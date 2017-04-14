Ещё один легионер покидает уфимский «Салават Юлаев»

Команду Эркки Вестерлунда покинет финн Сами Лёписто.

В прошлом сезоне Сами Лепистё провёл за уфимский клуб 58 матчей, в которых забросил 6 шайб и сделал 28 передач.

Также вчера стало известно, что команду пополнит защитник Филип Ларсен. В прошлом сезоне датский хоккеист выступал за «Ванкувер Кэнакс» из НХЛ. У Ларсена есть опыт выступления в КХЛ, он успел поиграть за «Югру» и «Йокерит» и даже принимал участие в матче звёзд КХЛ в 2016 году.