Контроль над хаосом. «Салават Юлаев» начал новый сезон с крупной победы над «Барысом»

34 минуты и 31 секунда — столько времени участники матча провели 5 на 5. Соперники удалялись буквально сериями: четыре уфимских фола, три — от «Барыса», два — от «Салавата», четыре — от хозяев и еще пара «юлаевских».
Арбитры матча неплохо натренировали легкие, прибегая к свистку и объявляя в микрофон подсудимых. По бросковому графику несложно понять, когда кому приходилось строить оборону.
В коронавирусную эру астанчанам было тяжело провести приличную предсезонку и наработать дисциплину, а «бело-зеленые» и так не отличаются любовью к спокойствию и порядку. Едва ли игра оправдала хоть чьи-то ожидания и прогнозы.
Гости лучше справились со стресс-тестом. Клуб провел откровенно слабую селекцию, но все еще мастеровит и опытен. Даже без дисквалифицированного Теёму Хартикайнена большинство работает. А «Барыс» сам себе рыл яму, упуская возможности и ошибаясь на ровном (но был ли таким лед?) месте.
Мы еще несколько недель будем искать контуры нового «Юлаева» в игре команды образца 21/22. Пока можно осторожно отметить попытки более активного прессинга и желание скорее выводить шайбу из своей зоны вперед длинным пасом.
Возможно, Николай в следующий раз наберет очки через полгода, а потом и вовсе завершит карьеру. Возможно, остаток сезона болельщики будут вспоминать этот хет-трик как единственную вспышку. Возможно, для хоккейной Уфы эта игра станет мемом.
Однако вечер 3 сентября — это вечер имени 35-летнего форварда, подписание которого вызвало ажиотаж, — ростер команды и так полон «ветеранов». Кулемин стал вторым после Антти Пильстрема — игроком «СЮ», сделавшим хет-трик в стартовом матче сезона КХЛ и первым, кто так отличился в дебюте за клуб.
Начинал номер 41-й невзрачно. Буквально за секунды до первого взятия ворот Кулемин подарил шайбу сопернику. Сам гол тоже не предвещал праздника — почти два периода сооруженный Александром Кадейкиным рикошет был единственным числом на табло.
Второй гол — уже «вещественный». При розыгрыше 5 на 4 Кулемин подобрал шайбу на «пятаке», правым коньком толкнул её к клюшке и легко отправил в ворота. 22-летнего Никиту Бояркина, дебютировавшего в КХЛ, искренне жаль — вратарь был лучше у «Барыса».
Кадейкин помог Кулемину начать, он же поучаствовал в последней шайбе матча. Сначала Шакир Мухамадуллин запустил шайбу по закруглению на прием Сергею Шмелеву. Номер 93 в касание сделал перевод Кулемину в центр, уже будучи под давлением.
«Барыс» излишне углубился вперед и легко возник выход 2 в 1. Николай сделал партнеру пас не под его хват, но Кадейкин вернул шайбу, изящно запустив её уже под падающим Романом Савченко. Бояркин от неожиданности не сомкнул щитки.
Кулемин создал интригу и высоко задал планку ожиданий от своего выступления. Да, в соперниках молодой вратарь не топового клуба, да, реально создал он лишь второй гол. Но возрастной нападающий всё равно был в нужное время в нужном месте.
Увы, история не получила должного освещения. Буквально через три дня после слов генерального директора Рината Баширова про открытость клуб не вывел на пресс-конференцию ни одного игрока. По сообщению «Барыса», уфимцы торопились уехать с арены.
Пресс-служба гостей отреагировала на недовольство коллеги Павла Лысенкова с «Матч ТВ» и выложила в чат для СМИ аудио разговора с нападающим. Хорошо, что откликнулись и предоставили комментарий хотя бы заочно.
Плохо, что «спешка на автобус» не в первый раз срывает работу журналистов и оставляет читателей без цитат игроков. Прессе никогда не объясняют, как две минуты разговора в Зуме могут сорвать вылет. А ожидания от «СЮ» привычно пессимистичные: Уфа приучила к слабой работе с прессой.
