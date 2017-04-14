ГИБДД Башкирии предупредила о массовых проверках

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В пятницу сотрудники ГИБДД по Башкирии проведут очередной рейд.
Как сообщил руководитель управления ГИБДД по Башкирии Динар Гильмутдинов, в ближайшую пятницу на дорогах региона инспектора ДПС проведут очередную спецоперацию. На этот раз полицейские будут ловить водителей, севших за руль пьяными и тех, кто не платит штрафы.
- Мероприятия с массовой остановкой транспортных средств начнутся вечером в пятницу, 21 апреля, и продлятся до субботы, 22 апреля. С пониманием прошу отнестись к этим проверкам, - сообщил Динар Гильмутдинов.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
0
0
0