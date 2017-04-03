Во Владимире ликвидировали подозреваемых в подготовке терактов в России

Мужчины из Средней Азии были убиты при попытке задержания.

Как стало сегодня известно, сотрудниками ФСБ России на территории Владимирской области при задержании были уничтожены двое граждан, которые подозревались в подготовке терактов, сообщается на официальном сайте ведомства. Мужчины были уроженцами Среднеазиатского региона.

При задержании подозреваемые оказали сопротивление, вступив в бой с сотрудниками спецслужбы.

Данные лица состояли на связи у вербовщиков международных террористических организаций, проявляли интерес к технологии изготовления самодельных взрывных устройств и выражали готовность к совершению террористических актов на территории России, - сообщает пресс-служба ФСБ России.

На месте проведения оперативно-розыскных мероприятий были найдены различные средства для изготовления взрывного устройства, а также автомат АК-74, пистолет ПМ и боеприпасы.

Следственное подразделение УФСБ по Владимирской области возбудило уголовное дело.

ФСБ также сообщила, что еще одну группу экстремистов задержали в Краснодаре. При обыске в квартире подозреваемых обнаружили взрывчатое вещество, коробки с гайками и религиозно-экстремистскую литературу.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что международные террористы наращивают вербовку боевиков на Северном Кавказе, там активизировалось бандподполье, а спецслужбы фиксируют попытки создания законспирированных террористических ячеек.

Ветеран ФСБ, директор Аналитического центра ветеранов госбезопасности "Вымпел" Сергей Кривошеев в эфире радио Sputnik выразил предположение, к какой группировке могли принадлежать возможные боевики.

- Активнее всего в Средней Азии работает "Хизб ут-Тахрир"*. Ее представители активно работают и на территории России. Они направляют боевиков на подготовку в лагеря на территории Пакистана, в Ирак и в Сирию в ряды ИГИЛ*. Сейчас боевики ИГИЛ* понимают, что стратегически проиграли битву за Сирию, и начинают отправлять своих людей по домам и в Россию, в том числе. Эти люди вербуют себе сторонников и готовят теракты, – сказал Сергей Кривошеев.

При этом он отметил высокий профессионализм российских спецслужб.

- О росте терроризма в России говорить, наверное, пока еще преждевременно. Но то, что террористические группировки и зарубежные, и действующие в России будут пытаться (совершать теракты) – они всегда пытались. Но благодаря серьезной работе наших спецслужб им не удается совершать теракты. Проходит множество задержаний, теперь еще и под Владимиром пара попалась на подготовке теракта, – сказал ветеран ФСБ.

*Террористическая группировка запрещена в РФ

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