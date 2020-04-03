«Салават Юлаев»: большой итог хоккейного сезона 19/20

Краткие командные результаты

*29 побед (по 2 очка), 23 поражения в основное время (без очков), 10 поражений в овертайме, по буллитам (по одному очку).

Фото: «Салават Юлаев»

Краткие результаты игроков (РЧ, КГ)

Лучший бомбардир и ассистент в РЧ (12+42 в 59 играх) и в КГ (1+11 в 6 играх*): Линус Умарк

Лучшие снайперы: Никита Сошников (27 шайб в 58 играх) в РЧ, Теему Хартикайнен (5 в 6**) в КГ

Самые полезные: Дмитрий Кугрышев (+21 в 58 играх) в РЧ, Линус Умарк (+7) в КГ

Максимум штрафа в РЧ (61 минута в 46 играх) и в КГ (16 в 6 играх): Григорий Панин

(61 минута в 46 играх) и в (16 в 6 играх): Григорий Панин Максимум силовых приемов в РЧ (174 в 54 играх*) и в КГ (21 в 6 играх*): Михаил Пашнин

(174 в 54 играх*) и в (21 в 6 играх*): Михаил Пашнин Максимум блокированных бросков в РЧ (72 в 51 игре) и в КГ (11 в 6 играх): Павел Коледов

(72 в 51 игре) и в (11 в 6 играх): Павел Коледов Лучший по вбрасываниям в РЧ (59,4% в 59 играх) и в КГ (75% в 6 играх*): Александр Кадейкин

*первое место в лиге

**делит первое место в лиге

Саммари сезона

Сезон вышел очень разным и противоречивым — перед плей-офф был полугодовой вынос мозга болельщику. Какой месяц регулярного сезона не взять — победы и поражения там почти чередуются с небольшим перевесом в проигрыши. За весь чемпионат команда одержала лишь одну трехматчевую серию побед: домашний разгром минского «Динамо» 9:1 продолжился после Евротура выездными победами в Риге (2:1ОТ) и над ЦСКА (5:2).

В первые 17 игр «регулярки» клуб мучился при игре в большинстве. Перед встречей с «Витязем» был 1 гол за 30 попыток. За этот отрезок реализация составляла около 4-5%, что было могло стать антирекордом КХЛ. Как такового тактического перелома не настало, разве что выросло число бросков и первая спецбригада стала играть около полутора минут. Доверие легионерам и Сошникову оправдалось.

Фото: «Салават Юлаев»

В «регулярке» не слишком вышла игра против лидеров: одержано лишь 5 побед с топ-4 Запада и Востока. Справедливости ради, 12 из 19 поражений — в один гол, из них 6 — в овертайме или по буллитам. Все же это тренд.

Игра по буллитам никогда не была сильной стороной «юлаевцев». «Буллитное проклятие» сохранилось — уфимцы выиграли только 1 из 9 серий (11 октября в Нижнем Новгороде). Пожалуй, самым досадным буллитным поражением стало пятое «Зеленое дерби».

Есть мнение, что буллиты это ерунда, ибо их нет в плей-офф. Я не согласен. Во-первых, штрафной бросок возможен и в плей-офф и у тебя должен быть игрок, который попадет. Во-вторых, это недобор очков. Команда Николая Цулыгина в январе балансировала на опасной грани непопадания в топ-8.

Зачастую Уфа пропускала первой и весьма рано, приходилось отыгрываться. Иногда получалось, самый яркий пример — гостевая встреча со «Спартаком» (4:2 с 0:2). Бывало, что так удавалось переводить встречу в овертайм. Например, за 4 секунды до конца забили дома «Авангарду» 22 октября (1:2Б). В желании спастись команду было не упрекнуть.

Еще одной проблемой «регулярки» были гостевые встречи (игрокам было #лучшедома до того, как это стало мейнстримом), по победам в которых был установлен новый клубный антирекорд. Начиная с гостевого матча с «Торпедо» с этим пробовали бороться более пассивной и скупой игрой в своей зоне, отдавая инициативу сопернику, однако в декабре от этого отошли.

