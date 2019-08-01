Амиров не зря взял номер Радулова. «СЮ» победил «Нефтехимик» в первом матче лета

В последние несколько лет «Салават Юлаев» открывает программу матчей «предсезонки» игрой в Европе на сборах. Первую игру не показывают в прямом эфире даже в интернете и остается довольствоваться подборкой опасных моментов в лучшем случае. Однако в этом году клуб принял правильное решение выложить техническую запись с одной камеры на YouTube. Даже на основе такой картинки можно составить первое впечатление о контурах новой команды.

Тренерский штаб Николая Цулыгина заявил на игру облегченный состав. Против «Нефтехимика» не сыграли легионеры, в запасе остался капитан Григорий Панин и игроки 3-4-го звеньев. Ведущим звеном заявили сочетание из Никиты Сошникова, Александра Бурмистрова и Дмитрия Кугрышева. Эта комбинация совпала с тем, что мы предполагали.

Особое внимание на себя обращали новички. Никите Сошникову пока не удалось чем-то впечатлить, но с него пока спрос невысокий — этот крайний нападающий давно не играл, а до этого был травмирован. Скорее всего, свою игру он нащупает ближе к октябрю. В сочетании с Бурмистровым и Кугрышевым он смотрится неплохо, правда, эта тройка пока выглядит сырой у них были потери, против них оказывали особое давление.

Зато Бурмистров забросил первую шайбу в первой же «позиционке». У него был слабый сезон 18/19 и набирать уверенность нужно сейчас же. Сам нападающий остался недоволен матчем: «Хочется, чтобы получалось намного больше. Что в зоне атаки, что в зоне обороны. Но есть хорошие вещи — то, что в большинстве два гола забили. Думаю, это хороший результат. То, что вышел на игру в статусе капитана, конечно, придает сил».

Бурмистров открыл счет юлаевским голам межсезонья. pic.twitter.com/pWXLKkAcdO — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) July 31, 2019

Белорусский защитник Евгений Лисовец смотрелся вполне уверенно, не терял соперника, выходил в большинстве, и именно благодаря его набросу уфимцы отличились. В матче у новичка целых три передачи. Михаил Пашнин отметился отрицательно — его грубая ошибка привела к голу. Справедливости ради, он позже сделал хороший перехват в средней зоне и его пас Эдуарду Гиматову привел к приличному штурму пятачка ворот соперника.

А вот так перед воротами забыли Шарифьянова. pic.twitter.com/fvtRVNvp9R — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) July 31, 2019

Среди молодежи, естественно, выделился Родион Амиров. 17-летний уроженец Салавата получил приличное игровое время и действовал в линии с Максимом Майоровым и Владиславом Картаевым. При игре 5 на 5 он был не очень заметен, зато неожиданно здорово проявил себя 5 на 4, благо таких шансов в матче было целых четыре. Сначала он забросил сам, а затем грамотно перевел шайбу в ворота после щелчка Лисовца.

Амирову 17 лет, в октябре исполнится 18. Уже в этом возрасте его рост 183 см, он может стать крупным игроком. Ранние рейтинги смело прочат ему первый-второй раунд следующего драфта НХЛ (номер 26 от Hockey prospect и номер 49 от Future considerations). Родион уверенно провел последний юниорский чемпионат мира, когда российская команда проиграла в финале — башкирский хоккеист набрал 6+3 в 7 матчах и был включен в сборную турнира.

3:1, снова большинство: бросок Лисовца, подправление Амирова.



(диктор назвал автором шайбы Лисовца, СЮ в соцсетях пишет, что Амиров) pic.twitter.com/HXygvULDk2 — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) July 31, 2019

В Уфе почти не доверяют молодым, но парень цепляется за шанс с самого первого матча. Кто знает: может, он - второй выдающийся № 47, игравший в Уфе. Болельщики в столице Башкортостана внимательны к тем, кто играет в свитере с номером Александра Радулова.

В большинстве выходили две основные спецбригады и реже пятерка молодых. Была точечная ротация следующих составов, вышедших на стартовую попытку:

Лукин, Бурмистров, Пименов, Пашнин, Гиматов

Сошников, Бурмистров, Кугрышев, Амиров, Лисовец

«Юлаевцы» испытывали ощутимые затруднения с тем, чтобы закрепиться в чужой зоне при реализации лишнего. Вторая бригада с этим справлялась лучше. В меньшинстве жестко закрепленных сочетаний не было. Разумеется, первый матч был во многом экспериментальным.

Если возвращаться к событиям матча, то все можно сформулировать очень коротко: Нижнекамск вышел «сырым», ловил много удалений, а «Салават» за это четко наказывал соперника. Уфимцы проиграли по вбрасываниям, но в целом достаточно уверенно контролировали шайбу в первых двух периодах. На третий, откровенно говоря, команды вышли более спокойными — в нем почти не было пауз и острых моментов.

