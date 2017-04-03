В Башкирии бабушки рассекали на квадроцикле

Видео было снято в одном из районов республики.

Видео, в котором две пенсионерки катаются на квадроцикле, показали в вечернем выпуске новостей на телеканале ГТРК "Башкортостан". Бабушки вполне уверенно чувствовали себя как в роли водителя, так и в роли пассажира.

Пенсионерок снимала их соседка, она то и отправила кадры с мобильного телефона на телевидение. Личное это транспортное средство современных бабушек или было позаимствовано у внука, остается только догадываться. Но то, что женщина не первый раз за рулем, сомнений не вызывает.