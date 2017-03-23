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В России минимальную зарплату хотят повысить до прожиточного минимума
Сюжеты:
Весна в БашкирииБолеем за нашихКонфликт интересов в Уфе
Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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В России минимальную зарплату хотят повысить до прожиточного минимума
Сегодня, 16:11ОбществоАвтор: Ольга Корзик
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