Учалинцы снялись в проморолике к хоккейному Кубку Регионов

Игра с командой из Пензы пройдет в Учалах.

На домашнем льду «Горняка» в Учалах с сегодняшнего дня, 15 апреля, стартует битва за главный кубковый трофей Национальной молодежной хоккейной лиги. Учалинский «Горняк» закончил сражение в полуфинале с курганским «Юниром», обыграв соперника в серии со счётом 3:0, тогда как «Дизелист» с «Локо-Юниор» повёл в серии -3:2.