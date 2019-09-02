«Салават Юлаев»: навстречу сезону КХЛ 19/20

Результаты межсезонья-2019

В совокупности уфимская команда выиграла 2 матча в основное время и 3 по буллитам, потерпев 1 буллитное и 4 поражения в основное время. Общий счет десяти игр 23-20 в пользу клуба из Башкирии. Если применять принятую сейчас в КХЛ методику начисления очков, то уфимцы заработали 11 баллов из 20 (восьмой результат в конференции).

Были выиграны все четыре матча против «Нефтехимика» и одна из двух встреч с «Автомобилистом». Проиграны первые матчи с уральцами, «Ак Барсом», «Барысом» и оба матча - с «Трактором». При этом матч 17 августа был проигран «всухую». Большую часть предсезонной подготовки команда не баловала болельщиков победами, но сумела выиграть три последние игры.

Летом у «юлаевцев» не было должного разнообразия соперников и в числе топ-соперников значились лишь казанцы и «Авто». Тяжело предсказать, как подопечные Николая Цулыгина справятся с грандами. Забегая вперед, можно отметить привычную зависимость итога от результативности легионеров.

Летом-2020 «Салавату» точно нужно возродить Кубок Республики Башкортостан. Любой предсезонный турнир интереснее подборки контрольных матчей. Так же турниры, как правило, всегда показываются по федеральному и местному ТВ и, что тоже немаловажно, обогащают историю регионального хоккея.

Фото: «Салават Юлаев»

Итоговая командная статистика и содержание игры

Даже в тех матчах, в которых тренерский штаб задействовал преимущественно молодежный состав, использовалась плюс-минус та же модель игры. Поэтому можно выделить некоторые тренды «предсезонки».

Вбрасывания остаются непростым вопросом для «зелено-бело-синих» — лишь 48,63% выиграны. За исключением чужой зоны, башкирская команда чаще проигрывала единоборства «на точке». Очевидно, что ввод шайбы судьей в игру — основной способ завладеть шайбой.

Заметим, однако, что в сезоне расклад должен стать более оптимистичным. Причины просты: уже не будет экспериментов с составом каждые несколько игры и на большинство «точек» встанут первые два центра, Сакари Маннинен и Александр Бурмистров (собственно, во многом благодаря им в чужой зоне «юлаевцы» и доминировали на вбрасываниях).

СЮ Оппоненты %СЮ Зона атаки 113 102 52,56% Средняя зона 75 80 48,39% Зона защиты 97 119 44,91% В целом 285 301 48,63%

Завладев шайбой, команда устремляется в атаку. Если команда уже играет на чужой части площадки, то стремится организовать атаку, венец которой — бросок. С точностью бросков у подопечных Николая Цулыгина не все гладко. 228 бросков долетели до ворот, а 208 — нет. То есть чуть ли не половина попыток оказывается неудачной. На фоне того, что уфимцам в принципе удается реализовать лишь примерно 48% попыток сыграть в зоне атаки, — это звучит как серьезная задача.

По показателю Corsi (условно — все бросковые попытки, включая заблокированные, 5 на 5) «зелено-бело-синие» превосходят соперников на целых 8 процентных пунктов (и это при том, что играло много молодых!). Этот индекс служит косвенным свидетельством владения шайбой — очевидно, что без шайбы невозможно пытаться бросать.

Хорошее владение шайбой, не очень хорошее преодоление чужой синей линии, невысокая точность бросков и малое (в большинстве игр) число бросков за минуту в чужой зоне логично подводят к тому, что уфимцы испытывают проблемы с результативностью. 23 гола за 10 игр это несерьезно. Из них только 10 при игре 5 на 5, в среднем одна шайба в равенстве за матч.

Мало информации, чтобы обосновать это отсутствием Теему Хартикайнена большую часть «предсезонки». Должны забрасывать и остальные. При том, что уфимцам часто приходилось догонять в счете и пропускать первыми. Эффективность использования шайбы в чужой зоне — большой вопрос первых игр «регулярки».

