Прокуратура заставила минздрав Башкирии вернуть деньги инвалиду

Он купил лекарства, которые полагались ему бесплатно.

Прокуратура Уфимского района Башкирии провела проверку по обращению 34-летнего инвалида 1 группы. Мужчина страдает почечной недостаточностью. Поэтому ему необходимо периодически проходить лечение аппаратом «искусственная почка» и принимать жизненно необходимое лекарство.

По закону пациент имеет право на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами. Но в поликлинике пациенту отказали в выдаче льготного рецепта. Поскольку лекарства были жизненно необходимы инвалиду, он приобрел их самостоятельно. На препараты он потратил 16 200 руб.

Прокурор направил в суд исковое заявление. В документе было сказано, что пациенту необходимо возместить потраченные на лекарства деньги. Фемида встала на сторону потерпевшего и потребовала министерство здравоохранения республики вернуть инвалиду всю сумму.

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