Детям с очень хрупкой кожей нужна помощь уфимцев

17 мая в «Огнях Уфы» пройдет концерт «Наполним небо добротой».

В известном уфимском развлекательном комплексе «Огни Уфы» 17 мая пройдет концерт «Наполним небо добротой». Средства от продажи билетов пойдут на помощь деткам-бабочкам Даниилу Шамсутдинову из Благовещенска и Лизе Багровой из Кандров. У них очень серьезный и неизлечимый диагноз «буллезный эпидермиоз».

Справка: Буллезный эпидермиоз - генетическое заболевание, которое характеризуется образованием пузырей и эрозий на коже и слизистых оболочках. Кожные покровы людей, страдающих этим заболеванием, очень чувствительны к даже самым незначительным травмам. Поэтому требуется постоянная обработка кожи специальными увлажняющими и антисептическими препаратами и регулярные перевязки.

Детей с таким диагнозом называют детьми-бабочками, они обычно всю жизнь проводят в физических страданиях, потому что их кожа – не прочнее крыльев бабочки. В каждом регионе России обычно находится один-два таких ребенка. Родители этих малышей ежемесячно на перевязочные материалы тратят от 70 тыс руб.

- Все вместе мы сможем им помочь бороться с непростой болезнью! - говорят организаторы благотворительного концерта.

В концерте примут участие известные люди республики – спортивный комментатор Азамат Муратов, публицист Шамиль Валеев, депутат Госдумы Александр Ющенко, публицист Екатерина Телина, руководитель агентства по печати и СМИ Башкирии Борис Мелкоедов, PR-специалист Зарина Гайсина и другие. Специальный гость праздника – народный артист республики, кураист Роберт Юлдашев.

Билеты можно приобрести в кассах города и на сайте ufaconcert.ru. Стоимость билетов 500 рублей. Подробности по телефону 8- 3472 - 298-70-07.

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