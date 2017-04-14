В выходные в Башкирии ожидается снег и дождь

Температура воздуха ночью опустится до -5.

В эти выходные погода не будет радовать жителей Башкирии весенним теплом: ожидается снег, дождь и гололед. Об этом сообщили в Башгидромете.

Так, в субботу, 22 апреля, по республике ожидается местами небольшой дождь, ночью дождь со снегом. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем +3,+8°. Ветер юго-западный умеренный.