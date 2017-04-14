Житель Чишмов хотел поменять корову на квартиру в Уфе

Обычно в квартирный трейд-ин пытаются сдать дачи, машины и мотоциклы.

Сорокапятилетний житель Чишмов Расул Аглямов рассчитывал обменять корову, которая долгие годы являлась венцом домашнего хозяйства всего семейства, на новую квартиру в Уфе. По словам фермера, он увидел рекламу, в которой говорилось, что застройщик меняет новые квартиры на текущее жилье своих клиентов. Недолго думая, Аглямов решил предложить в качестве частичной оплаты домашнюю скотину.

- Программа обмена вторичного жилья на новые квартиры действительно очень востребована, поскольку позволяет нашим клиентам без лишних хлопот избавиться от старых квадратных метров и приобрести новые. В обмен нам предлагали авто, дачи и даже мототранспорт, но корову - впервые, – комментирует исполнительный директор ГК «Госстрой» Ян Фельдман.