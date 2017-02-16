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Рустэм Марданов: Сумму на профессиональный спорт в Башкирии уменьшим
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Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
Dil 1409
Рустэм Марданов: Сумму на профессиональный спорт в Башкирии уменьшим
Сегодня, 09:48СпортАвтор: Разиф АбдуллинФото: glavarb.ru
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