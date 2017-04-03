Эксперты ОНФ проверили дороги в уфимской Нижегородке

В рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» эксперты Народного фронта проверили состояние дорожной инфраструктуры в уфимском микрорайоне Нижегородка.

Общественники проехали по участкам, которые отмечены на интерактивной карте «убитых» дорог, оценили ситуацию с отводом талых вод с проезжей части и обустройством пешеходных зон. По словам члена регионального штаба ОНФ в Башкирии Алины Сулеймановой, Нижегородка находится в зоне пристального внимания активистов Народного фронта.

- В прошлом году мы провели несколько рейдов и выявили здесь много системных проблем, - рассказала Алина Сулейманова. - Одна из них – отсутствие тротуаров. По итогам инспекций мы обратились к городским властям с рекомендацией привести пешеходные зоны в порядок, чтобы дети ходили в школу, не лавируя между машинами на проезжей части, а по безопасным тротуарам. Администрация Уфы отреагировала на наш сигнал и приступила к обустройству тротуаров. Сегодня мы на месте убедились, что отремонтированные участки после зимы находятся в удовлетворительном состоянии. Представители муниципалитета заверили нас, что работы будут продолжены, но вопрос с общественного контроля мы не снимаем и будем отслеживать ситуацию и дальше.

Участники рейда посетили участки, которые отмечены на «дорожной карте» Народного фронта. По мнению активистов ОНФ, ямы на дороге около дома №27 по ул. Карьерной и дома №25 по ул. Благоварской представляют опасность для всех участников дорожного движения и требуют незамедлительного ремонта.

Фото: Пресс-служба регионального отделения ОНФ

Также общественники выявили аварийно- опасный участок на улице Нехаева и приняли решение отметить его на карте убитых дорог.

Основное количество проблемных точек в Нижегородке уже приведены в порядок в рамках реализации городского проекта «Карта ямочного ремонта». Эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Руслан Хайрутдинов отметил, что для нижегородских дорог одного только ямочного ремонта недостаточно и для того, чтобы их привести в нормативное состояние, нужен капитальный ремонт.

Региональный штаб ОНФ обратился в администрацию Уфы с рекомендацией включить улицу Деревенская переправа в план капитального ремонта на 2018 год.

Еще одной проблемой Нижегородки является отсутствие ливневой канализации. Из-за низинного положения микрорайона и халатного отношения местных жителей, которые заваливают существующие стоки, ситуация особенно обостряется в период весеннего снеготаяния. Единственным решением проблемы на сегодня является откачивание талых вод. По всем выявленным проблемам активисты ОНФ обратятся в городскую администрацию с рекомендацией принять меры по их устранению.

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