Контроль над хаосом. «Салават Юлаев» начал новый сезон с крупной победы над «Барысом»

Я не знаю, чем номер 33 хорош как игрок. Он импульсивен, он не самый быстрый, он не срывает овации за блокшоты и могучие силовые. Возможно, еще удастся увидеть мастерство в отборе, разгоне атаки, быстром выводе шайбы из своей зоны. Буду следить внимательнее. Если он не потеряет место в основе.