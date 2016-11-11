Владимир Путин подарил школьнику из Башкирии свою фотографию с автографом

Аналогичный подарок получил и пенсионер из Уфы.

Портрет Владимира Путина с личным автографом вручили школьнику и пенсионеру из Башкирии. Девятиклассник из Межгорья Марк Колесников и пенсионер Александр Звягин из Уфы получили подарки в приемной президента России.

Молодой человек сам написал письмо Путину. Он рассказал, что увлекается коллекционированием фотографий. Портрет главы государства станет главным экспонатом в его фонде, сказал он.

Уфимский пенсионер Александр Звягин обратился к Владимиру Путину с предложением внести изменения в Конституцию Российской Федерации, в частности в статью 34 (каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности). Главный федеральный инспектор по Башкирии Михаил Закомалдин внимательно выслушал мужчину, сообщив, что его предложения будут направлены в соответствующие ведомства.