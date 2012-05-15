В России понедельник после Пасхи может стать выходным

Депутаты считают, что нужно внести поправки в статью 112 Трудового кодекса РФ.

Госдума РФ рассмотрит законопроект об установлении в России нового праздничного и выходного дня – Светлого пасхального понедельника. С таким предложением выступили депутаты фракции ЛДПР Ярослав Нилов и Игорь Лебедев, сообщает ТАСС.

Депутаты считают, что нужно внести поправки в статью 112 Трудового кодекса РФ " (ТК РФ) в части установления ежегодного нерабочего дня в понедельник после воскресного дня религиозного праздника Воскресения Христова.

Авторы обратили внимание на то, что ТК РФ разрешает регионам устанавливать праздничные дни в дополнение к общефедеральным. Так в Башкирии, Татарстане и Крыму дни мусульманских религиозных праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам, а также в других субъектах РФ, являются нерабочими.

Они отмечают, что до 85% жителей станы отмечают православный религиозный праздник Воскресения Христова (Пасхи).

- Установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника будет являться не только данью уважения глубоким историческим традициям православного сообщества нашей страны, но и еще одним подтверждением государством и обществом признания особой роли православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры, - считают разработчики.

Также они напомнили, что во многих странах Западной Европы понедельник, следующий за днем Воскресения Христова, является выходным днем.

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