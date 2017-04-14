В 2016 году в Башкирии улучшены жилищные условия около 200 тысяч граждан

В прошлом году в Башкирии на капитальный ремонт 1,2 тысячи домов было направлено 2,7 миллиарда рублей. Улучшены жилищные условия 192 тысяч граждан. Еще 6,5 тысяч граждан получили новые квартиры по программе расселения аварийного жилья.

Информацию озвучил сегодня премьер-министр правительства республики Рустэм Марданов, выступая с отчетом перед депутатами Госсобрания-Курултая.

Он сообщил также, что более 1,4 тысячи квартир в 11 муниципальных образованиях в прошлом году были переведены на индивидуальную систему отопления. На эти цели потрачено 226 миллионов бюджетных средств.

В рамках адресной программы по переселению из аварийного фонда были расселены 6,5 тысяч граждан, затраты составили 4,4 миллиарда. В этом году реализация программы будет завершена.

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