СЮ Оппоненты Corsi 442 374 Corsi for, % 54,17% 45,83% Голы 5 на 5 10 13 Броски в створ 5 на 5 187 172 PDO, % 97,79% 102,21% Броски мимо створа 208 180 Броски в створ (БВ) 228 237 Доля БВ 52,29% 56,83% БВ после выигранного вбрасывания 5 на 5 13 7 БВ со входа в зону 5 на 5 37 39 Пробросы 25 27 Вход в зону через раскат (владение) 5 на 5 249 219 Брак при раскате 5 на 5 127 84 Успешный раскат, % 66,22% 72,28% Вброс в зону 5 на 5 65 73 Брак при вбросе 5 на 5 129 103 Успешный вброс, % 33,51% 41,48% Раскат+вброс 5 на 5 598 551 Раскат, % 79,30% 75,00% Раскат+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 с учетом отбора 1045 969 Раскат+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 2163 1921 Смены в атаке, % 48,31% 50,44%

В общем и в целом никаких революционных изменения в игре «юлаевцев» пока не произошло. Стоит по-прежнему ожидать достаточно простого хоккея без особой виртуозности в созидании. Вспомните самые красивые шайбы «Салавата» в 2015–2017 годах и сейчас — разница налицо.

В большинстве уфимцы продолжат использовать расположение 1-3-1 и будут делать много передач и мало бросков (2-3 вполне типично). Сейчас в основной спецбригаде компанию четырем легионерам неожиданно составляет Петр Хохряков, однажды он был заменен Александром Кадейкиным. Вероятно, это тоже не финальный вариант. Вторая спецбригада пока «железно» не определена. С «большинством» летом было плохо, хотя попыток было море.

При игре в меньшинстве у уфимцев все по-прежнему хорошо, благо «разрушители» в полном порядке и по максимум ограничивают соперников. Это важно, потому что без фокусов Юху Метсолу не обыграть — с большинством прямых бросков финский вратарь справляется.

Естественно, Линус Умарк и Теему Хартикайнен продолжают пользоваться своим фирменным приемом. Умарк закатывает за ворота соперника, Хартикайнен устремляется к пятаку и когда он приближается к воротам, швед делает ему резкий пас от лицевого борта. Харти бросает в касание почти или вовсе без обработки шайбы. Маннинену пока еще не хватает «химии» для таких приемов, летом его было мало видно.

Фото: «Салават Юлаев»

Очевидно, что игра первой тройки должна измениться. Маннинен более техничный, чем ушедший в СКА Йоонас Кемппайнен, но он немного хуже на вбрасываниях и слабее физически. Кемппайнен больше играл на завершении, Маннинен в «Йокерите» много создавал сам. «Предсезонка» не дала ответа на вопрос, каким будет первое звено.

Возможен другой положительный сдвиг. Филипп Ларсен все еще не бегает от ворот до ворот, как умеет, однако стал больше подключаться к атаке, чаще входить в зону сам. Его потенциал в прошлом сезоне практически не использовался. Интересно, что и другие защитники, как новички Евгений Лисовец и Михаил Пашнин, тоже стараются начинать атаки. Это весомо, в современном хоккее помощь от защитников серьезно увеличивает вариативность в атакующих конструкциях.

По-хорошему, уфимцам надо играть жестче и проявлять более агрессивный прессинг, прессинг иногда оказывает только один игрок, стабильно это делают только игроки третьего и четвертого звена. Тяжело представить, как у Уфы прессингуют сразу двое, не представляются «ловушки» в средней зоне, о форчекинге речь вообще не идет. Вчера был Кубок открытия и у «Авангарда» порой даже три игроки накрывали в средней зоне одного «армейца», это и есть плотность и отбор. «Салават» гораздо мягче, даже если речь не про силовые приемы.

Есть риск, что в итоге не будет ни особого созидания, потому что еще нужно понять, как заиграет второе звено (а раньше «Салават», по сути, играл без него, только Антон Бурдасов в большинстве помогал), и в итоге важно будет разрушать чужие попытки и беречь свои немногочисленные голы. Это наихудший расклад, потому что постоянно играть от обороны и без системы в атаке нельзя.

