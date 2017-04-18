По их мнению, у Парфенчикова есть все шансы быть избранным на должность губернатора, поскольку он показал, что способен решать сложные задачи региона.

Согласно рейтингу влияния глав регионов РФ, составленному Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), врио губернатора Карелии Артур Парфенчиков занял 45 место. Его рейтинг вырос сразу на четыре пункта.

По данным «Новых Известий», оценка АПЭК совпала с той, которую дал новому главе Карелии Фонд «Петербургская политика». По словам экспертов, Артур Парфенчиков не долго привыкал к креслу врио региона, быстро включился в работу и достиг ощутимых результатов за короткое время. Основное качество нового главы - открытость к налаживанию диалога со всеми: с предпринимателями, простыми людьми, общественными организациями и элитой.

Парфенчикову удалось прекратить противостояние местных жителей с разработчиками песчано-гравийного карьера. Жители села выступили за сохранение Сунского бора, который мог быть уничтожен действиями строительной компании. В течение девяти месяцев ситуация нагнеталась, чуть не сорвались контракт с инвестором и строительство федеральной трассы. Парфенчиков смог договориться с обеими сторонами конфликта, предложив компромиссное решение. Компания получила другой участок для работы, и бор не был уничтожен.

Действия врио главы Карелии показали, что он умеет решать проблемы любой сложности, даже те, с которыми не справился его предшественник Александр Худилайнен. При бывшем губернаторе были сорваны сроки на расселение жильцов из аварийного и ветхого жилья. Артур Парфенчиков заставил застройщиков вплотную заняться этим болезненным для региона вопросом. Помимо этого, он дал право жителям контролировать ход строительства и вносить свои предложения.

Политолог Андрей Тихонов дал высокую оценку работе Артура Парфенчикова. Эксперт считает, что врио главы Карелии изучил ошибки своего предшественника, чтобы не повторять их. Основные качества нового главы - оперативность в решении трудных задач. Не каждый губернатор сумел бы так быстро справиться с ситуацией вокруг Сунского бора, заключил политолог.

По словам главы «Политической экспертной группы» Константина Калачева, деятельность врио была положительно оценена местными жителями. Теперь Парфенчиков имеет большой кредит доверия и выгодно отличается от Худилайнена, что поможет ему стать губернатором.