Дольщики ЖК «Юл-Ай» в Уфе поблагодарили Ялалова за отставку Филиппова

Они надеются, что теперь все стройки Уфы возобновят свою работу.

Сегодня, 20 апреля, дольщики микрорайона «Юл-Ай» в Уфе провели серию одиночных пикетов у здания городской администрации. Таким образом, они решили выразить благодарность мэру города Иреку Ялалову за отставку его первого заместителя Александра Филиппова.

Дольщицы жилого комплекса Юлия Барбасова, Алина Абзалилова и Наталья Иванова поочерёдно стояли с плакатом с надписью: «Ялалов И.И. Спасибо! Так держать! ЖК «Юл-Ай» ждёт справедливого решения».

- Выражаем свою радость в связи с увольнением Александра Филиппова. Надеемся, что что все стройки Уфы возобновят свою работу, и несчастные люди получат долгожданное жилье, - сказала Медиакорсети дольщица Алина Абзалилова.

Напомним, что глава администрации Уфы Ирек Ялалов подписал распоряжение об увольнении своего первого заместителя Александра Филиппова 18 апреля. Причиной увольнения стала «утрата доверия».

Как ранее сообщала Медиакорсеть, жилой комплекс Юл-Ай расположился в квартале Айская-Брестская и Сун-Ят-Сена в Кировском районе Уфы. Застройщиком этого жилого комплекса является ООО «Завод Промсталь». Завершить строительство должны были еще во втором квартале 2015 года, но 67 семей свое жилье получить не могут до сих пор.

Причинами заморозки строительства называют конфликт застройщика и теперь уже бывшего заместителя главы администрации по строительному блоку Александра Филиппова.

В суде управление земельных и имущественных отношений мэрии пыталось доказать, что у девелопера «не было законных оснований для заключения договора развития территории». Представители застройщика утверждали, что постоянно натыкаются на нарушение сроков согласования разрешительных документов на всех этапах строительства со стороны городских чиновников.

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