Команде из Башкирии очень нужно, чтобы у Маннинена все получилось в первой тройке и чтобы заработала вторая линия. В ней пока практически не проявляет себя Дмитрий Кугрышев. Никита Сошников, если будет здоров — теоретически топ-усиление. Практически же это большой риск и надежды. Если все наладится, с атакой проблем не будет. Если сложится половина паззла, будет в лучшем случае так же, как было. Если ничего не щелкнет, Уфа будет мало забрасывать и чуть больше пропускать.

Теперь у уфимцев девять защитников. Конкуренцией в линии обороны нужно умело управлять. Ясно, что новички будут играть, ясно, что не просто так устроили "санта-барбару" с контактом Артема Сергеева. Другой вопрос, что прямо сейчас никто из игроков обороны не внушает 100% уверенности:

Григорий Панин может быть надежен, а еще может удаляться буквально каждый матч, плюс он не молодеет;

Ларсен не очень возвращается назад, в своей зоне часто теряет соперника;

Захар Арзамасцев в целом хорош, но иногда все равно допускает оплошности и в каждом сезоне у него белые и черные полосы;

Сергеев вынослив, но тоже может невынужденно удалиться, да и плюс-минус у него складывается как из большого плюса, так и большого минуса;

Станислав Гареев может как заблокировать 10 бросков за игру, так и потерять позицию;

Алексей Семенов, вроде, крупный, опытный, может даже закрыть "пятак" в большинстве, но явно уступает в скорости и тоже уже далек от пика карьеры;

Павел Коледов вполне полезен в меньшинстве, однако, часто обыгрывается и ведет очень мало силовой борьбы;

Лисовец отлично играл за Минск, но в Уфе другие цели и амбиции, никто не исключал вероятности сложной акклиматизации и "синдрома второго сезона";

Пашнин некогда был самым жестким защитником КХЛ, но попал в ротацию в ЦСКА явно не просто так, в межсезонье особо не крушил - еще надо вернуть прежний уровень.

Конечно, болельщики хотят, чтобы заранее все было ясно, — «у нас классные игроки, и мы ждем классной игры». Однако в современной КХЛ мало кто может так сказать заранее до сезона. Так что «предсезонка» стала только началом работы.

Фото: «Салават Юлаев»

Скорее всего, структура игры останется примерно той же. Вольются ли новички, точнее удалось ли компенсировать потери — отдельный вопрос.

Бомбардиры

Умарк 2+4

Амиров 5+0

Хартикайнен 3+1

Майоров 3+1

Бурмистров 2+2

Маннинен 1+3

Лисовец 0+4

Сошников 1+1

Пашнин 1+1

Кадейкин 0+2

Гареев 0+2

Кугрышев 0+2

Ларсен 0+2

Лукин 1+0

Коледов 1+0

Кузьмин 1+0

Скориков 0+1

Абдеев 0+1

Сергеев 0+1

Гиматов 0+1

Арзамасцев 0+1

Пустозеров 0+1

Путь Линуса к статусу первого бомбардира команды был тернистым. Почти все эти очки он набрал под конец лета, когда вернулся Хартикайнен. Родион Амиров отлично действовал на завершении и почти наверняка станет «лимитчиком» и получит шанс. Хотя в Башкирии о развитии молодых игроков и доверии им на уровне первой команды думают очень мало, так что будет неудивительно, если через год-два очередной юниор предпочтет уехать.

Стабильным был Максим Майоров. Я считаю, ему самое место на месте второго правого нападающего. Дмитрий Кугрышев совсем не впечатлил, свои две передачи номер 18 сделал в одном матче 31 июля. Евгений Лисовец продемонстрировал, что умеет набрасывать на ворота и полезен в подмоге от синей линии.

