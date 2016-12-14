В Новосибирске после протестов отменили резкое повышение тарифов ЖКХ

Решение местных депутатов о повышении тарифов на 15% вызвало резкий общественный резонанс, поэтом губернатору пришлось отменить данное постановление.

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий отменил вызвавшее негативную реакцию общественности решение о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в регионе на 15% вместо установленных 4%, сообщает ТАСС.

- Мной подписано сегодня постановление о внесении изменений в тарифные индексы. С 1 июля плата повысится на 4% в Новосибирске и во всех районах области, - цитирует его слова новостное агентство.

Свое решение он объяснил существенной дополнительной денежной нагрузкой на население, которая произошла в начале года. В регионе повысилась плата за капремонт в многоквартирных домах с 6,1 руб до 6,27 руб, а также изменилась схема оплаты за общедомовые нужды, в результате чего ОДН повысился в 2-2,5 раза.

Отметим, что федеральный центр ограничил рост тарифов на 4%. При этом регионам по согласованию с депутатами разрешено превысить этот уровень. Решение о повышении оплаты коммунальных услуг в сфере теплоснабжения и водоотведения в среднем на 15% одобрили депутаты 95% муниципалитетов Новосибирской области. Тарифы должны были вырасти с 1 июля этого года. Необходимость повышения была обоснована износом оборудования и коммунальных сетей.

Решение вызвало широкий общественный резонанс. Власти Новосибирской области приняли решение частично компенсировать жителям региона рост тарифов. Тем не менее инициативная группа жителей области регулярно проводит митинги против повышения тарифов.

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