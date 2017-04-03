В Башкирии завтра ожидается снег

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Ночью столбик термометра опустится до -2°.
Несмотря на то, что на календаре уже середина апреля, в Башкирии завтра, 19 апреля, все равно ожидается снег. Это следует из данных Башгидромета.
Температура воздуха ночью ожидается -2, +3°, днем +5,+10°, по югу до 16°.Ветер переменных направлений 0-5 м/с, порывистый.
Источник: Башгидромет
В четверг, 20 апреля, ожидается дождь. Ветер юго-западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0,+5°, днем +7,+12°, по югу до 18°.
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