Предполагаемый состав звеньев и спецбригад в первых играх

Метсола (Кареев)

Умарк - Маннинен - Хартикайнен, Панин - Ларсен

Сошников - Бурмистров - Кугрышев, Сергеев - Арзамасцев

Майоров - Кадейкин - Жарков, Пашнин - Коледов*

Солодухин - Картаев* - Амиров*, Лисовец - Мухамадуллин*

*ротация. Запасные: Семенов, Гареев, Хохряков

Большинство:

Умарк - Маннинен - Хартикайнен, Ларсен, Кадейкин/Хохряков

Сошников - Бурмистров - Кугрышев, Лисовец/Арзамасцев, Майоров/Амиров

Меньшинство:

Кадейкин - Жарков, Панин - Коледов/Семенов

Картаев/Хохряков - Солодухин, Сергеев/Гареев - Пашнин

Фото: «Салават Юлаев»

Задача-минимум

«Салавату Юлаеву» посильно попасть в топ-5 Востока и дойти до финала конференции. Выиграть 10 матчей в плей-офф, выйти в финал и стать чемпионами, однако, будет еще сложнее, чем год назад, ведь конкуренты не стояли на месте, а уфимцы скорее потеряли в составе, чем приобрели и при той же манере игры это в минус. Даже вежливый сайт КХЛ не верит в «Салават».

Под задачей минимум обычно понимается результат, за который не стыдно и который, что более важно, может быть использован для построения более сильной команды, способной наконец поднять Кубок Гагарина. Поэтому и указывается финал конференции. Попадание во второй раунд плей-офф и поражение в шести-семи матчах, однако тоже не станет трагедией и, строго говоря, более реалистично на данный момент.

Фактор Кубка Шпенглера

В декабре «юлаевцы» отправятся в Швейцарию для участия в самом старом турнире Европы. С одной стороны, это почетно, что организаторы в очередной раз (ранее — 2007, 2012, 2014) выбирают для участия Уфу, с другой — в самый разгар чемпионата команда получает несколько дополнительных игр против серьезных противников в высокогорье.

Календарь и так тяжелый. Перед Кубком Шпенглера игры с ЦСКА, «Локомотивом», «Авангардом» (все в гостях, омичи — дважды), «Ак Барсом» (дома, в Казани и в Швейцарии), «Магниткой» дома и в гостях и с «Йокеритом» дома. Все это с 12 ноября по 23 декабря за 17 игр. 10 топ-матчей. После Нового года сразу ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо». И это без учета Евротура.

Пройти без потерь этот двухмесячный марафон невозможно. Соответственно, в сентябре–октябре уфимцы должны набрать максимум очков и подойти к этому испытанию в хорошей физической форме. Формально, ничто не мешает играть на Кубке Шпенглера «полуторным» составом с молодежью, однако это несолидно и почти наверняка означает поражение за поражением.

Мнение экспертов

Своим видением поделились комментаторы и эксперты КХЛ ТВ и Матч ТВ, бывшие вратари Александр Фомичев и Кирилл Корнилов.

Главная потеря «СЮ» в межсезонье? Главное приобретение? Скорее усилились или нет?

Фомичев: Я считаю, главная потеря — не подписали Антона Бурдасова. Человек поехал попробовать свои силы в НХЛ. В принципе, он прав. Когда еще ехать? Как раз сейчас на подъеме, Антон принял правильное решение. Другое дело, что с подписанием контракта не все ладится, возможно, он еще вернется в КХЛ, может быть, в Уфу.

Антон - лучший снайпер команды по итогам прошлого регулярного сезона, забросил 19 шайб. Чувство, когда бросать, как бросать, великолепный бросок — конечно, это потеря как при игре в равных составах, так и при игре в большинстве.

Однозначное усиление в линии обороны — Евгений Лисовец, который пришел из Минска. Быстрый и мобильный атакующий защитник, который успевает вернуться назад. Михаил Пашнин, хороший жесткий защитник, который пришел из ЦСКА, тоже пригодится для усиления линии обороны.

Кемппайнен в СКА - это тоже потеря, уж очень хорошая у него была химия с Умарком и Хартикайненом. На его место пришел Маннинен из «Йокерита», который провел там хороший сезон и здорово сыграл за сборную Финляндии на ЧМ. Будем надеяться, что у Маннинена будет такая же химия с Умарком и Хартикайненом.

