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В 2016 году в Башкирии улучшены жилищные условия около 200 тысяч граждан
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Весна в БашкирииБолеем за нашихКонфликт интересов в Уфе
Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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В 2016 году в Башкирии улучшены жилищные условия около 200 тысяч граждан
Сегодня, 14:30ОбществоАвтор: Наталья КузнецоваФото: Кристина Дейнеко
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