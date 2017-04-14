"Город уже завоевывал первое место в подобном мероприятии три года назад. В этом году числилось свыше 100 участников. Город смог победить в номинации "Административный центр", - говорится в сообщении.

Во время проведения мероприятия специалисты оценивали динамику развития Ставрополя. Также они учитывали вопросы в сфере озеленения.

По данным главы города Андрея Джатдоева, в этих областях произошли крупные изменения.

"Специалисты снесли примерно 90% всех торговых палаток. Рекламы стало в разы меньше. На данный момент существует свыше 12 тысяч гектаров зеленых насаждений", - сообщил чиновник.

При этом ежегодно в Ставрополе появляются тысячи деревьев.

Джатдоев рассказал, что в 2017 году появится еще 16 тысяч деревьев. Также проходят мероприятия по возведению большого числа соцобъектов. К ним относится первое образовательное учреждение с бассейном.

NewsTracker написал, что благодаря добровольным отчислениям компаний организовали фонд развития инфраструктуры. Он оказывает помощь в финансировании важных проектов.