«СЮ» не изменил размер площадки, в отличие от большинства команд (почему — один из вопросов, не прозвучавший на итоговой пресс-конференции). Все же я не ищу тут сильной связи с игрой на выезде. Сезон был синусоидальный и так, на выезде, тем более, в дивизионе Чернышева тяжелее.

Фото: «Салават Юлаев»

В плей-офф команда не преображалась, действительно большой шаг сделали именно легионеры и в первую очередь Линус Умарк, ставший рекордсменом Кубка Гагарина по очкам за первый раунд. В плей-офф тоже были ненужные удаления и индивидуальные ошибки, а Юха Метсола, исключая шестой матч, сыграл ниже своих возможностей. Не было ни огромного числа блокшотов, не было особых попыток наложения.

Это все еще была лучшая возможная игра команда умноженная на шведско-финский коэффициент и «инстинкт убийцы». Лишь дилетант будет однозначно оценивать хоккей только по результату. В отдельных встречах (например, на выезде с «Сочи» или дома со «Спартаком») тренерский штаб был пассивен и не перестраивал игру. Иногда казалось, что они не знают, что делать и отдают все на откуп легионерам и Сошникову или Кугрышеву.

Фото: ХК «Локомотив»

Тотальной беспомощности не было, порой была паника и непонимание, что делать в следующий момент. Все это у «СЮ» сохранялось и в сезоне 18/19, и перешло в 19/20. Ни игроки, ни сам Николай Цулыгин конкретно не объясняют такой контраст между плей-офф и «регуляркой». Явно виден лишь рост легионеров и, пожалуй, Дмитрия Кугрышева. Поэтому до сих пор непонятно, что Цулыгин за тренер.

Если говорить про успехи тренеров, главный — создание тройки Кадейкина, которую мы позитивно оценили выше. Главная претензия — стабильность и зрелищность игры. Признайте — вы любите Умарка по старой памяти. Но часто ли он или другие принимали решения подобные этому? Хоккей зачастую был весьма серым и простым, а надежной и четкой обороны как не было, так и нет.

Будет неправильно заявить, что это «Авангард» проиграл, а не «юлаевцы» выиграли. Однако, «ястребы» действительно оказались неожиданно зажаты схемами, а Игорь Бобков сплоховал, как бы не защищали его Боб Хартли и одноклубники. Это не проблемы «Салавата», однако, это тоже фактор. Так же люди говорили в прошлом году про недостаток физики в финале Востока.

Я лишь прошу не возвеличивать излишне реванш и помнить хотя бы о примере Ильи Воробьева и Игоря Захаркина, которых очень быстро перестали носить на руках, стоило им лишиться нескольких игроков и заложенного предшественниками фундамента.

Это действительно хороший реванш и справедливая победа. Не более и не менее. Продолжилась ли бы сказка в серии с «Ак Барсом» или нет — спекуляции. Я думаю, системный хоккей казанцев оказался бы как минимум трудной преградой, как максимум — билетом на выход. Система всегда выше куража.

Фото: «Салават Юлаев»

Кубок Шпенглера

Зачем «СЮ» поехал в Швейцарию? Позориться? Одни коллеги пишут, что КХЛ отправила клуб в Давос в добровольно-принудительном порядке, другие — организация сама этого хотела. Так или иначе, половину основы вообще отправили домой после выставочного матча с «Ак Барсом» (4:3ОТ).

В итоге в среднегорье играл «полуторный» состав, из новичков которого особенно некого было выделить. Были проиграны все три матча (1:4 с «Амбри-Пиоттой», 3:4 с ТПС, 2:3 с «Оцеларжи»). Большую часть времени на льду был неуправляемый тренерами бардак и даже более опытный Сергеев и Лисовец порой допускали детские ошибки. За весь турнир можно отметить только Гиматова и Сошникова и где-то минут 40 достойного хоккея за три встречи.

На данный момент единственная польза от турнира: в следующем сезоне у тренерского штаба будет чуть больше информации об игроках резерва. Если полностью укомплектовать состав не удастся, то без помощи из ВХЛ и МХЛ не обойтись.

