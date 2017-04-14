Пользователям Одноклассников предложили рассказать о своих любимых книгах

Социальная сеть Одноклассники и портал Культура.РФ при поддержке минкультуры России запустили спецпроект, посвященный федеральной акции Библионочь-2017. В социальной сети появился архив аудиокниг русских классиков.

Аудиокниги русских классиков, которые читают советские актеры, можно найти как ни странно - в разделе «Музыка», и называются аудиокниги - песнями. В данный момент для прослушивания доступны 30 аудиокниг. В дальнейшем министерство культуры и Одноклассники планируют пополнять архив новыми произведениями. Аудиокниги предоставлены компанией “Мелодия”.

- В дни проведения Библионочи, 21 и 22 апреля, подписчики сообщества портала “Культура.РФ” в Одноклассниках смогут принять участие в конкурсе и рассказать о своей любимой книге, - говорится в сообщении пресс-службы социальной сети. - Также в группе “Культуры.РФ” специально к Библионочи запустилась интерактивная карта событий акции. Пользователи смогут найти на карте мероприятия крупнейших библиотек в разных городах России.

Библионочь - это всероссийская ежегодная социально-культурная акция, посвящённая чтению. Проходит во второй декаде апреля, дата проведения акции приурочена ко Всемирному дню книги и авторского права.

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