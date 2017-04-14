Ещё один легионер покидает уфимский «Салават Юлаев»

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Команду Эркки Вестерлунда покинет финн Сами Лёписто.
32-летний защитник Сами Лепистё покидает «Салават Юлаев», сообщает «Чемпионат». По информации издания контракт финна заканчивается 30 апреля, и клуб не намерен продлевать соглашение.
В прошлом сезоне Сами Лепистё провёл за уфимский клуб 58 матчей, в которых забросил 6 шайб и сделал 28 передач.
Сюжеты: Болеем за наших
Также вчера стало известно, что команду пополнит защитник Филип Ларсен. В прошлом сезоне датский хоккеист выступал за «Ванкувер Кэнакс» из НХЛ. У Ларсена есть опыт выступления в КХЛ, он успел поиграть за «Югру» и «Йокерит» и даже принимал участие в матче звёзд КХЛ в 2016 году.
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