Фото: «Салават Юлаев»

Персоналии: позитив

Связка Линуса Умарка и Теему Хартикайнена — однозначно лучшие игроки команды за последние пять сезонов. Быстры, мобильны, постоянно сменяются, видят друг друга, стабильны. В «регулярке» у Харти был один четырехматчевый период без очков и один пятиматчевый — единственные слепые пятна. В остальном это надежное оружие даже с учетом постоянных провалов и обрезов Умарка в зоне атаки и дурацких удалений — швед это обычно компенсирует.

Выделим звено Александра Кадейкина — девятого центра «регулярки» по вбрасываниям и первого в плей-офф. 78-й за два сезона стал классным оборонительным нападающим, способным иногда помочь нападению. По одну сторону от него более разрушительный и жесткий Владимир Жарков, по другую — более атакующий и бросающий Дмитрий Кугрышев, чьи две последние шайбы клуб запостил около 9000 раз за неделю.

Стоит отметить прогресс Павла Коледова: он стал более аккуратным и самоотверженным. Летом было неочевидно, что он вообще будет играть постоянно. Период после ноября удался Григорию Панину: он куда меньше удалялся (был период из 7 игр с удалениями) и стал лучше «зачищать» зону. Не все в 34 года так могут.

Фото: «Салават Юлаев»

Персоналии: негатив

От Александра Бурмистрова при обмене я ждал гораздо большего. Постоянные шансы во втором сочетании, много времени в большинстве, даже нашивка ассистента, однако, номер 69 нередко ошибался в чужой зоне, отказался от силовой игры и не дотянул до 50% выигранных вбрасываний. Сезоны 13/14 и 14/15 остаются лучшими в его карьере.

Не получив изначально игровое время в привычном объеме, сбавили нападающие 3-4 звеньев Вячеслав Солодухин, Максим Майоров и Петр Хохряков. По -8 у защитников Алексея Семенова и Захара Арзамасцева. Если Семенову уже 38 лет, то второй способен на большее.

Фото: «Салават Юлаев»

Новички

Никита Сошников был как наиболее интригующей, так и наиболее рискованной персоной среди новобранцев. Техничный и многогранный нападающий, но измучен сотрясениями. Вплоть до матча с «Сочи» в феврале о проблемах со здоровьем не вспоминали, а потом он выбыл как назло перед плей-офф.

Сошников стал третьим снайпером «регулярки» — 27+21, хотя сложностей хватало. Игра в обороне иногда оставляла желать лучшего — порой он мог помешать сопернику, сделав пару шагов, но то ли терялся, то ли ждал партнеров. У него был 13-матчевый отрезок без шайб. Наконец — в ворота клубов из топ-4 конференций отправил лишь 5 шайб в 19 встречах, включая хет-трик против СКА.

Сакари Маннинен начинал очень неважно и в целом оставил смутное впечатление. Он было мало задействован в большинстве с шайбой, его часто били, он мало созидал и в целом поначалу не понимал, что делать с другими легионерами. Василий Чижов презентовал Сакари как снайпера, но ему понадобилось 15 матчей на первый гол. В сентябре он почти всегда бросал 1-2 раза за матч, но постепенно стал активнее и набрался уверенности.

В целом, впрочем, он смотрелся слабее, чем за «Йокерит». Возможно, не было привычно, однако, это не объясняет ухудшение процента выигранных вбрасываний (с 52,5% до 47,7% в «регулярке», с 50% до 42,6% в плей-офф). В новом сезоне Маннинен будет больше играть с шайбой (потому что уехал единоличник Умарк). Возможно, раскроется.

Владислав Картаев провел больше игр, чем в последние три сезона, но набрал меньше очков. В принципе, от этого можно отмахнуться, ведь он был игроком меньшинства. Но меньшинство было у «СЮ» очень так себе плюс Картаев едва достиг показателя в 50% выигранных вбрасываний. Для центра, выходящего 4 на 5 это мало.

Фото: «Салават Юлаев»

Михаил Пашнин в Уфе стал больше подключаться к атакам и самостоятельно проходить чужую синюю, что немало удивляло тех, кто привык его видеть в ЦСКА. Силовые в своей зоне были ценны в отборе шайбы, он играл в меньшинстве, но нередко ловил и ненужные удаления на эмоциях и порой не успевал за соперником. Он простой игрок и ясно, почему ЦСКА с ним расстался. Я не скажу, что мне понравилась его игра. Однако, для современной КХЛ это сравнительно хороший уровень.