Еще иногда говорят, что журналисты задают главному тренеру Томи Ламсе слишком много вопросов, и не остается времени на хоккеистов. У этой проблемы есть несложное и изящное решение — просто нужен тренер, которого не надо переводить.
Спортивный директор Василий Чижов безуспешно пытается убедить общественность в том, что сезон 20/21, завершившийся катастрофой в плей-офф, был на самом деле отличным (даже не хорошим), а 0-4 от «Ак Барса» — это неэстетичная досада.
Если вы смотрите хоккей чуть внимательнее, чем одним глазом, то понимаете, что львиая доя побед в шаткой «регулярке» и в первом раунде принадлежат первой тройке и первой бригаде большинства.
В прошлом Томи Ламса и его сотоварищи не преуспели в создании альтернативы Хартикайнену и компании. Они и не пытались это сделать, выделяя лидерам значительное игровое время, порой откровенно выматывая их.
Звонкая пощечина от принципиального соперника в марте тонко намекнула на необходимость перемен. С «Барысом» вышли видоизмененные сочетания розыгрыша «лишнего»:
В первом неполном розыгрыше 4 на 3 второй состав не появился. В следующей попытке они провели приблизительно 25 секунд. Начали третью, уйдя на половине. В оставшихся чередовались примерно поровну.
На Кадейкина возложена большая ответственность. Выигрывать вбрасывания на Хартикайнена и создавать траффик, когда на синей линии Ларсен, — это одна история. С другими ребятами — задача сложнее не только из-за мастерства, но и из-за сыгранности.
В Екатеринбурге Харти уже сыграет, возможно, через неделю вылечит перелом Родион Амиров, Ламса все еще надеется на Виктора Тихонова. Четыре легионера в первой спецбригаде — скорее всего, это константа. Остальное будет очень интересным экспериментом.
Сумеет ли тренерский штаб найти подмогу финскому трио — один из ключевых вопросов осени.
Защитник никогда не был в числе самых аккуратных игроков «Салавата» — за 34 матча «регулярки» 20/21 он занес в пассив 69 минут штрафа, добавив 6 за 9 игр Кубка Гагарина. Еще 6 минут — за матч с «Барысом».
Первое удаление — самое ненужное. Например, Хартикайнен не ответил бы кросс-чекингом, если бы его ударил клюшкой Роман Старченко. Получился размен вместо большинства.
Второе — поставил клюшку в ноги Кристиану Томасу. Третье, буквально через 2 минуты и 35 секунд после этого, — к сожалению, не снятое операторами «неспортивное поведение». Но при этом Михаила вообще не было на льду.
Я не знаю, чем номер 33 хорош как игрок. Он импульсивен, он не самый быстрый, он не срывает овации за блокшоты и могучие силовые. Возможно, еще удастся увидеть мастерство в отборе, разгоне атаки, быстром выводе шайбы из своей зоны. Буду следить внимательнее. Если он не потеряет место в основе.
Матч выдался слабым, и даже хладнокровный Ламса сказал, что встреча будет подлежать разбору. Когда в строй вернется Евгений Лисовец, он вполне может заменить одноклубника. «Салават» не может позволить себе постоянно играть в меньшинстве — едва ли все будут так же неэффективны, как «Барыс».
Даже 5 на 5 подопечные Юрия Михайлиса обеспечили себе достаточно попыток обыграть Метсолу, но завершение было трагично тривиальным — выходить на производственные мощности финну почти не приходилось.
