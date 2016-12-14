Новости
Аналитика
Интервью
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Фотофакт
Медиаланч
Спецпроекты
В Новосибирске после протестов отменили резкое повышение тарифов ЖКХ
Сюжеты:
Весна в БашкирииБолеем за нашихКонфликт интересов в Уфе
Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
%d0%ba%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f+%d0%96%d0%9a%d0%a5
В Новосибирске после протестов отменили резкое повышение тарифов ЖКХ
Сегодня, 14:32ОбществоАвтор: Ольга Корзик
Читайте
также
Мэрия Уфы попытается через суд вернуть миллиард, выделенный на снос
Ирек Ялалов: Я не собираюсь уходить в отставку
Ирек Ялалов честно рассказал про дороги, транспорт, будущее Уфы и не только