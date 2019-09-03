«Салават» начал с поражения: «Куньлунь» был лучше в прессинге и в большинстве

Сначала хорошие новости

Популярное клише из интервью «Надо играть все 60 минут» вполне уместно для описания первого матча «юлаевцев» в сезоне. Уфимцам удалось отыграться с 1:3, однако большую часть времени матч был несодержательным. Возможно, позднее «включение» связано с непростым перелетом из Уфы и пересадкой в Новосибирске. Тем не менее уфимцы обладают большей глубиной состава и уровнем исполнителей.

Локальный спортивный подвиг удался усилиями не только первого звена, оно как раз-таки моментами выпадало из игры. Наконец, удалось увидеть в силовой игре Михаила Пашнина (7 хитов за матч, включая 3 в третьем периоде) и от его приемов была польза в отборе. Силовой прием должен иметь смысл. Несколько раз успешно встретили соперников в своей зоне. Стали лучше и быстрее пасы в средней зоне.

Теему Хартикайнен снова включил режим героя, как и подобает живой легенде уфимского хоккея. Это именно что самостоятельный гол, редкий игрок способен так выкатиться из-за ворот и эталонно бросить. Без первого звена уфимцам почти не победить. Не все ладится у Линуса Умарка и Сакари Маннинена, но в Теему нет никаких сомнений, это Мистер Надежность.

Вторая тройка сыграла полезно: Дмитрий Кугрышев забросил в большинстве, у Никиты Сошникова 1+1 (и один буллит из двух), у Александра Бурмистрова 52,38% успеха на вбрасываниях (но 4 минуты штрафа). Сошников давно не играл, для него очень важно быстро влиться в игру. Пока все хорошо: без обрезов, движение хорошее, взаимопонимание с партнерами, похоже, есть.

Маннинен теряется при игре 5 на 4

Одновременно всплывают темы игры «юлаевцев» в большинстве и роли Сакари Маннинена в первой тройке — по сути, первое звено Уфы равносильно первой же спецбригаде реализации «лишнего». Команда Николая Цулыгина пробует новую модель: стало больше возвратных передач, возросла скорость, более деятельным на синей линии стал Филипп Ларсен. Но эта спецбригада не забросила, а в целом розыгрыш пока неэффективен — 1 успех в 6 попытках, и то гол Кугрышева - это явно не ситуация общего положения.

Маннинена бьют на центральном пятаке. Сакари «технарь», этот игрок, скорее, для созидания, чем для завершения. Игра в КХЛ становится постепенно более быстрой и агрессивной, таким «художникам» становится тяжелее. Сакари при игре 5 на 4 не находит себе места, ему тяжело подобраться к «пятаку», а функции дирижера давно и успешно исполняет Линус Умарк.

Как вариант — в первой спецбригаде можно задействовать Александра Кадейкина, этот ход уже использовался в предпоследнем матче лета с «Автомобилистом». Почему?

Он хорош на вбрасываниях. Тем удивительнее его скромные 16 смен за первый китайский матч. Меньше номера 78 играли лишь три игрока, включая "лимитчика" Шакира Мухамадуллина. У Кадейкина быстрое и устойчивое катание. Выиграв "точку", ему будет легко занять место перед воротами. В нем 195 см роста. Он выше Маннинена на четверть метра.

Можно заменить им не Маннинена, а Петра Хохрякова. Тогда удастся и разнообразить розыгрыш и продолжить наигрывать легионеров вместе. Хохряков хорош в контратаках, у него высокая скорость (четвертый самый быстрый «юлаевец» матча, максимальный разгон 32,54 км/ч), однако, пока неясно, для чего он в пятерке большинства.

Полноценный дебют Амирова

Вторая спецбригада была составлена из второй же тройки, Артема Сергеева и Родиона Амирова. Конечно, 17-летний нападающий (теперь он играет под номером 27, принадлежавшим Игорю Григоренко) заслужил особое внимание.

При розыгрыше он располагался на краю, периодически смещаясь в центр и участвовал в отборе. Всего в игре у него 12:26 игрового времени, целых 4 броска в створ, блокшот и 3 хита. Среди нападающих он уступил по времени в атаке лишь топ-6. Отметим самостоятельный вход в зону атаки по флангу, увенчавшийся приличным броском в створ (начало третьего периода). Буллит Амирова получился простым и Джереми Смит парировал его легко. Дебют можно признать добротным.

Защитники проиграли «пятак»

Что же в матче не получилось? Прежде всего, уфимцы слабо сыграли на своем пятаке в меньшинстве, в остальном все неплохо, хотя блокшотов маловато. Просто сравните первый и третий голы «драконов», они же как под копирку. В обоих случаях центрфорвард «Куньлуня» Адам Крэкнелл настолько вольготно чувствует себя перед воротами Юхи Метсолы, что может открыть магазин «Сяоми» и никто ему не помешает.

Серьезно, как вообще так вышло? Первый гол: на льду Григорий Панин и Артем Сергеев, игроки из двух первых пар и просто одни из самых физически мощных игроков команды. Крэкнелл был буквально между ними, его не выгнали с «пятака». Третий гол: никак не помешали Михаил Пашнин и Станислав Гареев. Первый, вроде такой жесткий и силовой, а второму не гарантировано место в составе. Но полная свобода действий.

