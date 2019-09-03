«Салават» начал с поражения: «Куньлунь» был лучше в прессинге и в большинстве
Анализ первой игры «юлаевцев» в сезоне.
Сначала хорошие новости
Популярное клише из интервью «Надо играть все 60 минут» вполне уместно для описания первого матча «юлаевцев» в сезоне. Уфимцам удалось отыграться с 1:3, однако большую часть времени матч был несодержательным. Возможно, позднее «включение» связано с непростым перелетом из Уфы и пересадкой в Новосибирске. Тем не менее уфимцы обладают большей глубиной состава и уровнем исполнителей.
Локальный спортивный подвиг удался усилиями не только первого звена, оно как раз-таки моментами выпадало из игры. Наконец, удалось увидеть в силовой игре Михаила Пашнина (7 хитов за матч, включая 3 в третьем периоде) и от его приемов была польза в отборе. Силовой прием должен иметь смысл. Несколько раз успешно встретили соперников в своей зоне. Стали лучше и быстрее пасы в средней зоне.
Теему Хартикайнен снова включил режим героя, как и подобает живой легенде уфимского хоккея. Это именно что самостоятельный гол, редкий игрок способен так выкатиться из-за ворот и эталонно бросить. Без первого звена уфимцам почти не победить. Не все ладится у Линуса Умарка и Сакари Маннинена, но в Теему нет никаких сомнений, это Мистер Надежность.
Вторая тройка сыграла полезно: Дмитрий Кугрышев забросил в большинстве, у Никиты Сошникова 1+1 (и один буллит из двух), у Александра Бурмистрова 52,38% успеха на вбрасываниях (но 4 минуты штрафа). Сошников давно не играл, для него очень важно быстро влиться в игру. Пока все хорошо: без обрезов, движение хорошее, взаимопонимание с партнерами, похоже, есть.
Маннинен теряется при игре 5 на 4
Одновременно всплывают темы игры «юлаевцев» в большинстве и роли Сакари Маннинена в первой тройке — по сути, первое звено Уфы равносильно первой же спецбригаде реализации «лишнего». Команда Николая Цулыгина пробует новую модель: стало больше возвратных передач, возросла скорость, более деятельным на синей линии стал Филипп Ларсен. Но эта спецбригада не забросила, а в целом розыгрыш пока неэффективен — 1 успех в 6 попытках, и то гол Кугрышева - это явно не ситуация общего положения.
Маннинена бьют на центральном пятаке. Сакари «технарь», этот игрок, скорее, для созидания, чем для завершения. Игра в КХЛ становится постепенно более быстрой и агрессивной, таким «художникам» становится тяжелее. Сакари при игре 5 на 4 не находит себе места, ему тяжело подобраться к «пятаку», а функции дирижера давно и успешно исполняет Линус Умарк.
Как вариант — в первой спецбригаде можно задействовать Александра Кадейкина, этот ход уже использовался в предпоследнем матче лета с «Автомобилистом». Почему?
- Он хорош на вбрасываниях. Тем удивительнее его скромные 16 смен за первый китайский матч. Меньше номера 78 играли лишь три игрока, включая "лимитчика" Шакира Мухамадуллина.
- У Кадейкина быстрое и устойчивое катание. Выиграв "точку", ему будет легко занять место перед воротами.
- В нем 195 см роста. Он выше Маннинена на четверть метра.
Можно заменить им не Маннинена, а Петра Хохрякова. Тогда удастся и разнообразить розыгрыш и продолжить наигрывать легионеров вместе. Хохряков хорош в контратаках, у него высокая скорость (четвертый самый быстрый «юлаевец» матча, максимальный разгон 32,54 км/ч), однако, пока неясно, для чего он в пятерке большинства.
Полноценный дебют Амирова
Вторая спецбригада была составлена из второй же тройки, Артема Сергеева и Родиона Амирова. Конечно, 17-летний нападающий (теперь он играет под номером 27, принадлежавшим Игорю Григоренко) заслужил особое внимание.
