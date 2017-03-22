Билеты на матч «Уфа»-«ЦСКА» поступили в онлайн продажу

Приобрести билеты в кассах стадиона можно будет только с 17 апреля.

Билеты на матч 24-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России между футбольным клубом «Уфа» и ПФК «ЦСКА» уже поступили в онлайн продажу.

Игра пройдет 21 апреля в 19:00 на стадионе «Нефтяник». Приобрести билеты можно на официальном сайте клуба, а также на билетном сервисе Чемпионат.com и Рамблер/касса. В кассах стадиона «Нефтяник» билеты поступят в продажу в понедельник 17 апреля.

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