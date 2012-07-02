Башкирские бадминтонисты стали чемпионами Европы
Сегодня, 10:26СпортАвтор: Разиф АбдуллинФото: Минспорта Башкирии
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Первенство среди спортсменов до 19 лет прошло во Франции.
Впервые в истории российский микст, в составе которого вступили воспитанники башкирского спорта - Родион Алимов и Алина Давлетова завоевал «золото» первенства Европы по бадминтону среди спортсменов до 19 лет, сообщили в минспорта Башкирии.
Турнир прошел во французском городе Мюлузе. В финале наш дуэт встречался с соперниками из Шотландии, которые накануне переиграли первый сеяный микст из Польши. Тем не менее, россияне одержали уверенную победу - 21-16, 21-14.
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