К Сергееву есть вопросы и по второй шайбе «драконов». Артем никак не помешал свободно входящему в зону Жильберу Брюле, он же просто откатился назад. Центральный нападающий «Ред Стар» отдал пас накатывающему Мэтью Майоне (защитник подключился в атаку вторым — задумайтесь об этом) и один из самых запоминающихся игроков обороны в КХЛ поразил ворота.

Фото: "Куньлунь Ред Стар"

Все 650 слов до этого описываются просто: пока у «СЮ» хромает организация игры и, в сущности, для ранней осени это нормальное явление. Разумеется, через месяц такие потери Ларсена и Умарка, приводящие к быстрым контратакам, должны быть исключены. И все же уже можно официально критиковать, ведь есть за что.

Прессинг «Куньлуня» замедлил «Салават»

Перейдем к статистическим показателям.

«Салават» чаще промахивается, чем попадает по воротам. Да, на один бросок, но не должно быть даже одного броска. 34 в створ, 35 мимо — что это? Спешка? Вроде нетипично для Уфы. Низкий уровень бросающих? Да ну, бросьте (оцените каламбур). Выдвинем и разовьем далее гипотезу об оказываемом на игроков давлении.

«Бело-зеленым» пока тяжело играть в одном темпе весь матч и преодолевать сопротивление соперника. Частично это тоже объяснимо высоким и злым прессингом хозяев в два игрока. Кстати, интересно отметить, как возрастание броскового давления часто совпадало с голами.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 СЮ 3 3 12 13 16 18 18 20 20 26 29 31 34 КРС 3 8 9 12 14 16 18 21 22 24 24 25 27 Разница БВ 0 -5 3 1 2 2 0 -1 -2 2 5 6 7 БВ СЮ за отрезок 3 0 9 1 3 2 0 2 0 6 3 2 3 БВ КРС за отрезок 3 5 1 3 2 2 2 3 1 2 0 1 2 Разница БВ за отрезок 0 -5 8 -2 1 0 -2 -1 -1 4 3 1 1 Голы СЮ за отрезок 1 1 1 Голы КРС за отрезок 1 1 1 %БВ СЮ за отрезок 33,33% 16,67% 33,33% %БВ КРС за отрезок 20% 50% 33,33%

Фото: Азамат Шавлуков, Медиакорсеть

Центральные нападающие хорошо играли в чужой зоне, но плохо — в своей и в средней. Нещадно критикуемый нами весь прошлый сезон Петр Хохряков не выиграл вообще ни одного (!) вбрасывания за матч. Учитывая, что как раз ему чаще других и играть в своей зоне, это проблема. Сегодня «Ред Стар» лишь дважды бросали сразу после успеха на точке, но это может стать началом тренда и излюбленным приемом соперников.

СЮ КРС %СЮ Зона атаки 16 10 61,54% Средняя зона 12 13 48,00% Зона защиты 4 11 26,67% 5 на 5 19 20 48,72% В целом 32 34 48,48%

Фото: Азамат Шавлуков, Медиакорсеть

Прессинг - это не только возможность начать свою атаку, но и помешать чужой. Команда Курта Фрейзера успешно это продемонстрировала. В общей сложности дружина из Поднебесной использовала почти 57% шансов сыграть в чужой зоне против примерно 51% у «СЮ». Также пекинцы чаще бросали в створ за минуту в атаке и лучше производили вброс. И все это при отставании по Corsi и времени в атаке (на шесть минут), то есть хозяева бережнее относятся к шайбе и лучше ее контролируют.

СЮ КРС Corsi 52 40 Corsi for, % 56,52% 43,48% Голы 5 на 5 2 1 Броски в створ 5 на 5 16 18 Точность 5 на 5, % 12,50% 5,56% PDO, % 106,94% 93,06% Броски мимо створа (БМ) 35 19 Броски в створ (БВ) 34 27 Доля БВ в общем числе бросков 49,28% 58,70% БВ за минуту в атаке 1,872 2,231 Блокшоты за минуту в защите 0,661 0,991 БВ после выигранного вбрасывания 5 на 5 0 2 БВ со входа в зону 5 на 5 8 5 БВ защитников 4 5 Пробросы 1 1 Вход в зону через раскат (владение) 5 на 5 28 29 Брак при раскате 5 на 5 15 15 Успешный раскат, % 65,12% 65,91% Вброс в зону 5 на 5 2 6 Брак при вбросе 5 на 5 9 9 Успешный вброс, % 18,18% 40,00% Раскат+вброс 5 на 5 30 35 Доля использования раската 5 на 5, % 93,33% 82,86% Раскат+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 с учетом отбора 40 41 Раскат+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 78 72 Использованные смены в атаке, % 51,28% 56,94%

Если «Салават» сумеет перенести все лучшее из первого матча на вторую встречу, то шансы на победу возрастут. «Куньлунь» большую часть матча играл по заданию, провалившись лишь под возросшим давлением в третьем периоде, однако в целом был довольно прост и не делал ничего экстраординарного. Если бы «Ред Стар» выиграли 3:1 или 3:2, был бы совсем другой разговор.

Таким образом ключевыми темами завтрашнего матча должны стать:

игра в большинстве и состав первой спецбригады;

взаимопонимание Маннинена с партнерами;

дебют Евгения Лисовца и начало сравнениям с Филиппом Ларсеном;

забросит ли «Салават» первым (летом это было проблемой).

Начался регулярный сезон - время, когда каждый матч закладывает кирпичик в фундамент чемпионской команды. В каждом матче взыскательная башкирская публика вправе требовать прогресса.