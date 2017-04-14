Река Белая в Уфе за сутки поднялась на 37 сантиметров
Сегодня, 08:41ОбществоАвтор: Ольга КорзикФото: Азат Гизатуллин
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В Башкирии продолжается подъем воды в реках.
Так, по данным Башгидромета, по состоянию на 20 апреля уровень воды в реке Белой в районе Монумента Дружбы составил 433 см. За сутки воды стало больше на 37 см.
В Стерлитамаке воды в реке Белой стало больше на 63 см, уровень достиг – 394 см. До выхода воды на пойму осталось 26 см.
Сюжеты: Весна в БашкирииИсточник: Башгидромет
Река Уфа в районе Шакши выросла до 373 см (+31 см), река Дема возле деревни Бочкарево – до 449 см (+14 см).
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