Уфимцы чаще использовали вброс шайбы в зону, чем раскаты, однако передачи из глубины площадки все равно были. Одна из них, сделанная Станиславом Гареевым, позволила Максиму Майорову прорваться через двух защитников «Нефтехимика» и ловко обыграть Константина Барулина.

Изящная диагональ Гареева и элегантный гол Майорова 👍 pic.twitter.com/eL59dseA7i — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) July 31, 2019

Гол был не только красивым, но и полезным в контексте встречи. Примерно с седьмой по 15-ую минуты третьего периода команда Вячеслава Буцаева подняла уровень агрессии и провела серию добротных позиционных атак, чего у них до этого не выходило. Увы, статистики матча нет, но «Нефтехимик» в третьем периоде явно перебросал уфимцев. Команда из Татарстана в принципе была более готова бросать из любых годных позиций, «зелено-бело-синие» все же предпочитали комбинировать.

Прессинг и опека 1 в 1 — еще один компонент, в котором нижнекамцы смотрелись более предпочтительно. Эпизодами у Уфы прессинговали Майоров и некоторые другие, но «юлаевцы» явно чаще вступали в отбор именно на своей половине площадки. Пока не видно какой-то силовой игры, отбор по большей части совершался через клюшку. Справедливости ради, отбрасываться «Салават» тоже умел, счет и статус матча позволяли совершить пару лишних пробросов. Это напоминало, как команда Николая Цулыгина иногда «сушила» матчи в прошлом сезоне.

Матч снимался на одну камеру и было затруднительно осуществить привычный подсчет статистики. Тем не менее было легко видеть ситуацию на точке вбрасывания.

Вбрасывания (через запятую по периодам):

Зона атаки 7-5, 2-8, 1-1 - итого 10-14

Средняя 2-0, 2-3, 4-1 - итого 8-4

Защита 3-3, 3-7, 1-3 - итого 7-13

Всего 12-8, 7-18, 6-5 - итого 25-31

Уфимцы не очень хорошо провели второй и третий периоды, хотя начали уверенно — с 7 побед в первых 9 единоборствах центральных нападающих. Коротко о второй двадцатиминутке: 2-6 до второй шайбы и 3-8 в последние 10 минут. Интересно, что судьи за весь матч совершили всего одну замену на вбрасывании, когда во втором периоде заменили Пименова на Гиматова. Это надо отметить, потому что в прошлом сезоне огромное число замен стали дискуссионной темой и одной из претензий к корпусу арбитров.

Целых пять удалений - это тоже проблема, хотя лучше штрафоваться на предсезонке, чем в официальных играх. Было непривычно видеть в штрафном боксе Максима Майорова, ведь это очень аккуратный нападающий, но пока ничего страшного, в сезоне он будет в порядке.

Вот молодым и резервистам надо быть осторожнее. Так, одно из удалений было у Кирилла Цулыгина. Он - сын главного тренера, он удалился и был на льду, когда нижнекамцы забросили первую шайбу. Он неплохо провел матч в остальном и выходил в меньшинстве, однако с него двойной спрос. Он не должен позволять усомниться в себе.

В общем и в целом игру можно назвать неплохой. Уфимцы показали хороший темп, не было явных перепадов в скорости, для межсезонья было хорошее качество паса и, конечно, удалось забросить в большинстве. Пока еще хромает прессинг, стоит требовать лучшего входа в зону и большей агрессии в отборе.

С «Нефтехимиком» будет еще три игры. Это не топ-команда и странно проводить 4 из 10 матчей лета с одним и тем же оппонентом — обычно клубы КХЛ стараются составить разнообразное расписание. Что ж, зато легче будет проводить сравнение. Первый, четвертый, восьмой и десятый матчи лета — довольно удобные рубежи.

Следующий матч «юлаевцы» проведут в Нур-Султане. Команда из Уфы начнет Кубок президента Республики Казахстан принципиальным матчем против казанского «Ак Барса».

«Салават Юлаев» — «Нефтехимик» 4:2

1:0 Бурмистров (Сергеев, Лисовец) 09:16

1:1 Шарифьянов

2:1 Амиров (Кугрышев, Лисовец) 24.10 бол.

3:1 Амиров (Лисовец, Кугрышев) 29.10 бол.

3:2 Авцин 41.44

4:2 Майоров (Гареев, Гиматов) 55:56

Кубок президента Республики Казахстан в Нур-Султане:

8 августа. "Ак Барс" - "СЮ"

9 августа. "СЮ" - "Автомобилист"

11 августа. "Нефтехимик" - "СЮ"

12 августа. "Барыс" - "СЮ"

Товарищеские игры в Уфе: