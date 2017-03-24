В Башкирии из-за паводка обрушилась дорога в деревне Волково
Сегодня, 06:31ОбществоАвтор: Ольга Корзик
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Чтобы выбраться из деревни, жителям приходится искать альтернативные пути.
Жители деревни Волково Уфимского района оказались в непростой ситуации. Вчера, 17 апреля, из-за паводка в этой деревне произошел обвал плотины на улице Заречная, сообщает телеканал БСТ. Теперь, чтобы детям добраться в школу, а взрослым на работу, приходится обходить весь населенный пункт через федеральную трассу или идти по шаткому мосту со старыми досками.
Всего в деревне две плотины. На прошлой неделе администрация и местные жители пытались предотвратить обвал дамбы. Засыпали и укрепили обе, но противостоять стихии смогла только одна из них.
Сюжеты: Весна в БашкирииИсточник: БСТ
Как пояснили в местном сельсовете, после окончания паводка проведут ремонт плотины.
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