|СЮ
|Барыс
|Δ
|Corsi for (CF)
|38
|36
|2
|CF, %
|51,35%
|48,65%
|2,70%
|Голы 5 на 5
|3
|0
|3
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|21
|19
|2
|PDO, %
|114,29%
|85,71%
|28,57%
|Броски мимо створа
|13
|20
|-7
|БВ вообще
|28
|35
|-7
|Доля БВ в общем числе бросков
|68,29%
|63,64%
|4,66%
|БВ за минуту в атаке
|1,45
|2,13
|-0,68
|Блокшоты за минуту в защите
|0,49
|0,31
|0,18
|БВ после ВВбр 5 на 5
|0
|0
|БВ со входа в зону 5 на 5
|0
|0
|БВ первой тройки
|8
|6
|2
|БВ защитников
|8
|17
|-9
|Пробросы 5 на 5
|2
|0
|2
|ВВбр после пробросов
|2
|0
|2
|Вход 5 на 5
|17
|13
|4
|Брак при входе 5 на 5
|15
|7
|8
|Эффективные попытки входа, %
|53,13%
|65,00%
|-11,88%
|Вброс 5 на 5
|2
|1
|1
|Брак при вбросе 5 на 5
|4
|5
|-1
|Эффективные попытки вброса, %
|33,33%
|16,67%
|16,67%
|Использование входа 5 на 5, %
|84,21%
|76,92%
|7,29%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|25
|21
|4
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|54
|44
|10
|Эффективные смены в атаке, %
|46,30%
|47,73%
|-1,43%
|Вход 5 на 5 с БВ
|7
|7
|0
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|21,88%
|35,00%
|-13,13%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|0
|0
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|10
|9
|1
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|12,66%
|13,85%
|-1,19%
Позитивно отметим, что около 68% бросков «бело-зеленых» пришлись в створ ворот оппонента — подобный процент часто был пределом мечтаний в прошлом чемпионате.
В этом подпункте мы просто оставим видео пропущенного в большинстве гола. Первая пятерка вышла на розыгрыш явно с мыслями о скором ужине: Кертис Волк на чужой синей линии невозбранно открылся под длиннющий пас Даррена Дица из своей зоны, а Якоб Лилья успешно подключился.
На фоне хет-трика Кулемина незаслуженно незаметным остался дебют экс-лидера «Сочи». Тем более, что эта шайба случилась менее, чем через три минуты после недоразумения из прошлого абзаца.
Вторая спецбригада использовала свой шанс. Игроки «Барыса» допустили позиционную ошибку, когда после серии передач Кадейкин передал шайбу Данилу Башкирову вглубь зоны. Хозяева зачем-то столпились в центре и оставили Шмелева неприкрытым.
Ошибки было легко избежать. Да, уфимцы вели комфортную «позиционку», но без изысков — в момент приема паса у Башкирова не было других вариантов, кроме как передать Шмелеву. Сыграй Егор Шалапов более агрессивно — не прошел бы и этот пас.
Данил чувствовал себя очень свободно и вольготно. Номер 93 получил шайбу, уже будучи наедине с молодым кипером, и в касание лишил казахстанскую команду надежды.
Хет-трик Кулемина — 22-й для клуба в регулярных чемпионатах КХЛ. Полный список доступен здесь.
С учетом предыдущей «регулярки» Александр Кадейкин 13 подряд игр выигрывает не менее половины вбрасываний. Центрфорвард набрал три очка за матч в пятый раз в карьере. В матче юлаевцы в целом выиграли «точку», но уступили в своей зоне.
Нападающий Джефф Плэтт провел 600-й матч в регулярных сезонах КХЛ.
Четыре сезона подряд Юха Метсола — стартовый вратарь в первой игре сезона. Вратарь-легионер начинает «регулярку» седьмой сезон кряду. Финн парировал не менее 97% бросков в матче в 53-й раз (с учетом игр «на ноль») в «гладком» сезоне.
Победа 5:1 — второй крупнейший успех в премьерных матчах КХЛ. С таким же счетом было бито рижское «Динамо» (09/10). Самый впечатляющий разгром — во встрече с «Трактором» годом позже — 7:2.
Клуб сделал фоторепортаж с выездного матча, что ранее случалось не чаще нескольких раз за год. Возможно, с этой «регулярки» организация начнет снимать каждую встречу.
НХЛ позволит своим игрокам выступить на Олимпиаде-2022. Почти наверняка воспитанник уфимской школы Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») выйдет в старте российской команды, а защитник «юлаевцев» Филипп Ларсен будет лидером Дании.
Традиционно сборные России и Финляндии опираются на игроков КХЛ. Александр Кадейкин объективно один из лучших российских центров, а Теёму Хартикайнен — возможно, крутейший финн в истории лиги. Шансы есть и у них.
Следующий матч: 5 сентября, 17:00. «Автомобилист» — «Салават Юлаев». БСТ, KHL Prime