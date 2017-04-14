В Башкирской содовой компании выбрали новый совет ветеранов

Ветеранская организации предприятия объединяет более 10 тысяч человек.

На днях ветераны Башкирской содовой компании (БСК) провели отчетно-перевыборную конференцию. Вновь избранный совет ветеранов видит свою задачу в организации всесторонней поддержки неработающих пенсионеров.

Что касается уже проделанной работы, то на предприятии стараются сделать все, чтобы сделать жизнь людей после выхода на пенсию интересной и разнообразной.

Специально для пенсионеров организовано бесплатное санаторно-курортное лечение в профилактории «Ольховка», с большим удовольствием они посещают курсы обучения компьютерной грамотности, ездят с ознакомительными экскурсиями по родному краю, участвуют в спортивных соревнованиях и культурно-массовых мероприятиях, было отмечено на конференции ветеранской организации БСК.

Только в прошлом году Башкирская содовая компания направила на создание необходимых условий для полноценной жизни и отдыха ветеранов порядка 90 миллионов рублей, и эта сумма год от года увеличивается.