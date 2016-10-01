Уфимцы сыграли вничью на выезде в Перми

Матч закончился со счетом 1:1.

Первая половина игры не изобиловала опасными моментами. Уфе немного повезло, Иван Обляков поборолся за мяч и заработал угловой на 34 минуте матча. Навес - и автогол записывают на счет Януша Гола. 1:0 - Уфа выходит вперед. - Гол забил автогол, - тут же рождается фраза у болельщиков команды гостей. Пермяки попытались отыграться, но до перерыва счет на табло остался без изменений.