В Уфе дети с ограниченными возможностями побывали в Городе мастеров

В Уфе состоялась очередная акция «Погуляй со мной». Дети с ограниченными возможностями здоровья совместно с родителями побывали в гостях у творческого проекта «Город мастеров» в торговом центре «Гостиный двор».

В программе акции было несколько мастер-классов. На первом дети сделали цветы из фоамирана, росписали имбирные пряники. Для родителей в этом время прошел мастер-класс по стилю от имиджмейкера. Для ребят и родителей организатор проекта "Город мастеров" и участники ярмарки приготовили чаепитие с вкусными угощениями и подарили памятные подарки. Завершилась прогулка просмотром кукольного театра. Актеры показали русскую народную сказку "Курочка Ряба".

Напомним, социальная акция «Погуляй со мной» призвана социализировать детей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках нее любой желающий может пригласить ребенка-инвалида совместно посетить культурно-массовое или спортивное мероприятие или просто погулять на улице.

Вся информация по проводимым в рамках акции «Погуляй со мной» прогулкам размещена на странице акции в Вконтакте.

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