Потеряли Ткачева. От него ждали большего в Уфе, 5 шайб за регулярный сезон это мало. В СКА сразу его подобрали. В принципе, в чем-то он похож на Никиту Гусева, он тоже не сразу раскрылся. Пожелаем Владимиру удачи в СКА.

Никита Сошников до этого четыре сезона за океаном, но в НХЛ удалось закрепиться только на один сезон. В основном играл в АХЛ, где был близок по набору одного очка за игру. В АХЛ нет такого психологического давления, как в КХЛ. Забил — хорошо, не забил — ничего страшного. Там руководство так не давит. В Уфе он будет получать хорошие деньги и постоянно ощущать давление. Никита должен будет справляться. Все данные у него есть: катается быстро, техника есть, может здорово шайбу «подержать» и отдать острую передачу.

Если подытожить: укрепили линию обороны.

Корнилов: Главная трансферная новость у «Салавата» в межсезонье, на мой взгляд, это уход Кемппайнена и подписание Маннинена. Йоонас провел один лучших сезонов в своей карьере в КХЛ, став лучшим снайпером команды в плей-офф. Его переход в СКА серьезно ослабил мощь первой тройки. Я говорю не о результативности, а, скорее, о физической составляющей.

Хартикайнен и Кемппайнен — игроки, которые в одиночку могли протащить шайбу на пятак и обострить игру. Теперь вместо Кемппайнена в первой тройке сыграет Маннинен. Игрок другого плана, универсальный центр, который может сыграть и на фланге. Он стал вторым бомбардиром «Йокерита» и ударно закончил сезон победой на чемпионате мира в составе сборной Финляндии.

Игра первой тройки, мне кажется, у «Салавата» поменяется. Если раньше Хартикайнен и Кемппайнен создавали преимущество для своей команды хорошим выбором позиции и замыкали передачи Умарка, то сейчас связка Умарк — Манниен добавит вариативности атаке «Салавата», ведь, как и прежде, от игры легионеров будет зависеть очень многое.

В целом трансферная политика у «Салавата» получилась хорошей: Владимир Сохатский поборется за место второго вратаря с Кареевым. Команду пополнили сразу три хороших защитника (Пашнин, Лисовец, Жульдиков), которые создадут глубину и дополнительную конкуренцию в этой линии. Про нападение я сказал выше. Всех ушедших игроков, на мой взгляд, удалось заменить равноценными хоккеистами.

Фото: «Салават Юлаев»

В прошлом сезоне «Салавату» явно не хватало второго звена. Как считаете, удастся ли звену Сошников — Бурмистров — Кугрышев решить эту проблему? Сошников давно не играл.

Фомичев: Тройка Ткачев — Бурмистров — Кугрышев не всегда выжимала из себя все, что хотелось и основная нагрузка падала на первую. Но Бурдасов получил травму. Третья и четвертая тройки были больше сдерживающими.

Будем надеяться, что новое звено покажет хороший результат. Действительно, в прошлом году Сошников сыграл мало матчей. По крайней мере, в начале сезона он получил все шансы. Он должен перестроиться после АХЛ и на него будет оказываться очень серьезное психологическое давление.

Корнилов: Николай Цулыгин перепробовал много вариантов в прошлом сезоне. Например, до травмы Бурдасова, вместе с Ткачевым и Хохряковым второе звено доставило много проблем соперникам. После травмы Бурдасова и обмена Основина на Бурмистрова, вторая тройка приобрела тот вариант, который мы и наблюдали в плей-офф: Ткачев — Бурмистров — Кугрышев.

Честно, ждал большего. Но у Ткачева, прошлый сезон получился неудачным. Он создавал много моментов и таланта этому форварду не занимать, но в Уфе не получилось раскрыть себя в полной мере. Может в СКА получится, посмотрим.

Но приглашение Сошникова, я думаю, может себя оправдать. У Никиты не получилось закрепиться в НХЛ, были травмы, но сейчас ему 25 лет и самое время о себе заявить в КХЛ. Наблюдая за тем, как Никита играл за океаном могу сказать, что с характером у него полным порядок, а долгое отсутствие игровой практики должно только пробудить «аппетит» нападающего. Тренерский штаб наигрывал тройку Сошников — Бурмистров — Кугрышев на предсезонке. Поэтому за полтора месяца игроки должны были найти взаимопонимание.