Евгений Лисовец оказался не к месту — тренеры не знали, как его использовать, он не делал того, к чему привык в Минске, просело как среднее игровое время, так и число встреч. У него контракт до 2021-го года и в этом для клуба плюс, ибо на рынке непростая ситуация. Но плюс, по сути, единственный.

Селекция получилась с массой оговорок и «вдруг выстрелит в следующем сезоне». В Уфе слишком большая надежда на уровень игроков, но это как вместо салата есть овощи, уксус и майонез отдельно. Уровень игроков неплохой, однако, никто не сыграл однозначно здорово, как Хартикайнен, допустим. На пятерку оценивает себя только сам Василий Чижов.

У «Барыса» и «Сибири» более скромные бюджеты и составы, но они играют более ровно, порой весело. Считаю Андрея Скабелку и Николая Заварухина лучшими тренерами сезона. Конечно, у «Барыса» нет лимита на легионеров, но есть ведь и «Ак Барс» с «Динамо», которые и игроков средней руки подтянули, и именитых. И в обоих случаях это управляемые и мощные коллективы.

Фото: «Салават Юлаев»

Молодежь

Шакир Мухамадуллин, 18 лет, защитник: в РЧ 27 игр, 0+1, -1, 3:07 за матч, в КГ 2 игры, 3:12

Александр Пашин, 17 лет: нападающий, 1 матч, -1, 4:20

Данил Алалыкин, 19 лет, нападающий: 5 игр, 1+0, +1, 3:42

Родион Амиров, 18 лет, нападающий: 21 игра, 0+2, -2, 4 минуты штрафа, 9:53 за матч

Даниил Башкиров, 18 лет, нападающий: в РЧ 12 игр, 0+1, 5:28, в КГ 6 игр, -1, 2 минуты штрафа, 5:10

Лишь в 6 из 27 сыгранных матчей Шакир Мухамадуллин провел на льду хотя бы 5 минут, хотя для 18 лет это неплохо. Успел нарушить российско-армянские отношения, принес «юниорке» победу на Кубке Вызова и в целом не портил каши. Ждем прогресса в жесткости и катании. Он может пробиться в состав.

Пашин и Алалыкин сыграли мало, чтобы сказать много. Алалыкина воспитывал Борис Тимофеев и он сумел забросить в дебюте — пока ограничимся этим и подождем больше матчей.

Родион Амиров получил массу шансов и иной раз партнеры конкретно играли на него. Он может быстро проходить среднюю, бросать сходу и открываться под бросок, однако, пока впечатления скомканные. Два. Забивал лишь на предсезонке и на КШ. Первый ассист вторичный, второй тоже, но содержательный.

Даниил Башкиров запомнился своей обводкой в матче с рижским «Динамо», после чего забил Эдуард Гиматов. Это, впрочем, не делает его главным конкурентом Амирова за место в составе, однако, это технически круче всех действий Родиона. Несмотря на фамилию, Башкиров из Тюмени.

В одном из следующих материалов мы поговорим об игроках, которые могли быть в этом списке, но не получили шанса.

Фото: «Салават Юлаев»

Окончание контрактов: кто нужен, кто нет

Игрок Возраст Амплуа И Ш А ± Штр И (КГ) Ш А ± Штр Арзамасцев 27 З 53 4 6 -8 12 6 0 2 0 2 Коледов 25 З 51 2 5 5 12 6 0 0 -3 0 Пашнин 30 З 54 2 8 9 59 6 0 2 2 10 Сергеев 26 З 53 2 7 3 23 6 0 0 2 2 Семёнов 38 З 37 1 4 -8 43 4 -2 2 Бурмистров 28 Ц 58 6 12 -6 28 6 1 1 -3 2 Кадейкин 26 Ц 59 11 18 20 49 6 3 4 6 Картаев 28 Ц 52 6 2 26 6 1 -2 Крикунов 36 ПН 10 2 3 4 4 5 2 -3 4 Кручинин 28 Ц/ЛН 9 1 1 -3 - - - - - Майоров 31 ПН/ЛН 40 3 2 -5 7 2 1 Хохряков 30 Ц/ПН 45 3 5 4 5 3 Кареев 25 В 18 6 побед 91,8% ОБ КН 2,3 1 шатаут 2 (заменял) 92,9% ОБ КН 1,23

В этом списке слишком много защитников и центральных — представителей наиболее дефицитных амплуа в России. Рынок бедный, рубль слабый, потолок зарплат наконец утвердили. Хоккеисты смогут выбирать и закидать их мешками с деньгами будет трудно.

