чемпионата смена амплуа из защитника в нападающего и набор индивидуального результата — это всё, что было нужно мне на этот момент!

Моё мнение — все хоккеисты играют ради удовольствия. Когда проводишь классные силовые приёмы, забиваешь голы и мочишь по роже соперника — это то самое чувство, от которого я получаю удовольствие.

Фото: скриншот YouTube

Благодарен за время, проведённое в Кохтла-Ярве. Слова благодарности руководителям клуба А.Дубкову, М.Кастрицкому и тренеру А.Сметанину за то что доверял легионерам из России и верил в нас всех. Не могу не отметить нашего техника команды Тимофея, он лучший в своём деле!

Это был своего рода «трамплин» для меня и пусть он и дальше им будет. Конечно, планирую двигаться дальше или зачем вся эта борьба тогда?! Можно было послать всё к чёрту в реанимации после операции и не возвращаться на лёд.

Подготовка к сезону уже началась, но я всё ищу варианты с клубом, за помощью даже пришлось звонить А. В. Семаку, который в своё время был местным Уэйном Грецки для меня. Сейчас «время» спортивных агентов, без них трудно устроиться в хороший клуб на хороший контракт, раньше было проще с этим. Не было никаких откатов и прочих знакомств, если только единицы. Сейчас это сплошь и рядом.

Нормальные парни-трудоголики, имея хороший потенциал, не могут выбиться к успеху, не имея должных связей и знакомств, и просто завязывают с хоккеем.

С организацией в клубе не было трудностей. Легионерам предоставляли жильё и питание. Нуждающимся в снаряжении тоже помогал клуб. Переезд между городами Эстонии осуществлялся на комфортабельном автобусе.

В центре кадра экс-вратарь уфимцев Андрей Гаврилов. Фото: фото предоставлено Тимуром

Наш ледовый Jäähall один из самых старых и холодных в Эстонии, шайба перемерзала и становилась как кость, но это никак не влияло на тренировочный процесс и игру в целом. В остальных городах всё было на своём уровне. Свои болельщики и свои стадионы. Самый большой по численности болельщиков был тартский «Valk», я, кстати, на этой площадке потерял зуб в последнем матче сезона. Присел на одно колено под воротами, выкатившись на бросок, шайба угодила мне прямо в лицо. Сквозная дырка под носом и сломанный зуб.

Публика везде встречала нас дружелюбно, народу нужно было зрелище. Любили нас и наши болельщики, из игры в игру поддерживали и верили в победу. Мне понравилось работать и играть за Кохтла-Ярве. У этого небольшого городка своя история и я в этой истории тоже был.

Фото: "Сахалин"

Роман Алексеев, защитник, 29 лет

«Сахалин», Азиатская лига

33 игры, 3+8 в регулярном сезоне; 7 игр, 0+4 в плей-офф

«Сахалин» — единственная российская команда в этом чемпионате. В турнире три клуба из Южной Кореи и четыре японских коллектива. В сезоне 18/19 в лиге выступали 45 россиян, один из которых — уфимский защитник. После долгих лет в Беларуси и небольшого времени в Словакии и на Украине Алексеев присоединился к «Сахалину». С 2014-го года Роман стабильно играет за дальневосточную команду.

В сезоне 18/19 «Сахалин» одержал победу в Азиатской лиге, впервые в своей истории завоевав чемпионский титул.

Фото: Страница С.Зиангирова ВК

Станислав Зиангиров, нападающий, 27 лет

«Тальвиль» (Тальвиль), шестая лига Швейцарии

15 игр, 19+17 в регулярном сезоне; 3 игры, 2+2 в плей-ауте; второй бомбардир команды

В крохотном Тальвиле, входящем в кантон Цюриха, живет меньше 18 тысяч человек, но хоккей там все равно есть. Другое название шестой швейцарской лиги — третья Amateur Regio League, то есть, де-юре это уже любительский уровень, но все равно можно подняться выше. Упасть ниже тоже можно — Тальвиль в следующем сезоне сыграет уже в седьмой лиге.

За местную команду уже третий сезон выступает уроженец столицы Башкирии Станислав Зиангиров и все три года он один из лидеров атаки. Также Станислав работает тренером в системе клуба NLA «Цюрих Лайонс».

- Были неплохие сезоны в Уфе, но потом как-то не пошло, - рассказывает хоккеист. - Все выросли, а я так и остался небольшого роста, было тяжелее играть. В 13, если не ошибаюсь, лет врачи на предсезонном медосмотре обнаружили врожденный порок сердца. Как раз после трагического случая с Черепановым. Допуск до игр дали, но пришлось помотаться по больницам. Сезон 07-08 пропустил из-за травм. Начал резко расти, похоже, кальция стало не хватать — в итоге за сезон 4 перелома, так и не сыграл ни одной игры.