При розыгрыше он располагался на краю, периодически смещаясь в центр и участвовал в отборе. Всего в игре у него 12:26 игрового времени, целых 4 броска в створ, блокшот и 3 хита. Среди нападающих он уступил по времени в атаке лишь топ-6. Отметим самостоятельный вход в зону атаки по флангу, увенчавшийся приличным броском в створ (начало третьего периода). Буллит Амирова получился простым и Джереми Смит парировал его легко. Дебют можно признать добротным.
Защитники проиграли «пятак»
Что же в матче не получилось? Прежде всего, уфимцы слабо сыграли на своем пятаке в меньшинстве, в остальном все неплохо, хотя блокшотов маловато. Просто сравните первый и третий голы «драконов», они же как под копирку. В обоих случаях центрфорвард «Куньлуня» Адам Крэкнелл настолько вольготно чувствует себя перед воротами Юхи Метсолы, что может открыть магазин «Сяоми» и никто ему не помешает.
Серьезно, как вообще так вышло? Первый гол: на льду Григорий Панин и Артем Сергеев, игроки из двух первых пар и просто одни из самых физически мощных игроков команды. Крэкнелл был буквально между ними, его не выгнали с «пятака». Третий гол: никак не помешали Михаил Пашнин и Станислав Гареев. Первый, вроде такой жесткий и силовой, а второму не гарантировано место в составе. Но полная свобода действий.
К Сергееву есть вопросы и по второй шайбе «драконов». Артем никак не помешал свободно входящему в зону Жильберу Брюле, он же просто откатился назад. Центральный нападающий «Ред Стар» отдал пас накатывающему Мэтью Майоне (защитник подключился в атаку вторым — задумайтесь об этом) и один из самых запоминающихся игроков обороны в КХЛ поразил ворота.
Все 650 слов до этого описываются просто: пока у «СЮ» хромает организация игры и, в сущности, для ранней осени это нормальное явление. Разумеется, через месяц такие потери Ларсена и Умарка, приводящие к быстрым контратакам, должны быть исключены. И все же уже можно официально критиковать, ведь есть за что.
Прессинг «Куньлуня» замедлил «Салават»
Перейдем к статистическим показателям.
«Салават» чаще промахивается, чем попадает по воротам. Да, на один бросок, но не должно быть даже одного броска. 34 в створ, 35 мимо — что это? Спешка? Вроде нетипично для Уфы. Низкий уровень бросающих? Да ну, бросьте (оцените каламбур). Выдвинем и разовьем далее гипотезу об оказываемом на игроков давлении.
«Бело-зеленым» пока тяжело играть в одном темпе весь матч и преодолевать сопротивление соперника. Частично это тоже объяснимо высоким и злым прессингом хозяев в два игрока. Кстати, интересно отметить, как возрастание броскового давления часто совпадало с голами.
|5
|10
|15
|20
|25
|30
|35
|40
|45
|50
|55
|60
|65
|СЮ
|3
|3
|12
|13
|16
|18
|18
|20
|20
|26
|29
|31
|34
|КРС
|3
|8
|9
|12
|14
|16
|18
|21
|22
|24
|24
|25
|27
|Разница БВ
|0
|-5
|3
|1
|2
|2
|0
|-1
|-2
|2
|5
|6
|7
|БВ СЮ за отрезок
|3
|0
|9
|1
|3
|2
|0
|2
|0
|6
|3
|2
|3
|БВ КРС за отрезок
|3
|5
|1
|3
|2
|2
|2
|3
|1
|2
|0
|1
|2
|Разница БВ за отрезок
|0
|-5
|8
|-2
|1
|0
|-2
|-1
|-1
|4
|3
|1
|1
|Голы СЮ за отрезок
|1
|1
|1
|Голы КРС за отрезок
|1
|1
|1
|%БВ СЮ за отрезок
|33,33%
|16,67%
|33,33%
|%БВ КРС за отрезок
|20%
|50%
|33,33%
Центральные нападающие хорошо играли в чужой зоне, но плохо — в своей и в средней. Нещадно критикуемый нами весь прошлый сезон Петр Хохряков не выиграл вообще ни одного (!) вбрасывания за матч. Учитывая, что как раз ему чаще других и играть в своей зоне, это проблема. Сегодня «Ред Стар» лишь дважды бросали сразу после успеха на точке, но это может стать началом тренда и излюбленным приемом соперников.
