Первое явление Эркки Вестерлунда

Сегодня в Уфу прибыл новый главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд.

Сегодня в Уфу прибыл Эркка Вестерлунд, новый главный тренер хоккейного «Салавата Юлаева». В Уфе Вестерлунд бывал и раньше, но в 2015 году он приезжал в роли главного тренера финского «Йокерита», первый раз он увёз из Уфы три очка, выиграв 2:0, второй раз юлаевцы были не столь гостеприимны и разгромили финнов - 4:0.

Сегодняшний приезд - дело другое, уже в зале уфимского аэропорта Эркку встретили журналисты и выведали всё, что могли. После этого Эркка вместе со своим коллегой Ярмо Койвисто осмотрел инфраструктуру клуба, побывал во Дворце спорта и «Уфа-Арене». Выбор тренера по физподготовке Койвисто в качестве спутника в первой поездке в Уфу не случаен, уже вечером на пресс-конференции он несколько раз скажет о необходимости хорошей физической подготовки.

- Люблю активный хоккей, агрессивную игру. Для этого нужна хорошая физподготовка, - отвечая на вопрос о будущем команды, отметил Вестерлунд.

Редкая улыбка Вестерлунда. Фото: Кристина Дейнеко

К слову сказать, Эркка остался доволен тем что показали ему в Уфе. Далее был почти час общения со спортивными журналистами. Эркка говорил на английском языке, по финно-угорскому обычаю взвешивая каждое слово, пресс-конференция шла почти час, но из-за неторопливости финна вопросов было задано не так много.

Основное, что удалось вынести из пресс-конференции, это то, что упор будет сделан на физическую подготовку и на взаимодействие хоккеистов между собой. Последнее именно то, чего ждут от Профессора, это прозвище 60-летний тренер получил из-за своей преподавательской деятельности в финском хоккейном центре в Виерумяки.

Специалисты говорят о Вестерлунде как о хорошем стратеге, способном несколько раз за игру перестроить тактику команды и тем самым вывести соперника из равновесия. Кстати в нескольких научных трудах о хоккее, которых он написал более сотни, Вестерлунд пишет, что так называемый «рваный» стиль - именно то, на что нужно делать ставку тренеру.

Довольный собой и ответами Вестерлунда Леонид Вайсфельд. Фото: Кристина Дейнеко

Ещё один момент, который запомнился после пресс-конференции – на все вопросы, связанные с выбором игроков, Эркка отвечал, что будет это всё будет обсуждать с генеральным менеджером клуба Леонидом Вайсфельдом. Не знаем, связано ли это с профессиональными принципами тренера или же он в курсе конфликта между предыдущим наставником команды Игорем Захаркиным и Вайсфельдом, но последний очевидно был доволен собой и ответами Эркки.

Присутствие на пресс-конференции Леонида Вайсфельда оказалось приятным бонусом для журналистов. Большинство вопросов к генеральному менеджеру клуба касались состава на новый сезон, но единственное, что удалось выяснить, это то, что Вайсфельд хочет, чтобы в команде остались Воробьёв и Арзамазцев, у которых закончились контракты. Но по словам менеджера, до первого мая говорить о чём-либо преждевременно. Зато Вайсфельд рассказал, где команда будет тренироваться в межсезонье.

- Начнём мы с медосмотра, затем отправимся на сборы в Финляндию. По приезду сыграем на турнире в Нижнем Новгороде и в Уфе, а потом уже и сезон начнётся, - поделился планами команды Леонид Вайсфельд.

В конце пресс-конференции зрители, наблюдающие за происходящим в прямом эфире на сайте клуба, спросили у Эркки Вестерлунда, что он знает о «Зелёном дерби».

- Дерби это хорошо, это очень полезно. Надеюсь, что в предстоящем сезоне у нас будет много игр с «Ак Барсом», - ответил Эркка.

В Башкирию Вестерлунд приехал всего на два дня, завтра в его программе - посещение Краснусольска, а на послезавтра у тренера уже куплены билеты на родину, в Уфу он вернётся только первого июля.

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