Сезон 10/11 пропустил, так как не нашел команду, играл и помогал тренировать в Бавлах, играли в чемпионате Татарстана. В Уфе не взяли во вторую команду, подписал контракт с Зеленоградом. Пришлось уехать, финансов не было у клуба: зарплаты не платили, жилье, питание, форма, клюшки за свой счет. Приехал на просмотр в «Реактор», отыграл до февраля 2012. Перед началом сезона 12/13 в Челнах врачи не дали допуск на сезон. После этого закончил.

Вернулся в Уфу, устроился на работу, играл в ЛХЛ (Любительская хоккейная лига РБ — прим. ред.). В 2014-м в Питере устроился в частную хоккейную школу. На сборах в Беларуси познакомился с будущей женой. У нее швейцарский паспорт, она предложила переехать в Швейцарию. Четвертый год живу здесь. Устроился в «Цюрих Лайонс» на должность скиллз-коуча.

Лига неплохая, почти все с детства занимаются хоккеем. По уровню могу играть на пару лиг повыше, но там уже нужно посещать тренировки 3-4 раза в неделю, а на это времени нет. В моей команде я прихожу только на игры, редко тренируюсь с командой, вроде все понимают, так как на льду я 4-5 часов в день.

Во всех любительских лигах есть взносы перед сезоном. Что удивило, тут играют 3 по 20 чистого времени, все приходят за полтора часа до игры, разминка, все дела.

Есть кубковые игры. По идее, команда из пятой-шестой лиги может сыграть с профессионалами.

Арен не так много, как хотелось бы, большинство — тренировочные катки с маленькими трибунами. Большие только у NLA и NLB и там почти всегда полные трибуны. На остальные лиги не так много народу ходит.

Я работаю со всеми: дети, юниоры, первая и вторая команды. Много русскоязычных детей занимаются хоккеем, среди взрослых не так много. Здесь пока все устраивает, возвращаться не вижу смысла. В клубах не так много вакансий и зарплаты небольшие.

Александр Янчук, нападающий, 21 год

«Барановичи», Экстралига Б (вторая лига Беларуси)

48 игр, 19+13 в регулярном сезоне; второй бомбардир команды

Янчук играл за уже не существующий нефтекамский молодежный клуб «Батыр» в МХЛ-Б (ныне — НМХЛ, вторая молодежная лига России) с перерывом на сезон 16/17, когда форвард выступал за «Толпар» (11+14 в 60 встречах «регулярки»).

В минувшем сезоне форвард впервые покинул систему «Салавата Юлаева» и отправился во второй чемпионат Беларуси. Новообразованные «Барановичи» заняли 14-е место из 17 команд и не вышли в плей-офф. Зато сам Янчук здорово помог новому клубу, став вторым бомбардиром. Забавный факт — «Барановичи» играют в форме, удивительно напоминающей старый комплект джерси «Авангарда».

Фото: «Сен-Жорж-де-Бос Кул ФМ»

Евгений Нурисламов, нападающий, 36 лет

«Сен-Жорж-де-Бос Кул ФМ», LNAH (четвертая-шестая лига Северной Америки)

30 игр, 1+9

Ligue Nord-Américaine de Hockey — лига из четвертого по силе уровня профессионального хоккея в Северной Америке. Первые три ступени хорошо знакомы широкой публике — НХЛ, АХЛ, ECHL. На четвертой — FHL (Федеральная лига), SPHL (Южная профессиональная лига) и LNAH (Лига североамериканского хоккея). Последняя базируется в Квебеке и все шесть команд там канадские. Нурисламов — единственный россиянин. 208 из 214 хоккеистов этого чемпионата — канадцы. И это очень специфичный турнир.

Евгений некогда много играл в России, были сезоны в ECHL и даже три встречи в АХЛ. Возможно, вы помните его драку с Евгением Прошкиным в бытность игроком «Нефтехимика». За родной «Салават» Нурисламов так и не сыграл.

С 2014-го года экс-игрок «Авангарда», «Атланта», «Локомотива» и «Нефтехимика» выступает в андеграунде североамериканского хоккея. Публикуем выдержки из его рассказа трехлетней давности:

«Не помню ни одной игры, чтобы у нас не было драки на льду»

«Ни одной. Я к ним привык и отношусь нормально, так как это часть шоу. В этой лиге нужны драки — и эти потасовки случаются. Редко когда бывает одна драка за игру. Обычно две-три, а случаются и массовые побоища.

Но меня больше всего поражает, что иногда здесь дерутся не только на льду, но и на трибунах. Наверное, я раза три уже попадал в такие ситуации, когда полыхать начинало на трибунах. Сидишь на скамейке, ничего не понимаешь. Я не знаю, по какой причине они там дерутся. Просто поразительно — болельщикам-то это зачем?

