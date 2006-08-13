Учалинцы снялись в проморолике к хоккейному Кубку Регионов
15 апреля, 08:00СпортАвтор: Рустэм Башкирцев
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Игра с командой из Пензы пройдет в Учалах.
На домашнем льду «Горняка» в Учалах с сегодняшнего дня, 15 апреля, стартует битва за главный кубковый трофей Национальной молодежной хоккейной лиги. Учалинский «Горняк» закончил сражение в полуфинале с курганским «Юниром», обыграв соперника в серии со счётом 3:0, тогда как «Дизелист» с «Локо-Юниор» повёл в серии -3:2.
Проморолик к Кубку РегионовВидео
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Накануне первой встречи с хоккейным клубом «Дизелист» из Пензы игроки команды Учалов приняли участие в видеосъемке проморолика к Кубку Регионов.
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