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Спортсменка из Башкирии завоевала «золото» чемпионата России по плаванию
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Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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Спортсменка из Башкирии завоевала «золото» чемпионата России по плаванию
15 апреля, 09:36СпортАвтор: Рустэм Башкирцев
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