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Дольщики ЖК «Юл-Ай» в Уфе поблагодарили Ялалова за отставку Филиппова
Сюжеты:
Весна в БашкирииБолеем за нашихКонфликт интересов в Уфе
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Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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Дольщики ЖК «Юл-Ай» в Уфе поблагодарили Ялалова за отставку Филиппова
Сегодня, 11:46ОбществоАвтор: Рустэм Башкирцев
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