Павел Коледов и Александр Кадейкин — два игрока, которых надо пытаться сохранить. За два сезона они стали сильнее и выросли в цене. Оба являются ограниченно свободными агентами и это упрощает задачу руководству клуба.

На днях СМИ сообщали об интересе «Детройта» к Кадейкину: утверждалось, что игрок не расписывается с «СЮ» из-за неясности продолжения сезона в НХЛ и начала нового. 2 апреля была новость о том, что соглашение к «крыльями» достигнуто. Сам центральный говорит лишь о диалоге.

Фото: «Салават Юлаев»

Александру 26 лет и он топовый ролевик. Возможно, будет таким и через 2-3 года, но «Ред Уингз» пропадут с радаров. В НХЛ никто не гоняется за игроками, не обещают места в основе. Тебе предлагают шанс, могут помочь с бытом. Не более. Кадейкин должен рискнуть. Он всегда успеет вернуться.

Для башкирской же организации это станет ударом. Кадейкина заменить труднее, чем Умарка. На ум сразу приходит Сергей Андронов, однако, ему 30 лет и контракт с ЦСКА действует еще два года.

Не исключаю, клубу стоит попытаться обменять права на Кадейкина, когда станет ясно, что он не планирует возвращаться, потому что центральные будут нужны позарез и их либо покупать, либо пробовать кого-то из «Тороса» и «Толпара». Поездка на Кубок Шпенглера «полуторным составом» не выявила людей, готовых к высшему уровню. Так что активы нужны.

Противоречивый сезон у Захара Арзамасцева, однако, этот защитник все еще способен подключиться в атаке и сам допустил не так много голевых ошибок. Он достаточно универсален, а еще он не легионер. Избавляться от него рискованно. Как минимум он может стать активом для обмена. Я бы дал годичный контракт.

Фото: «Салават Юлаев»

Схожая ситуация и у Артема Сергеева. Его контракт стал одной из самых громких тем прошлого межсезонья, он немало ошибается, однако, все равно лучше с ним, чем без него. На крайний случай и он может быть обменян. «Спорт-Экспресс» пишет, что им интересуется «Флорида». Зачем — хороший вопрос. Артему еще рано в НХЛ, а КХЛ даже с упавшим уровнем пока лучше АХЛ. Хотя бы по финансам.

Алексей Семенов и Александр Бурмистров не должны быть в приоритете у «Салавата». Первому 38 лет, он медленный и порой просто не успевает. Второго мы ругали весь сезон и мне не хочется повторяться в новом чемпионате. На рынке не такое уж и безрыбье, чтобы цепляться за Семенова. Ефим Гуркин, Егор Мартынов, Роман Рукавишников — кандидаты навскидку.

Бурмистрову точно «Спасибо за игру» и так далее. Может, Дмитрий Квартальнов сумеет воскресить участника обмена, стоившего организации двух молодых игроков. С Уфы хватит. В нашей жизни и так слишком много Александра Петрова, мы его лицо еще и на льду видим.

Фото: «Салават Юлаев»

По сообщению коллег, Владислав Картаев уже разжился двухлетним контрактом на общую сумму 75 миллионов рублей. Это неадекватные деньги и слишком большой срок для парня, не всегда попадающего в состав. Возможно, им уже решили заменять Бурмистрова во втором сочетании. Я считаю это лишними тратами.

Алексей Кручинин и Илья Крикунов появились в составе как заплатки для травмированного состава и с обоими можно безболезненно остаться. Первого можно вернуть Анвару Гатиятулину (в СКА же играть некому). У Крикунова, казалось бы, добротная статистика, только ему 36 лет и в «регулярке» 3 из 5 баллов он набрал в одном матче.

Максим Майоров почему-то превратился в резервиста и предсказуемо сдал. На пике это самый универсальный нападающий команды. Большинство, меньшинство, бегать, ложиться под шайбу — что надо, то и сделает. Я бы продлил с ним контракт на один сезон. Команде нужны те, кто умеют контратаковать в одиночку.

Говоря о центральных, всегда разговор надо начинать с вбрасываний — фундаментального компонента игры, который клуб очень зря игнорирует. Петр Хохряков очень плох на точке (40,1% в «регулярке). В остальном он действительно весьма неплох для контратак, разрушения, борьбы у борта.

Сейчас центров меньше, чем лука в «Монетке». В «Салавате» здорового человека скауты давно подобрали список приоритетных кандидатов и альтернатив хотя бы на сделку, но мы же все понимаем, поэтому уже ждем официального объявления о соглашении.

Еще в идеале разрушению и прочему хоккейному ремеслу обучают в школе и вертикали, а потом этих ребят постепенно подводят к составу. Но у «СЮ» вертикаль существует только за счет редких приличных годов и индивидуально одаренных «шайбистов». Система в целом не работает и в эру потолка зарплат это беда.

«Динамо», «Локомотив», «Ак Барс» и даже ЦСКА готовы закрывать доморощенными игроками хотя бы часть позиций, для «Салавата» это риск. Сейчас как раз есть приличные юниоры, но на часть из них клуб уже наплевал. Впрочем, об этом в следующий раз.

Фото: «Салават Юлаев»

Наконец, Андрей Кареев, игрок, которому я сочувствую больше всего и некоторые промахи связываю с эмоциональной подготовкой к играм. При живом Юхе Метсоле он расти не будет — финну дадут минимум 75% матчей «регулярки» и весь плей-офф и это будет логично.

Вратарю нужна практика и вызова. Для него самого будет лучше побиться за место первого номера там, где на нем заранее не ставят крест. Голкиперу сейчас 25 лет, а в Уфе играет 17-18 игр за «регулярку». Клубу при этом Андрей тоже нужен — у кого еще такой бэкап есть?

Я бы отпустил. В «Толпаре» и «Торосе» есть Дмитрий Брагинский с отличной статистикой, которая напрашивается на проверку в КХЛ. Кареев рискует засидеться. Есть «Нефтехимик», например, который сейчас только с одним Константином Барулиным, который не будет играть весь сезон. У Минска и «Сочи» тоже по вратарю, у «Витязя» один Петр Кочетков.

Если намечается хорошая сделка, стоит обсудить возможности обмена Вячеслава Солодухина и Евгения Лисовца. Первый стал мало попадать в составе, и так не был молод, лечит травму и, к сожалению, может постепенно превратиться из самоотверженного оборонительного нападающего в запасного.

Второй вообще не нашелся в Уфе. Мало времени, мало большинства, мало подключения к атаке. Его сильные стороны не использовались. Но повторимся — пока им можно закрывать позицию в составе, если еще и оживить. Плюс не легионер.

Заканчивая рассуждение об обменах, на всякий случай публикуем список худших защитников ВХЛ по показателю полезности:

Сергей Парфирьев, "Ценг Тоу", -30

Алексей Красно, "Ермак", -29

Владислав Лысенко, "Ценг Тоу", -23

Андрей Миронов, "Рязань", -21

Никита Громов, "Буран", -17

Фото: «Салават Юлаев»

Как теперь жить без Умарка

После ухода Линуса Умарка освободился пятый слот для иностранного игрока. Взять иностранца на одно из трех амплуа или не торопиться — четыре очевидных варианта решения задачи. У «Салавата» в этом сезоне единственным защитником-легионером был Филип Ларсен, по одному иностранному игроку обороны еще у 5 клубов, у девяти команд по два таких хоккеиста, у «Сочи» 3, у «Трактора», «Магнитки» и «Авто» таких нет. Иностранные клубы не берем в расчет.

Брать вратаря-легионера иррационально. Даже если Андрей Кареев не останется в организации, всегда есть Дмитрий Брагинский. На самом деле без разницы, Метсола все равно супер-основной. Два «импортных» кипера ни к чему.