Не знаю, профессиональная ли у нас лига. Командные тренировки три раза в неделю, но я занимаюсь пять раз. Платят только за матчи — можно заработать примерно 1000 канадских долларов за игру.

В прошлом сезоне в плей-офф вышли все команды, которые играли в регулярном чемпионате, чтобы никому обидно не было. Если в «регулярке» играют довольно жестко, то в плей-офф вообще грязь начинается, а судьи просто не реагируют. Исчезают ли драки в плей-офф? Вы смеетесь, что ли? Они еще жестче становятся. Только уже достается и тем, кто в хоккей играет. Нет, их на бой не вызывают, но ударить в спину, по рукам — в порядке вещей.

Если вы думаете, что у нас там отмороженные ребята играют, то ошибаетесь. Все серьезно. Есть тренировки, после матча мы не едем пьяные домой. Тут настоящие хоккеисты, пусть и довольно специфические. Да, кто-то умеет только драться, а в хоккей играет по минимуму, но здесь такие игроки нужны.

У меня был шанс попасть в НХЛ, но вмешались террористы. «Анахайм» позвал в тренировочный лагерь, я собрался и поехал. А у меня фамилия Нурисламов — «луч ислама». А после теракта 11 сентября 2001 года было очень жесткое отношение. Мне сразу же на границе сказали: э, стоп, нам нужно время для проверки. Не убедило приглашение из «Анахайма», не убедило, что у меня вид на жительство в Канаде и что я россиянин.

Если с клубом КХЛ не получится, то, возможно, проведу еще один сезон в LNAH. Но тренировать я не хочу. Мне вообще кажется смешными все эти школы, которые открывают хоккеисты, у которых есть опыт игры кое-где. У меня мама — тренер по фигурному катанию, так вот много ее учеников открыли школы. Но ведь они все ничего не добились в спорте, а все равно тренируют.

Мне больше интересна психология. Вот я бы с удовольствием бы занялся работой с молодыми хоккеистами, объясняя им, как правильно настроить себя во время хоккейной карьеры, как настраиваться на матчи, как переносить трудности. Это мне действительно интересно, да я и вижу, что многим не хватает именно психологии, чтобы сделать новый шаг в карьере».

Фото: «Титанс де Кольмар»

Руслан Баширов, нападающий, 21 год

«Титанс де Кольмар», третья лига Франции

18 игр, 15+14 в регулярном сезоне; 3 игры, 3+0 в плей-офф; второй бомбардир команды

Оказывается, во Франции достаточно игроков даже не на три, а на четыре лиги. Именно с четвертого по силе дивизиона Баширов начал играть в Пятой республике после учебы в Канаде и Польше.

«С 6 до 14 лет играл в Уфе, сезон 12/13 провел в Нефтекамске, играя по 97 году в «Торосе». После уехал в Канаду в ААА: играл там и учился в школе (11-12 класс). Нашел интересный вариант совмещать образование и хоккей. Два года играл под руководством Андрея Парфёнова (бронзовый призер ЮЧМ-2011, чемпион ЮЧМ дивизиона 1Б, бронзовый призер чемпионата Польши; ныне — главный тренер «КРС Хэйлунцзян» в МХЛ — прим. ред.). Потом стал искать команду, чтоб расти. Нашел только вариант в четвертой французской лиге. Не проиграли ни одной игры за сезон, поднялись в Division 2. Сейчас предварительно договорился с тренером клуба «Марсель» (первый дивизион, вторая по силе лига).

Моя цель до 27 лет попасть в КХЛ, хотя это на данный момент выглядит нереально.

Четвертая французская лига — полулюбительская, там встречаются игроки хорошего уровня, но они обычно приезжают заканчивать карьеру с перспективой работы во Франции (в основном, словаки и чехи). В третьей уровень повыше: играют несколько фарм-клубов топ-команд Франции, в основном состоящие из молодых ребят (18-22 года) и другие команды, в которых акцент делают на 6-7 легионеров, а французы чаще выполняют вторые роли (обычно 2-3 француза хорошего уровня на команду).

Фото: «Титанс де Кольмар»

Вторая по силе лига является полностью профессиональной. В основном, команды, которые претендуют на топовую лигу. Много хороших легионеров, например, «Марсель» подписал чемпиона мира U18, капитана Гарварда в NCAA, который играл в команде с Остоном Мэттьюсом (в сезоне USHL 14/15 — прим.ред.). «Магнус лига» — топ-уровень французского хоккея. «Гренобль» и «Руан» постоянно выступают в Лиге чемпионов. Уровень «Магнуса» и первого дивизиона не сильно различается и плюс-минус сравним с ВХЛ.

Сервис сильно различается в разных клубах, но все простенько. Обычно один администратор. В плане формы — если что-то надо, выдают. Стадионы маленькие, в среднем вместимость 1000-2000 человек. Удивил стадион в Париже, необычный.