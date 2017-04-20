Инвестиционный проект по созданию на Ставрополье завода по производству замороженных и сублимированных продуктов рассматривается в качестве одного из приоритетных. Об этом NewsTracker рассказал директор ООО «Агрико» Владимир Бовин. Эта компания управляет проектами агропромышленного парка «Ставрополье».

По словам Бовина, на территории агропарка также будет построен мясоперерабатывающий комбинат и завод по глубокой переработке кукурузы. Возможны и другие проекты.

«Для этого надо заявить проект, обозначить желание быть резидентом парка, но в рамках той концепции, которую мы разработали. С удовольствием мы возьмем партнеров на завод по глубокой переработке кукурузы, на завод по сублимированным и замороженным продуктам», - сказал Бовин.

В апреле в агропромышленном парке «Ставрополье» было заключено соглашение между правительством Ставрополья и «Россельхозбанком». Власти региона будут участвовать в развитии инфраструктуры индустриального парка, а банк поможет с инвестиционными кредитами.

«Объем кредитного портфеля порядка 22 миллиардов рублей, за прошлый год мы вложили в регион около 19 миллиардов рублей из которых 13 были долгосрочными ресурсами. В этом году мы по перспективе видим, что сможем вложить около 13 миллиардов рублей в экономику региона», - рассказал председатель правления «Россельхозбанка» Дмитрий Патрушев.

По словам главы кредитной организации, они давно сотрудничают с АПП «Ставрополье».

Агропромышленный парк, расположенный в Минераловодском районе, планируется достроить к 2020 году. Здесь создадут три зоны – производственную, логистическую и торговую. Так что помимо заводов и складов на территории парка будет действовать круглогодичный фермерский рынок.