Уход Умарка автоматически означает ослабление атаки. Вот вы что выбираете — усилить теперь оборону или максимально компенсировать потери впереди? Сложный выбор. Я выбираю защиту и мое сердце, наполненное любовью к таким передачам, кричит.

Линуса невозможно заменить — он такой один (ладно, вот еще моменты) Поэтому и пытаться не стоит. Очевидно, система игры обязана перестроиться в том числе и из-за сужения площадки: хоккей непременно станет более прямолинейным и вырастет роль быстрых контратак, вертикальных пасов и атак сходу вообще.

Никита Сошников, возможно, обретет одно звено на сезон. Он хорошо взаимодействовал с Манниненом, а от Хартикайнена нельзя отказываться. В этом сочетании Сакари наконец будет созидать и играть с шайбой. Он способен прибавить в сезоне 20/21 и сделать то, что не вышло в этом.

Роль защитников с хорошим катанием назад и отбором клюшкой вырастет, если предположить, что в КХЛ будет больше разрывов между линиями, выраженных в контратаках соперника 2 в 1 и 3 в 2. Вы же не думаете, что Григорий Панин продолжит молодеть, а Филип Ларсен интереса ради попробует кого-нибудь ударить?

Заканчиваются соглашения у пяти игроков обороны. Это важнее, чем фантазии о том, кем заменять Линуса. Вы можете позвать топ-игрока, убить платежку, а защищаться будет некем. Сейчас заканчиваются контракты у Михала Чайковски, Класа Дальбека, хотя бы Томми Кивисте. Непросто, но выбор есть. Главное — работать.

Фото: "Салават Юлаев"

Топ-10 сезона по версии Медиакорсети

14 сентября, «СЮ» — «Амур» 3:2. На последних секундах Арзамасцев помогает Метсоле, выбивая шайбу, летящую в ворота.

1 октября, «СЮ» -"Торпедо» 5:1. Ларсен и Умарк играют в «отдал-открылся» и раскачивают Линдбека.

18 ноября, «Авангард» — «СЮ» 4:1. Умарк от синей линии мягко посылает шайбу в ворота.

24 ноября, «СЮ» — «Ак Барс» 3:4Б. Арзамасцев подключается к широкой контратаке.

2 декабря, «СЮ» — «Йокерит» 2:3. Амиров, Кугрышев и Семенов красиво сравнивают счет.

5 декабря, «СЮ» — «Металлург» 1:2Б. Кугрышев выигрывает шайбу у борта, Кадейкин обыгрывает защиту.

23 декабря, «СЮ» — «Ак Барс» 4:3ОТ. Слепой пас Умарка, гол Гиматова в касание.

3 марта, «Авангард» — «СЮ» 2:3ОТ. Кугрышев сравнивает счет в серии броском с очень острого угла.

11 марта, «СЮ» — «Авангард» 4:1. Теннис от Маннинена.

11 марта, «СЮ» — «Авангард» 4:1. Майоров делает одной рукой лучший голевой пас в плей-офф.

Расширенный список (может потребоваться VPN).

Фото: "Салават Юлаев"

Что дальше?

Обычно сейчас планировались бы сборы и шоу для болельщиков, однако, из-за пандемии это затруднено. Варианты с переносом начала сезона 20/21 пока публично не обсуждались. КХЛ и клубам стоит рассчитывать как на худший вариант, так и на сокращенную «предсезонку» и поздний старт «регулярки».

Важный вопрос — контракты Николая Цулыгина и руководителей. На пост-сезонной пресс-конференции главный тренер, спортивный директор и генеральный директор встретили вопрос о своих контрактах нервными смешками — ничего не знают.

Скорее всего, власти Башкирии не будут проводить глубокий анализ сезона (особо никому не надо плюс вирус), а по инерции позволят работать дальше. О перспективах развития или регресса организации мы поговорим в следующий раз.

Несмотря на объем, всех тем в одном материале не охватить. Желающим ознакомиться с оценкой каждого игрока и селекционного решения, обсудить сроки контрактов и слухи и задать вопросы рекомендую следить за Твиттером, где я планирую провести прямой эфир в ближайшее время после выхода материала.