Какие ключевые уроки «СЮ» нужно извлечь из прошлого сезона и что наладить в игре? Можно вспомнить, как «Салават» часто уступал в силовых единоборствах и не все ладилось 5 на 4.

Фомичев: Нужно сохранить игру в обороне, все эти «терки» без шайбы. Цулыгин делает на это большой акцент, каждый знает, как обороняться. Что касается игры в большинстве — соперник тоже изучает, всегда нужно что-то придумывать, делать новые комбинации, чтобы большинство было эффективным.

Может, где-то в конкретном матче действительно проигрывали борьбу, но нужно разбираться: какой был календарь, все ли ребята были здоровы. Стабильность должна быть на протяжении всего сезона. За счет этого команда и играет.

Корнилов: Не будем забывать, что прошлый сезон стал первым для Николая Цулыгина в качестве главного тренера, поэтому недочетов в игре уфимцев хватало. На второй сезон, возможно, удастся их решить. Я выделю три момента:

Игра в неравных составах. В меньшинстве у «Салавата» все было более или менее неплохо, а вот с игрой в большинстве периодически возникали проблемы, особенно это было заметно в плей-офф. С приходом Маннинена, первая бригада большинства, я думаю может несколько изменить свой розыгрыш, но как раз к легионерам вопросов было меньше всего. Было бы здорово войти в сезон сразу с двумя хорошими спецбригадами. Пока сложно сказать кто заменит Бурдасова на завершающем броске. Много проигранных силовых единоборств. Нельзя сказать, что «Салават» был мягкотелым, но отсутствие фактурных игроков иногда негативно сказывалось на игре команды. В это межсезонье в «Салават» перешел Михаил Пашнин – один из самых жестких защитников лиги. Никита Жульдиков, скорее всего начнет сезон в «Торосе», но в игре за «Трактор» запомнился умением хорошо вести силовую борьбу, а также своей самоотверженностью. Разгрузить вратаря. Это вытекает из второго пункта. Проигрывая силовую борьбу, «Салават» часто отдавал шайбу сопернику. Конечно, когда у тебя в воротах есть Юха Метсола, то за последний рубеж можно быть спокойным, но давать вратаря на растерзание нападению соперника недопустимо в таком количестве, которое мы увидели в прошлом сезоне. Организация обороны стала лучше, но в некоторых играх Метсола отражал по 45-50 бросков. Он не «Железный человек», и в этом сезоне игроки должны лучше помогать своему вратарю.

Какой минимальный результат в сезоне 19/20 будет приемлемым для команды?

Фомичев: Если говорить о регулярном сезоне — войти в пятерку-шестерку. Даже если займут шестое место, ничего страшного нет. Все будет зависеть от того, будут ли травмы у ведущих игроков по ходу сезона. Сезон длинный, много перелетов, в том числе, нестандартных. Всякое может случиться.

В плей-офф, конечно, задача-минимум это пройти первый раунд. Уфимцам по силам дойти до финала конференции.

Корнилов: Если по итогу чемпионата 19/20 удастся повторить достижение, то сезон можно признать успешным. Другой вопрос в том, что в регулярке «Салават» занял 6-е место и с учетом конкуренции на Востоке в сезоне 19/20 уфимцы могут побороться за более высокие места, а именно за преимущество своей площадки, как минимум в первом раунде плей-офф. Но плей-офф, как известно, это все-таки другая история.

Фото: «Салават Юлаев»

Анонс первой выездной серии

3 сентября, 16:00. «Куньлунь Ред Стар» — «Салават Юлаев». Прямая трансляция КХЛ ТВ, БСТ.

4 сентября, 16:30. «Куньлунь Ред Стар» — «Салават Юлаев». Прямая трансляция КХЛ ТВ, КХЛ ТВ HD, БСТ.

7 сентября, 15:30. «Сибирь» — «Салават Юлаев». Прямая трансляция КХЛ ТВ, КХЛ ТВ HD, БСТ.