|СЮ
|КРС
|%СЮ
|Зона атаки
|16
|10
|61,54%
|Средняя зона
|12
|13
|48,00%
|Зона защиты
|4
|11
|26,67%
|5 на 5
|19
|20
|48,72%
|В целом
|32
|34
|48,48%
Прессинг - это не только возможность начать свою атаку, но и помешать чужой. Команда Курта Фрейзера успешно это продемонстрировала. В общей сложности дружина из Поднебесной использовала почти 57% шансов сыграть в чужой зоне против примерно 51% у «СЮ». Также пекинцы чаще бросали в створ за минуту в атаке и лучше производили вброс. И все это при отставании по Corsi и времени в атаке (на шесть минут), то есть хозяева бережнее относятся к шайбе и лучше ее контролируют.
|СЮ
|КРС
|Corsi
|52
|40
|Corsi for, %
|56,52%
|43,48%
|Голы 5 на 5
|2
|1
|Броски в створ 5 на 5
|16
|18
|Точность 5 на 5, %
|12,50%
|5,56%
|PDO, %
|106,94%
|93,06%
|Броски мимо створа (БМ)
|35
|19
|Броски в створ (БВ)
|34
|27
|Доля БВ в общем числе бросков
|49,28%
|58,70%
|БВ за минуту в атаке
|1,872
|2,231
|Блокшоты за минуту в защите
|0,661
|0,991
|БВ после выигранного вбрасывания 5 на 5
|0
|2
|БВ со входа в зону 5 на 5
|8
|5
|БВ защитников
|4
|5
|Пробросы
|1
|1
|Вход в зону через раскат (владение) 5 на 5
|28
|29
|Брак при раскате 5 на 5
|15
|15
|Успешный раскат, %
|65,12%
|65,91%
|Вброс в зону 5 на 5
|2
|6
|Брак при вбросе 5 на 5
|9
|9
|Успешный вброс, %
|18,18%
|40,00%
|Раскат+вброс 5 на 5
|30
|35
|Доля использования раската 5 на 5, %
|93,33%
|82,86%
|Раскат+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 с учетом отбора
|40
|41
|Раскат+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|78
|72
|Использованные смены в атаке, %
|51,28%
|56,94%
Если «Салават» сумеет перенести все лучшее из первого матча на вторую встречу, то шансы на победу возрастут. «Куньлунь» большую часть матча играл по заданию, провалившись лишь под возросшим давлением в третьем периоде, однако в целом был довольно прост и не делал ничего экстраординарного. Если бы «Ред Стар» выиграли 3:1 или 3:2, был бы совсем другой разговор.
Таким образом ключевыми темами завтрашнего матча должны стать:
- игра в большинстве и состав первой спецбригады;
- взаимопонимание Маннинена с партнерами;
- дебют Евгения Лисовца и начало сравнениям с Филиппом Ларсеном;
- забросит ли «Салават» первым (летом это было проблемой).
Начался регулярный сезон - время, когда каждый матч закладывает кирпичик в фундамент чемпионской команды. В каждом матче взыскательная башкирская публика вправе требовать прогресса.
Следующий матч: 4 сентября, 16:30, «Куньлунь Ред Стар» — «Салават Юлаев». Прямые трансляции КХЛ ТВ, КХЛ ТВ HD, БСТ.