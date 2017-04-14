ГИБДД Башкирии предупредила о массовых проверках

В пятницу сотрудники ГИБДД по Башкирии проведут очередной рейд.

Как сообщил руководитель управления ГИБДД по Башкирии Динар Гильмутдинов, в ближайшую пятницу на дорогах региона инспектора ДПС проведут очередную спецоперацию. На этот раз полицейские будут ловить водителей, севших за руль пьяными и тех, кто не платит штрафы.