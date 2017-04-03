«Амкар» - «Уфа»: история матча через фотографии
Вчера, 13:57СпортАвтор: Разиф АбдуллинФото: Артем Михайлов/ Mkset.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
15 апреля в Перми «Уфа» и «Амкар» разошлись вничью – 1:1
Артем Михайлов предоставил Медиакорсети фотографии с матча «Амкара» и «Уфы» в Перми 15 апреля. Команды сыграли вничью – 1:1, причем хозяев поля спас от поражения мяч Бодула на 89-ой минуте игры.
На фотографиях моменты матча, в поле зрения фотографа попали такие игроки ФК «Уфа» как Фатаи, Засеев, Обляков, Безденежных, Пауревич, Йокич и многие другие.
Читайте RostovGazeta в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сюжеты: Фотофакт,Болеем за наших
Материалы по теме
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
0
0
0